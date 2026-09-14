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Ο Παναθηναϊκός αποκάλυψε την εκτός έδρας εμφάνιση της νέας σεζόν με φόντο την Ακρόπολη, δείτε εικόνα
SPORTS
Παναθηναϊκός Φανέλα Μπάσκετ ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός αποκάλυψε την εκτός έδρας εμφάνιση της νέας σεζόν με φόντο την Ακρόπολη, δείτε εικόνα

Η νέα φανέλα του «τριφυλλιού» διατηρεί το ίδιο σχέδιο με την εντός έδρας εμφάνιση, αλλά σε λευκή απόχρωση

Ο Παναθηναϊκός αποκάλυψε την εκτός έδρας εμφάνιση της νέας σεζόν με φόντο την Ακρόπολη, δείτε εικόνα
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Την εκτός έδρας εμφάνιση που θα φορούν οι παίκτες του τη νέα αγωνιστική περίοδο παρουσίασε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Μέσα από ανάρτησή της, η «πράσινη» ΚΑΕ αποκάλυψε τη νέα φανέλα της ομάδας, η οποία ακολουθεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία της εντός έδρας εμφάνισης, αλλά αυτή τη φορά σε λευκή απόχρωση.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει στη νέα εμφάνιση είναι το φόντο με την Ακρόπολη, ένα σύμβολο άρρηκτα συνδεδεμένο με την Αθήνα και την ιστορία της πόλης, το οποίο δίνει ιδιαίτερο χαρακτήρα στη φανέλα.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ στο Χ:

Η εντός έδρα εμφάνιση του Παναθηναϊκού:

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