Οι βουτιές η Τζένγκο μετά την απαιτητική σεζόν στον στίβο, δείτε βίντεο
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Ελίνα Τζένγκο Ακοντισμός Στίβος

Οι βουτιές η Τζένγκο μετά την απαιτητική σεζόν στον στίβο, δείτε βίντεο

Η Ελληνίδα αθλήτρια του ακόντιου κάνει διακοπές στο Ιόνιο Πέλαγος με σκοπό την αποφόρτιση ενόψει της δύσκολης σεζόν που θα ξεκινήσει από τον Νοέμβριο

Οι βουτιές η Τζένγκο μετά την απαιτητική σεζόν στον στίβο, δείτε βίντεο
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Μετά το τέλος της σεζόν στο στίβο όλοι οι αθλητές έχουν ως κύρια προτεραιότητα να ξεκουραστούν μετά από μια γεμάτη σεζόν, με ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πολλά μίτινγκ και Diamond League. 

Η Ελίνα Τζένγκο , πρωταθλήτρια στο ακόντιο, δεν έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν καθώς δεν κατάφερε να ξεχωρίσει στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ, μένοντας εκτός τελικής 6άδας. 

Η Ελίνα επέλεξε την αποφόρτιση και την ξεκούραση μετά από μια τόσο απαιτητική σεζόν, σωματικά και ψυχολογικά. 

Τι καλύτερο από μερικές βουτιές στα καταγάλανα νερά του Ιονίου. 

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