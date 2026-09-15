ΠΑΕ Ολυμπιακός: Η εσωστρέφεια τρέφει τους αντιπάλους και όσους θέλουν με ψέματα και παραμύθια να διχάσουν τον κόσμο μας

εσωστρέφεια τρέφει τους αντιπάλους και όσους θέλουν με ψέματα και παραμύθια να διχάσουν τον κόσμο μας» και επισημαίνουν: «Αν κάποιος φίλαθλος έχει φτάσει σε επίπεδα απογοήτευσης που δεν αντέχει άλλο να έρχεται στο γήπεδο, μπορεί άμεσα να επιστρέψει το διαρκείας του και να αποζημιωθεί».





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