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Οι βουτιές η Τζένγκο μετά την απαιτητική σεζόν στον στίβο, δείτε βίντεο
Οι βουτιές η Τζένγκο μετά την απαιτητική σεζόν στον στίβο, δείτε βίντεο
Η Ελληνίδα αθλήτρια του ακόντιου κάνει διακοπές στο Ιόνιο Πέλαγος με σκοπό την αποφόρτιση ενόψει της δύσκολης σεζόν που θα ξεκινήσει από τον Νοέμβριο
Μετά το τέλος της σεζόν στο στίβο όλοι οι αθλητές έχουν ως κύρια προτεραιότητα να ξεκουραστούν μετά από μια γεμάτη σεζόν, με ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πολλά μίτινγκ και Diamond League.
Η Ελίνα Τζένγκο , πρωταθλήτρια στο ακόντιο, δεν έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν καθώς δεν κατάφερε να ξεχωρίσει στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ, μένοντας εκτός τελικής 6άδας.
Η Ελίνα επέλεξε την αποφόρτιση και την ξεκούραση μετά από μια τόσο απαιτητική σεζόν, σωματικά και ψυχολογικά.
Τι καλύτερο από μερικές βουτιές στα καταγάλανα νερά του Ιονίου.
Η Ελίνα Τζένγκο , πρωταθλήτρια στο ακόντιο, δεν έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν καθώς δεν κατάφερε να ξεχωρίσει στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ, μένοντας εκτός τελικής 6άδας.
Η Ελίνα επέλεξε την αποφόρτιση και την ξεκούραση μετά από μια τόσο απαιτητική σεζόν, σωματικά και ψυχολογικά.
Τι καλύτερο από μερικές βουτιές στα καταγάλανα νερά του Ιονίου.
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