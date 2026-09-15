Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 31χρονη Πολωνή από δύσβατο σημείο στην Επισκοπή Εύβοιας
Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε 31χρονη Πολωνή από δύσβατο σημείο στην Επισκοπή Εύβοιας
Στην επιχείρηση διάσωσης που οργανώθηκε συμμετείχαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα
Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία 31χρονη Πολωνή από δύσβατο σημείο στην Επισκοπή της δημοτικής ενότητας Κονιστρών στην Εύβοια.
Ειδικότερα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, περίπου στις 18:15. Μετά την κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της, οργανώθηκε στην επιχείρηση διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα. Μόλις οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ανέβασαν τη γυναίκα με φορείο σε ασφαλές σημείο, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε σήμερα πριν από λίγη ώρα.
Ειδικότερα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, περίπου στις 18:15. Μετά την κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της, οργανώθηκε στην επιχείρηση διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα. Μόλις οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ανέβασαν τη γυναίκα με φορείο σε ασφαλές σημείο, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε σήμερα πριν από λίγη ώρα.
Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε γυναίκα από δύσβατο σημείο και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πλησίον της περιοχής Επισκοπή, του δήμου Κύμης – Αλιβερίου Ευβοίας. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 15, 2026
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