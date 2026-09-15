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Αλγουαθίλ για το παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια: Ο κόσμος έχει απαιτήσεις, θέλουμε τη νίκη την Τετάρτη
Αλγουαθίλ για το παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια: Ο κόσμος έχει απαιτήσεις, θέλουμε τη νίκη την Τετάρτη
Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και για Μεντιλίμπαρ - Βαλβέρδε - Τους παίκτες του Ολυμπιακού εκπροσώπησε ο Έσε
Ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη (22:00) στη League Phase του Europa League κόντρα στη Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκη και το ζητούμενο για όλους στον Πειραιά είναι να ξεκινήσει με νίκη.
Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο νέος τεχνικός της ομάδας, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το ματς, για τους Βαλβέρδε, Μεντιλίμπαρ αλλά και την ενδεκάδα.
Οι δηλώσεις του Ιμανόλ Αλγουαθίλ
Έχετε καταλήξει στα πλάνα σας για τον αγώνα με τη Γιαγκελόνια, τόσο για την ενδεκάδα αλλά και για το πλάνο που θα ακολουθήσει ο Ολυμπιακός;
Έχω καταλήξει για την ενδεκάδα, είμαι σχεδόν σίγουρος αλλά έχουμε μία προπόνηση ακόμη και πρέπει να δούμε την κατάσταση όλων των παικτών. Για αυτό θέλω να το σκεφτώ ξανά και να το δω έως αύριο. Αυτό που θέλω είναι να δουλέψω με την ομάδα και αν δουλέψω με την ομάδα για να περάσουμε ιδέες οι οποίες πιστεύω ότι θα βοηθήσουν. Χάσαμε στον προηγούμενο αγώνα, αλλά πάντα θα κάνω αυτά που πιστεύω ότι θα βελτιώσουν την ομάδα.
Οι ευρωπαϊκές σας πρεμιέρες στη Real Sociedad ήταν πάντα πετυχημένες, υπάρχει κάποια… μυστική συνταγή προς τους παίκτες πριν τους αγώνες;
Δεν το ήξερα αυτό, αλλά όπως είπε πριν και ο Έσε δεν πρέπει να σκεφτόμαστε τι έχει ο συμβεί στο παρελθόν και ότι ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει το UEFA Europa Conference League. Αυτό που θέλουμε είναι να κερδίσει ο Ολυμπιακός αύριο. Οι απαιτήσεις του συλλόγου, του κόσμου, των παικτών και οι δικές μου είναι υψηλές και θέλουμε να κερδίσουμε. Να αποφασίσουμε απ’ αυτήν τη στιγμή ότι θα πάμε στον τελικό δε μας εξυπηρετεί, η αυριανή νίκη μας εξυπηρετεί και σε κάθε παιχνίδι να πηγαίνουμε όλο και καλύτερα.
Έχουν περάσει και άλλοι Βάσκοι προπονητές οι οποίοι έχουν αγαπηθεί από τον κόσμο και τον σύλλογο. Μιλήσατε με κανέναν πριν έρθετε στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό για το μέγεθος της ομάδας;
Έχω απεριόριστη εκτίμηση τόσο για τον Ερνέστο Βαλβέρδε, όσο και για τον Μεντιλίμπαρ. Με Βαλβέρδε έχω μιλήσει, αλλά με τον Μεντιλίμπαρ όχι απ’ όταν ήρθα στην ομάδα γιατί δεν το θεωρώ σωστό να μιλήσω τώρα μαζί του. Με τον Ερνέστο έχω μιλήσει για τα όσα πέρασε εδώ και μου έχει πει πόσο ωραία είναι εδώ και πόσο ωραία ένιωθε ο ίδιος. Αυτό που θέλω, είναι όταν θα φύγω από εδώ, μετά από πολλά χρόνια να έχετε την ίδια εκτίμηση και αγάπη και για εμένα και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να συμβεί αυτό.
