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Αποσύρθηκε από την εθνική Κολομβίας ο Χάμες Ροντρίγκεζ: Το μαγικό Μουντιάλ το 2014 και τα ρεκόρ του αρχηγού
SPORTS
Χάμες Ροντρίγκεζ Κολομβία Μουντιάλ 2014

Αποσύρθηκε από την εθνική Κολομβίας ο Χάμες Ροντρίγκεζ: Το μαγικό Μουντιάλ το 2014 και τα ρεκόρ του αρχηγού

Τέλος εποχής για τον Κολομβιανό ο οποίος κατέγραψε 131 συμμετοχές και 31 γκολ με τη φανέλα της εθνικής ομάδας της χώρας του

Αποσύρθηκε από την εθνική Κολομβίας ο Χάμες Ροντρίγκεζ: Το μαγικό Μουντιάλ το 2014 και τα ρεκόρ του αρχηγού
Τίτλους τέλους σε μια πολυετή και σπουδαία καριέρα με το εθνόσημο στο στήθος, έριξε το βράδυ της Τρίτης ο Χάμες Ροντρίγκες.

Ο 35χρονος μεσοεπιθετικός, που πριν από λίγες ημέρες υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Ατλέτικο Νασιονάλ και επέστρεψε στο πρωτάθλημα της πατρίδας του έπειτα από 18 χρόνια, ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα της Κολομβίας.

Ο Χάμες με ένα συγκινητικό βίντεο αποχαιρέτησε την εθνική ομάδα, κάνοντας απολογισμό της τεράστιας καριέρας του με το εθνόσημο, εξηγώντας και τους λόγους του αποχαιρετισμού.




Ο πολύπειρος άσος που αγωνίστηκε και στα μέρη μας με τη φανέλα του Ολυμπιακού για ένα χρόνο θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους Κολομβιανούς παίκτες έχοντας κατακτήσει Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης. 

Από το 2011, όταν και αγωνίστηκε για πρώτη φορά με την ανδρική ομάδα της Κολομβίας μέχρι και σήμερα, ο Χάμες αγωνίστηκε σε 131 παιχνίδια με 31 γκολ, όντας ο απόλυτος ρέκορντμαν της χώρας.

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Μάλιστα, διατέλεσε για χρόνια αρχηγός της ομάδας, οδηγώντας την προσφάτως στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βόρειας Αμερικής.

Η Κολομβία με οδηγό εκείνον προκρίθηκε σε Μουντιάλ το 2014 έπειτα από πολλά χρόνια. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού έκανε μαγική διοργάνωση, βγαίνοντας πρώτος σκόρερ, βάζοντας και εκείνο το απίθανο γκολ στη φάση των 16 κόντρα στην Ουρουγουάη. 

Αγωνίστηκε σε ακόμα τρία Μουντιάλ με το εθνόσημο, ενώ έφτασε και μέχρι τον τελικό του Κόπα Αμέρικα το 2024, εκεί όπου τον σταμάτησε ο Μέσι και η παρέα του.

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