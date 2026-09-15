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Σπουδαία κίνηση για τον Λεβαδειακό: Πήρε τον πρώην αμυντικό της Φόρεστ, Τζόναθαν Πάνζο
Σπουδαία κίνηση για τον Λεβαδειακό: Πήρε τον πρώην αμυντικό της Φόρεστ, Τζόναθαν Πάνζο
Ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας για τον Λεβαδειακό με τον γαλουχημένο στην Ακαδημία της Τσέλσι, Τζόναθαν Πάνζο
Σπουδαία μεταγραφική ενίσχυση για τον Λεβαδειακό ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζόναθαν Πάνζο.
Πρόκειται για Άγγλο κεντρικό αμυντικό, γεννημένο το 2000, που έμαθε ποδόσφαιρο στην Ακαδημία της Τσέλσι, ενώ έπαιξε σε ομάδες όπως η Νότιγχαμ Φόρεστ, η Κόβεντρι, η Μπριζ και η Σταντάρ Λιέγης.
Η ανακοίνωση του Λεβαδειακού
«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του Άγγλου κεντρικού αμυντικού Τζόναθαν Πάνζο.
Γεννημένος στις 25/10/2000 στο Λονδίνο, διαθέτει παραστάσεις από ιδιαίτερα ανταγωνιστικά και απαιτητικά πρωταθλήματα, όπως η Championship, το Σαμπιονά στην Γαλλία, η πορτογαλική αλλά και η βελγική λίγκα.
Επιπλέον έχει υπάρξει διεθνής με όλα τα χαμηλότερα ηλικιακά στρώματα της εθνικής Αγγλίας, μετρώντας 49 συμμετοχές, με σπουδαίες επιτυχίες στο παλμαρέ του! Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής με την αγγλική U17 το 2017 αποτελώντας βασικότατο μέλος της ομάδας του, ενώ ήταν φιναλίστ με την ίδια ομάδα στο Euro του 2017 και μέλος της κορυφαίας ομάδας του τουρνουά!
Γαλουχήθηκε ποδοσφαιρικά στην ακαδημία της Τσέλσι και σε ηλικία μόλις 18 ετών πήρε μεταγραφή για την Μονακό, προοριζόμενος αρχικά για τη Β’ ομάδα, αλλά παίρνοντας συμμετοχές και στην ανδρική.
Την επόμενη χρονιά αγωνίστηκε ως δανεικός στη βελγική Σερκλ Μπριζ κι ακολούθησε νέα μεταγραφή στην γαλλική Ντιζόν. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Αγγλία, παίρνοντας μεταγραφή στην Νότιγχαμ Φόρεστ, ενώ ακολούθησαν οι Κόβεντρι και Κάρντιφ. Τον Γενάρη του ’24 έπαιξε ξανά στο Βέλγιο, αυτή τη φορά για την Σταντάρ Λιέγης και στη συνέχεια μετακόμισε στην Πορτογαλία για την Ρίο Άβε, από την οποία αποχώρησε στα μισά της περασμένης σεζόν για χάρη της Μπέρμιγχαμ.
Τζόναθαν σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Λεβαδειακού!».
Πρόκειται για Άγγλο κεντρικό αμυντικό, γεννημένο το 2000, που έμαθε ποδόσφαιρο στην Ακαδημία της Τσέλσι, ενώ έπαιξε σε ομάδες όπως η Νότιγχαμ Φόρεστ, η Κόβεντρι, η Μπριζ και η Σταντάρ Λιέγης.
Η ανακοίνωση του Λεβαδειακού
«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του Άγγλου κεντρικού αμυντικού Τζόναθαν Πάνζο.
Γεννημένος στις 25/10/2000 στο Λονδίνο, διαθέτει παραστάσεις από ιδιαίτερα ανταγωνιστικά και απαιτητικά πρωταθλήματα, όπως η Championship, το Σαμπιονά στην Γαλλία, η πορτογαλική αλλά και η βελγική λίγκα.
Επιπλέον έχει υπάρξει διεθνής με όλα τα χαμηλότερα ηλικιακά στρώματα της εθνικής Αγγλίας, μετρώντας 49 συμμετοχές, με σπουδαίες επιτυχίες στο παλμαρέ του! Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής με την αγγλική U17 το 2017 αποτελώντας βασικότατο μέλος της ομάδας του, ενώ ήταν φιναλίστ με την ίδια ομάδα στο Euro του 2017 και μέλος της κορυφαίας ομάδας του τουρνουά!
Γαλουχήθηκε ποδοσφαιρικά στην ακαδημία της Τσέλσι και σε ηλικία μόλις 18 ετών πήρε μεταγραφή για την Μονακό, προοριζόμενος αρχικά για τη Β’ ομάδα, αλλά παίρνοντας συμμετοχές και στην ανδρική.
Την επόμενη χρονιά αγωνίστηκε ως δανεικός στη βελγική Σερκλ Μπριζ κι ακολούθησε νέα μεταγραφή στην γαλλική Ντιζόν. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Αγγλία, παίρνοντας μεταγραφή στην Νότιγχαμ Φόρεστ, ενώ ακολούθησαν οι Κόβεντρι και Κάρντιφ. Τον Γενάρη του ’24 έπαιξε ξανά στο Βέλγιο, αυτή τη φορά για την Σταντάρ Λιέγης και στη συνέχεια μετακόμισε στην Πορτογαλία για την Ρίο Άβε, από την οποία αποχώρησε στα μισά της περασμένης σεζόν για χάρη της Μπέρμιγχαμ.
Τζόναθαν σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Λεβαδειακού!».
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