Ποια είναι τα δυνατά στοιχεία της Γιαγκελόνια και ποια στοιχεία πρέπει να έχει η ομάδα σας για τη νίκη;
Έχω καλή εικόνα για τη Γιαγκελόνια. Σε όλα τα ματς που έχουμε αναλύσει βλέπουμε ότι είναι μία ομάδα η οποία προσπαθεί να κάνει παιχνίδι από πίσω, έχει καλή ανάπτυξη, καλύπτει όλους τους χώρους της και δημιουργεί κινδύνους με τα εξτρέμ της. Περιμένουμε έναν αντίπαλο που θα μας πιέσει και θα είναι επιθετικός. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην άμυνά μας. Να ανταποκριθούμε αμυντικά απέναντι σε μία καλά δουλεμένη ομάδα, αλλά θέλουμε κα όταν μπαίνουμε στην περιοχή τους να είμαστε πιο αποτελεσματικοί απ’ ότι ήμασταν στο τελευταίο μας ματς. Περιμένουμε ένα σκληρό παιχνίδι και θα πρέπει να είμαστε σκληροί αμυντικά και αποτελεσματικοί επιθετικά, αν θέλουμε να φύγουμε με ένα καλό αποτέλεσμα.
Συνήθως οι προπονητές αποφεύγουν τις ομάδες στα μέσα της σεζόν, πως αποφασίσατε και πως νιώθετε να αναλάβετε μία ομάδα με ματς σε δύο ημέρες και αμέσως μετά πρεμιέρα στο UEFA Europa League;
Είναι πολύ απλή η απάντηση, ήρθα στον Ολυμπιακό!
Έσε: «Είμαστε όλοι εδώ για να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον»
Έχεις πανηγυρίσει με τον Ολυμπιακό την κατάκτηση ευρωπαϊκού τροπαίου και πρόσφατα ο πρόεδρος της ομάδας σας ζήτησε να πάτε στη διοργάνωση όσο πιο μακριά γίνεται, πόσο σημαντική είναι η πρεμιέρα όταν υπάρχουν τόσο υψηλές απαιτήσεις;
Η αλήθεια είναι πως το UEFA Europa Conference League πέρασε και πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε για αυτό και να μιλάμε για το μέλλον και για αυτά που έρχονται. Το UEFA Europa League είναι μία καινούργια διοργάνωση με υψηλές απαιτήσεις. Πρέπει να βλέπουμε τα παιχνίδια ένα-ένα. Ξεκινάμε στην έδρα μας και θα είναι όμορφο να αρχίσουμε με νίκη για να προχωρήσουμε όσο πιο μακριά γίνεται και μακάρι να εκπληρωθεί ο στόχος και να δώσουμε χαρά σε όλο τον κόσμο.
Όλα τα γκολ που έχεις σημειώσει είναι στην Ευρώπη, μετά και από τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί πρέπει να βγείτε περισσότεροι παίκτες μπροστά για το σκοράρισμα;
Όπως το είπες, είμαστε όλοι εδώ και είμαστε όλοι για να βοηθήσουμε με γκολ, στην άμυνα, να κρατήσουμε την μπάλα στα πόδια μας. Είμαστε εδώ όποτε μας έχει ανάγκη η ομάδα και σε όλα τα παιχνίδια όχι μόνο για να βάλουμε γκολ, αλλά να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Είτε να κρατήσουμε την μπάλα, είτε να σκοράρουμε, είτε να διώξουμε την μπάλα από την άμυνά μας, ό,τι είναι καλό για τον Ολυμπιακό είμαι και είμαστε εδώ για να το κάνουμε.
Είσαι από τους πιο παλιούς στην ομάδα, προέρχεστε από ένα ανεπιτυχές αποτέλεσμα, ότι ακολουθεί ένα ματς Ευρώπης είναι κίνητρο για να δείξετε ότι δεν ξεχάσατε το καλό ποδόσφαιρο; Επίσης ποια είναι η εικόνα σας για τη Γιαγκελόνια;
Φυσικά και το νιώθουμε και έχουμε την ανάγκη να γυρίσουμε στις καλές εμφανίσεις και τα καλά αποτελέσματα. Ένα αρνητικό αποτέλεσμα μας επηρεάζει όλους. Είχαμε λίγες ημέρες μεταξύ των αγώνων, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να παρουσιάσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, έτσι ώστε από εδώ και πέρα τα πράγματα να είναι καλύτερα για τον Ολυμπιακό και όλοι το ευχόμαστε. Η Γιαγκελόνια για να είναι εδώ σημαίνει ότι είναι καλή ομάδα, όπως όλες όσες βρίσκονται στη φάση αυτή. Με όλο το σεβασμό απέναντι στην αντίπαλό μας θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να ξεκινήσουμε θετικά τη διοργάνωση.
