Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Αποσύρθηκε από την εθνική Κολομβίας ο Χάμες Ροντρίγκεζ: Το μαγικό Μουντιάλ το 2014 και τα ρεκόρ του αρχηγού
Τέλος εποχής για τον Κολομβιανό ο οποίος κατέγραψε 131 συμμετοχές και 31 γκολ με τη φανέλα της εθνικής ομάδας της χώρας του
Ο 35χρονος μεσοεπιθετικός, που πριν από λίγες ημέρες υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Ατλέτικο Νασιονάλ και επέστρεψε στο πρωτάθλημα της πατρίδας του έπειτα από 18 χρόνια, ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα της Κολομβίας.
Ο Χάμες με ένα συγκινητικό βίντεο αποχαιρέτησε την εθνική ομάδα, κάνοντας απολογισμό της τεράστιας καριέρας του με το εθνόσημο, εξηγώντας και τους λόγους του αποχαιρετισμού.
🚨🇨🇴 [OFICIAL] JAMES RODRÍGUEZ ANUNCIÓ SU RETIRO DE LA SELECCIÓN COLOMBIA:pic.twitter.com/VB7JLHoGnz— Samuel Vargas (@SVargasOK) September 15, 2026
Para mí, el mejor gol de la carrera de James Rodríguez, tanto en selección como en clubes, golazo a los uruguayos y su hijo Muslera en los octavos de final de la copa del mundo Brasil 2014 en el mítico Maracaná...— Cristo 👑💚 (@Cristobedoya_89) September 15, 2026
Crack total! pic.twitter.com/S9qk2vNijL
Ο πολύπειρος άσος που αγωνίστηκε και στα μέρη μας με τη φανέλα του Ολυμπιακού για ένα χρόνο θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους Κολομβιανούς παίκτες έχοντας κατακτήσει Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Από το 2011, όταν και αγωνίστηκε για πρώτη φορά με την ανδρική ομάδα της Κολομβίας μέχρι και σήμερα, ο Χάμες αγωνίστηκε σε 131 παιχνίδια με 31 γκολ, όντας ο απόλυτος ρέκορντμαν της χώρας.
🚨 BREAKING: James Rodríguez (35) retires from the Colombia NT! 🇨🇴👋— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) September 15, 2026
131 games, 31 goals.
All-time assist leader.
Second-highest all-time scorer for the NT.
All-time leading scorer for the NT in WC qualification games.
Captain… ✨ pic.twitter.com/IVqJIXOe9s
Μάλιστα, διατέλεσε για χρόνια αρχηγός της ομάδας, οδηγώντας την προσφάτως στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βόρειας Αμερικής.
Η Κολομβία με οδηγό εκείνον προκρίθηκε σε Μουντιάλ το 2014 έπειτα από πολλά χρόνια. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού έκανε μαγική διοργάνωση, βγαίνοντας πρώτος σκόρερ, βάζοντας και εκείνο το απίθανο γκολ στη φάση των 16 κόντρα στην Ουρουγουάη.
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