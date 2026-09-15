Ο Βαγγέλης Παυλίδης γράφει ιστορία στην ποδοσφαιρική Ευρώπη με 14 γκολ σε μόλις 11 αγώνες
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Μπενφίκα Βαγγέλης Παυλίδης Μπαρτσελόνα Γιουβέντους

Ο Βαγγέλης Παυλίδης γράφει ιστορία στην ποδοσφαιρική Ευρώπη με 14 γκολ σε μόλις 11 αγώνες

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός είναι ο πρώτος σκόρερ στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κάνοντας μυθικά πράγματα στο χορτάρι στην εκκίνηση της σεζόν

Ο Βαγγέλης Παυλίδης γράφει ιστορία στην ποδοσφαιρική Ευρώπη με 14 γκολ σε μόλις 11 αγώνες
Ο 27χρονος φορ της Μπενφίκα συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησε στην περσινή τρομερή σεζόν στην οποία πέτυχε 30 γκολ και μοίρασε έξι ασσίστ, εξακολουθεί να σκοράρει ακατάπαυστα σε κάθε αντίπαλη εστία που βρίσκει απέναντι του…



Στους 11 αγώνες που έχει αγωνιστεί φέτος σε όλες τις διοργανώσεις (πρωτάθλημα και Κύπελλο Πορτογαλίας, Europa League) μετρά ήδη 14 γκολ και τρεις ασίστ. Επίδοση που τον φέρνει στην κορυφή των σκόρερ στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αφήνοντας πίσω του όλα τα μεγάλα ονόματα.



Γενικότερα ο Βαγγέλης Παυλίδης μετά το μουδιασμένο ξεκίνημα του στη Λισαβώνα, από τη στιγμή που προσαρμόστηκε στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της Πορτογαλίας είναι πραγματικά εντυπωσιακό.

Γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά του καθώς ο άλλοτε άσος της Άλκμααρ έχει αγωνιστεί με τη φανέλα της Μπενφίκα σε 121 ματς έχοντας 74 γκολ και 22 ασίστ.

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Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν το περασμένο καλοκαίρι το όνομα του να φιγουράρει σχεδόν καθημερινά στα ρεπορτάζ των διεθνών ΜΜΕ που τον εμφάνιζαν ως στόχο (μεταξύ άλλων) των Μπαρτσελόνα, Γιουβέντους, ενώ Φενερμπαχτσέ και Μπεσίκτας χτύπησαν την πόρτα Μπενφίκα προσφέροντας 35 εκατ. ευρώ, αλλά εισέπραξαν αρνητική απάντηση.

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