Είσαι από τους πιο παλιούς παίκτες στην ομάδα, έχεις πανηγυρίσει την κατάκτηση του UEFA Europa Conference League, θες να μας πεις τι θα πεις στους συμπαίκτες σου; Επίσης επειδή έχεις τον προπονητή δίπλα σου, μπορείς να τον ρωτήσεις αν θα αγωνιστείς;
«Και να τον ρωτήσω δε νομίζω ότι θα πάρετε απάντηση. Είπα δε θέλω να μιλάω για το UEFA Europa Conference League αλλά δε σημαίνει ότι δε θέλω να το θυμάμαι. Το θυμάμαι και με κάνει ευτυχισμένο όποτε το θυμάμαι. Αλλά δεν είναι σωστό να λέμε σε κάποιον ότι θα πάμε να κάνουμε το ίδιο. Είναι άλλη διοργάνωση, άλλη σεζόν, άλλη ομάδα. Δεν είναι σωστό να ξεκινάμε με αυτό το σκεπτικό. Εμείς οι παίκτες και ιδιαίτερα οι πιο παλιοί πρέπει να πάρουμε επάνω μας την κατάσταση και να πάρουμε μία νίκη χωρίς να στεκόμαστε στο παρελθόν γιατί δε μας εξυπηρετεί».
Τι πρέπει να κάνει ένας παίκτης ο οποίος έρχεται από άλλη Ήπειρο, από την Αργεντινή όπως εσύ ή από το Μεξικό όπως ο Αρμάντο Γκονσάλες.
Αυτό που προέχει είναι η προσαρμογή του στα ελληνικά δεδομένα και σε αυτά της Ευρώπης, όχι γιατί προέρχεται από το Μεξικό αλλά γιατί το κάθε πρωτάθλημα ζητάει διαφορετικά πράγματα και είναι άλλες συνθήκες. Αυτό που του ζητάει η ομάδα από εκείνον είναι γκολ, βλέπουμε ότι κάνει καλή δουλειά, είναι καλό παιδί και όλοι είμαστε εδώ για να τον στηρίξουμε και να τον βοηθήσουμε.
Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο νέος τεχνικός της ομάδας, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το ματς, για τους Βαλβέρδε, Μεντιλίμπαρ αλλά και την ενδεκάδα.
Οι δηλώσεις του Ιμανόλ Αλγουαθίλ
Έχετε καταλήξει στα πλάνα σας για τον αγώνα με τη Γιαγκελόνια, τόσο για την ενδεκάδα αλλά και για το πλάνο που θα ακολουθήσει ο Ολυμπιακός;
Έχω καταλήξει για την ενδεκάδα, είμαι σχεδόν σίγουρος αλλά έχουμε μία προπόνηση ακόμη και πρέπει να δούμε την κατάσταση όλων των παικτών. Για αυτό θέλω να το σκεφτώ ξανά και να το δω έως αύριο. Αυτό που θέλω είναι να δουλέψω με την ομάδα και αν δουλέψω με την ομάδα για να περάσουμε ιδέες οι οποίες πιστεύω ότι θα βοηθήσουν. Χάσαμε στον προηγούμενο αγώνα, αλλά πάντα θα κάνω αυτά που πιστεύω ότι θα βελτιώσουν την ομάδα.
Οι ευρωπαϊκές σας πρεμιέρες στη Real Sociedad ήταν πάντα πετυχημένες, υπάρχει κάποια… μυστική συνταγή προς τους παίκτες πριν τους αγώνες;
Δεν το ήξερα αυτό, αλλά όπως είπε πριν και ο Έσε δεν πρέπει να σκεφτόμαστε τι έχει ο συμβεί στο παρελθόν και ότι ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει το UEFA Europa Conference League. Αυτό που θέλουμε είναι να κερδίσει ο Ολυμπιακός αύριο. Οι απαιτήσεις του συλλόγου, του κόσμου, των παικτών και οι δικές μου είναι υψηλές και θέλουμε να κερδίσουμε. Να αποφασίσουμε απ’ αυτήν τη στιγμή ότι θα πάμε στον τελικό δε μας εξυπηρετεί, η αυριανή νίκη μας εξυπηρετεί και σε κάθε παιχνίδι να πηγαίνουμε όλο και καλύτερα.
