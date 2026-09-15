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Στεπάνοφ: Ο «Ουκρανός Χάαλαντ» έχει τρελάνει την Ευρώπη με τα γκολ του με τη φανέλα της Ουτρέχτης, δείτε βίντεο
Στεπάνοφ: Ο «Ουκρανός Χάαλαντ» έχει τρελάνει την Ευρώπη με τα γκολ του με τη φανέλα της Ουτρέχτης, δείτε βίντεο
Ο Ουκρανός επιθετικός έχει καταφέρει να ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πορεία του στη φετινή Eredivisie, καθώς μετρά πέντε γκολ σε ισάριθμα παιχνίδια
Το όνομα του Αρτέμ Στεπάνοφ αρχίζει να ακούγεται όλο και πιο έντονα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο 19χρονος Ουκρανός επιθετικός έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Ουτρέχτης, έχοντας ήδη πετύχει πέντε γκολ στα πέντε πρώτα παιχνίδια της Eredivisie.
Ο υψηλόσωμος φορ, που έχει ύψος 1,92 μ., αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης και η εμφάνισή του έχει οδηγήσει αρκετούς να τον αποκαλούν «Ουκρανό Χάαλαντ». Το ξανθό μαλλί, η χαρακτηριστική κοτσίδα και η επιβλητική σωματοδομή του παραπέμπουν στον Νορβηγό σταρ της Μάντσεστερ Σίτι.
Η ποδοσφαιρική διαδρομή του Στεπάνοφ ξεκίνησε στις ακαδημίες της Σαχτάρ Ντόνετσκ. Το 2022 η Λεβερκούζεν διέκρινε τα προσόντα του και αποφάσισε να τον αποκτήσει. Ο νεαρός φορ πέρασε στη συνέχεια από τη Νυρεμβέργη ως δανεικός, ενώ έχει καταγράψει και δύο συμμετοχές με την πρώτη ομάδα της Λεβερκούζεν.
Η γερμανική ομάδα εξακολουθεί να έχει τα δικαιώματά του, με τον Στεπάνοφ να συνεχίζει και τη φετινή αγωνιστική περίοδο την περιπέτειά του στην Ολλανδία, όπου αγωνίζεται δανεικός στην Ουτρέχτη για δεύτερη διαδοχική σεζόν.
Η περσινή παρουσία του στην Ουτρέχτη του έδωσε την ευκαιρία να πάρει σημαντικές εμπειρίες από το ολλανδικό πρωτάθλημα. Σε δέκα συμμετοχές είχε απολογισμό τέσσερα γκολ και μία ασίστ, δείχνοντας ότι διαθέτει τα στοιχεία ενός φορ που μπορεί να εξελιχθεί σημαντικά.
Φέτος, όμως, το ξεκίνημά του είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό. Με πέντε γκολ στα πέντε πρώτα παιχνίδια της Eredivisie, έχει ήδη ξεπεράσει την περσινή επίδοσή του στο πρωτάθλημα και δείχνει ότι στα γήπεδα της Ολλανδίας βρίσκει τον καλό του εαυτό. Την περσινή χρονιά κατόρθωσε να σημειώσει και ένα σημαντικό ρεκόρ.
Με το γκολ του απέναντι στην Αϊντχόφεν είχε καταφέρει να συνδεθεί με τα αντίπαλα δίχτυα για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική. Σε ηλικία 18 ετών και 273 ημερών, έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που πετυχαίνει κάτι αντίστοιχο στο ολλανδικό πρωτάθλημα μετά τον Μπερτράν Τραορέ, ο οποίος είχε σκοράρει σε τρεις διαδοχικές αγωνιστικές με τη Φίτεσε το 2013.
Ο υψηλόσωμος φορ, που έχει ύψος 1,92 μ., αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης και η εμφάνισή του έχει οδηγήσει αρκετούς να τον αποκαλούν «Ουκρανό Χάαλαντ». Το ξανθό μαλλί, η χαρακτηριστική κοτσίδα και η επιβλητική σωματοδομή του παραπέμπουν στον Νορβηγό σταρ της Μάντσεστερ Σίτι.
Η ποδοσφαιρική διαδρομή του Στεπάνοφ ξεκίνησε στις ακαδημίες της Σαχτάρ Ντόνετσκ. Το 2022 η Λεβερκούζεν διέκρινε τα προσόντα του και αποφάσισε να τον αποκτήσει. Ο νεαρός φορ πέρασε στη συνέχεια από τη Νυρεμβέργη ως δανεικός, ενώ έχει καταγράψει και δύο συμμετοχές με την πρώτη ομάδα της Λεβερκούζεν.
Η γερμανική ομάδα εξακολουθεί να έχει τα δικαιώματά του, με τον Στεπάνοφ να συνεχίζει και τη φετινή αγωνιστική περίοδο την περιπέτειά του στην Ολλανδία, όπου αγωνίζεται δανεικός στην Ουτρέχτη για δεύτερη διαδοχική σεζόν.
Η περσινή παρουσία του στην Ουτρέχτη του έδωσε την ευκαιρία να πάρει σημαντικές εμπειρίες από το ολλανδικό πρωτάθλημα. Σε δέκα συμμετοχές είχε απολογισμό τέσσερα γκολ και μία ασίστ, δείχνοντας ότι διαθέτει τα στοιχεία ενός φορ που μπορεί να εξελιχθεί σημαντικά.
Φέτος, όμως, το ξεκίνημά του είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό. Με πέντε γκολ στα πέντε πρώτα παιχνίδια της Eredivisie, έχει ήδη ξεπεράσει την περσινή επίδοσή του στο πρωτάθλημα και δείχνει ότι στα γήπεδα της Ολλανδίας βρίσκει τον καλό του εαυτό. Την περσινή χρονιά κατόρθωσε να σημειώσει και ένα σημαντικό ρεκόρ.
Με το γκολ του απέναντι στην Αϊντχόφεν είχε καταφέρει να συνδεθεί με τα αντίπαλα δίχτυα για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική. Σε ηλικία 18 ετών και 273 ημερών, έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που πετυχαίνει κάτι αντίστοιχο στο ολλανδικό πρωτάθλημα μετά τον Μπερτράν Τραορέ, ο οποίος είχε σκοράρει σε τρεις διαδοχικές αγωνιστικές με τη Φίτεσε το 2013.
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