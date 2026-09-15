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Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 31χρονη Πολωνή από δύσβατο σημείο στην Επισκοπή Εύβοιας
ΕΛΛΑΔΑ
Εύβοια Επιχείρηση διάσωσης Πυροσβεστική

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 31χρονη Πολωνή από δύσβατο σημείο στην Επισκοπή Εύβοιας

Στην επιχείρηση διάσωσης που οργανώθηκε συμμετείχαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 31χρονη Πολωνή από δύσβατο σημείο στην Επισκοπή Εύβοιας
Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία 31χρονη Πολωνή από δύσβατο σημείο στην Επισκοπή της δημοτικής ενότητας Κονιστρών στην Εύβοια.

Ειδικότερα, το  Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, περίπου στις 18:15. Μετά την κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της, οργανώθηκε στην επιχείρηση διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα. Μόλις οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ανέβασαν τη γυναίκα με φορείο σε ασφαλές σημείο, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε σήμερα πριν από λίγη ώρα.

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