Έχουν περάσει και άλλοι Βάσκοι προπονητές οι οποίοι έχουν αγαπηθεί από τον κόσμο και τον σύλλογο. Μιλήσατε με κανέναν πριν έρθετε στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό για το μέγεθος της ομάδας;
Έχω απεριόριστη εκτίμηση τόσο για τον Ερνέστο Βαλβέρδε, όσο και για τον Μεντιλίμπαρ. Με Βαλβέρδε έχω μιλήσει, αλλά με τον Μεντιλίμπαρ όχι απ’ όταν ήρθα στην ομάδα γιατί δεν το θεωρώ σωστό να μιλήσω τώρα μαζί του. Με τον Ερνέστο έχω μιλήσει για τα όσα πέρασε εδώ και μου έχει πει πόσο ωραία είναι εδώ και πόσο ωραία ένιωθε ο ίδιος. Αυτό που θέλω, είναι όταν θα φύγω από εδώ, μετά από πολλά χρόνια να έχετε την ίδια εκτίμηση και αγάπη και για εμένα και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να συμβεί αυτό.
Ποια είναι τα δυνατά στοιχεία της Γιαγκελόνια και ποια στοιχεία πρέπει να έχει η ομάδα σας για τη νίκη;
Έχω καλή εικόνα για τη Γιαγκελόνια. Σε όλα τα ματς που έχουμε αναλύσει βλέπουμε ότι είναι μία ομάδα η οποία προσπαθεί να κάνει παιχνίδι από πίσω, έχει καλή ανάπτυξη, καλύπτει όλους τους χώρους της και δημιουργεί κινδύνους με τα εξτρέμ της. Περιμένουμε έναν αντίπαλο που θα μας πιέσει και θα είναι επιθετικός. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην άμυνά μας. Να ανταποκριθούμε αμυντικά απέναντι σε μία καλά δουλεμένη ομάδα, αλλά θέλουμε κα όταν μπαίνουμε στην περιοχή τους να είμαστε πιο αποτελεσματικοί απ’ ότι ήμασταν στο τελευταίο μας ματς. Περιμένουμε ένα σκληρό παιχνίδι και θα πρέπει να είμαστε σκληροί αμυντικά και αποτελεσματικοί επιθετικά, αν θέλουμε να φύγουμε με ένα καλό αποτέλεσμα.
Συνήθως οι προπονητές αποφεύγουν τις ομάδες στα μέσα της σεζόν, πως αποφασίσατε και πως νιώθετε να αναλάβετε μία ομάδα με ματς σε δύο ημέρες και αμέσως μετά πρεμιέρα στο UEFA Europa League;
Είναι πολύ απλή η απάντηση, ήρθα στον Ολυμπιακό!
Έσε: «Είμαστε όλοι εδώ για να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον»
Έχεις πανηγυρίσει με τον Ολυμπιακό την κατάκτηση ευρωπαϊκού τροπαίου και πρόσφατα ο πρόεδρος της ομάδας σας ζήτησε να πάτε στη διοργάνωση όσο πιο μακριά γίνεται, πόσο σημαντική είναι η πρεμιέρα όταν υπάρχουν τόσο υψηλές απαιτήσεις;
Η αλήθεια είναι πως το UEFA Europa Conference League πέρασε και πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε για αυτό και να μιλάμε για το μέλλον και για αυτά που έρχονται. Το UEFA Europa League είναι μία καινούργια διοργάνωση με υψηλές απαιτήσεις. Πρέπει να βλέπουμε τα παιχνίδια ένα-ένα. Ξεκινάμε στην έδρα μας και θα είναι όμορφο να αρχίσουμε με νίκη για να προχωρήσουμε όσο πιο μακριά γίνεται και μακάρι να εκπληρωθεί ο στόχος και να δώσουμε χαρά σε όλο τον κόσμο.
Όλα τα γκολ που έχεις σημειώσει είναι στην Ευρώπη, μετά και από τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί πρέπει να βγείτε περισσότεροι παίκτες μπροστά για το σκοράρισμα;
Όπως το είπες, είμαστε όλοι εδώ και είμαστε όλοι για να βοηθήσουμε με γκολ, στην άμυνα, να κρατήσουμε την μπάλα στα πόδια μας. Είμαστε εδώ όποτε μας έχει ανάγκη η ομάδα και σε όλα τα παιχνίδια όχι μόνο για να βάλουμε γκολ, αλλά να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Είτε να κρατήσουμε την μπάλα, είτε να σκοράρουμε, είτε να διώξουμε την μπάλα από την άμυνά μας, ό,τι είναι καλό για τον Ολυμπιακό είμαι και είμαστε εδώ για να το κάνουμε.
Είσαι από τους πιο παλιούς στην ομάδα, προέρχεστε από ένα ανεπιτυχές αποτέλεσμα, ότι ακολουθεί ένα ματς Ευρώπης είναι κίνητρο για να δείξετε ότι δεν ξεχάσατε το καλό ποδόσφαιρο; Επίσης ποια είναι η εικόνα σας για τη Γιαγκελόνια;
Φυσικά και το νιώθουμε και έχουμε την ανάγκη να γυρίσουμε στις καλές εμφανίσεις και τα καλά αποτελέσματα. Ένα αρνητικό αποτέλεσμα μας επηρεάζει όλους. Είχαμε λίγες ημέρες μεταξύ των αγώνων, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να παρουσιάσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, έτσι ώστε από εδώ και πέρα τα πράγματα να είναι καλύτερα για τον Ολυμπιακό και όλοι το ευχόμαστε. Η Γιαγκελόνια για να είναι εδώ σημαίνει ότι είναι καλή ομάδα, όπως όλες όσες βρίσκονται στη φάση αυτή. Με όλο το σεβασμό απέναντι στην αντίπαλό μας θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να ξεκινήσουμε θετικά τη διοργάνωση.
Είσαι από τους πιο παλιούς παίκτες στην ομάδα, έχεις πανηγυρίσει την κατάκτηση του UEFA Europa Conference League, θες να μας πεις τι θα πεις στους συμπαίκτες σου; Επίσης επειδή έχεις τον προπονητή δίπλα σου, μπορείς να τον ρωτήσεις αν θα αγωνιστείς;
«Και να τον ρωτήσω δε νομίζω ότι θα πάρετε απάντηση. Είπα δε θέλω να μιλάω για το UEFA Europa Conference League αλλά δε σημαίνει ότι δε θέλω να το θυμάμαι. Το θυμάμαι και με κάνει ευτυχισμένο όποτε το θυμάμαι. Αλλά δεν είναι σωστό να λέμε σε κάποιον ότι θα πάμε να κάνουμε το ίδιο. Είναι άλλη διοργάνωση, άλλη σεζόν, άλλη ομάδα. Δεν είναι σωστό να ξεκινάμε με αυτό το σκεπτικό. Εμείς οι παίκτες και ιδιαίτερα οι πιο παλιοί πρέπει να πάρουμε επάνω μας την κατάσταση και να πάρουμε μία νίκη χωρίς να στεκόμαστε στο παρελθόν γιατί δε μας εξυπηρετεί».
Τι πρέπει να κάνει ένας παίκτης ο οποίος έρχεται από άλλη Ήπειρο, από την Αργεντινή όπως εσύ ή από το Μεξικό όπως ο Αρμάντο Γκονσάλες.
Αυτό που προέχει είναι η προσαρμογή του στα ελληνικά δεδομένα και σε αυτά της Ευρώπης, όχι γιατί προέρχεται από το Μεξικό αλλά γιατί το κάθε πρωτάθλημα ζητάει διαφορετικά πράγματα και είναι άλλες συνθήκες. Αυτό που του ζητάει η ομάδα από εκείνον είναι γκολ, βλέπουμε ότι κάνει καλή δουλειά, είναι καλό παιδί και όλοι είμαστε εδώ για να τον στηρίξουμε και να τον βοηθήσουμε.
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