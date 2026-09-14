Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Ο Παναθηναϊκός αποκάλυψε την εκτός έδρας εμφάνιση της νέας σεζόν με φόντο την Ακρόπολη, δείτε εικόνα
Ο Παναθηναϊκός αποκάλυψε την εκτός έδρας εμφάνιση της νέας σεζόν με φόντο την Ακρόπολη, δείτε εικόνα
Η νέα φανέλα του «τριφυλλιού» διατηρεί το ίδιο σχέδιο με την εντός έδρας εμφάνιση, αλλά σε λευκή απόχρωση
Την εκτός έδρας εμφάνιση που θα φορούν οι παίκτες του τη νέα αγωνιστική περίοδο παρουσίασε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
Μέσα από ανάρτησή της, η «πράσινη» ΚΑΕ αποκάλυψε τη νέα φανέλα της ομάδας, η οποία ακολουθεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία της εντός έδρας εμφάνισης, αλλά αυτή τη φορά σε λευκή απόχρωση.
Το στοιχείο που ξεχωρίζει στη νέα εμφάνιση είναι το φόντο με την Ακρόπολη, ένα σύμβολο άρρηκτα συνδεδεμένο με την Αθήνα και την ιστορία της πόλης, το οποίο δίνει ιδιαίτερο χαρακτήρα στη φανέλα.
Μέσα από ανάρτησή της, η «πράσινη» ΚΑΕ αποκάλυψε τη νέα φανέλα της ομάδας, η οποία ακολουθεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία της εντός έδρας εμφάνισης, αλλά αυτή τη φορά σε λευκή απόχρωση.
Το στοιχείο που ξεχωρίζει στη νέα εμφάνιση είναι το φόντο με την Ακρόπολη, ένα σύμβολο άρρηκτα συνδεδεμένο με την Αθήνα και την ιστορία της πόλης, το οποίο δίνει ιδιαίτερο χαρακτήρα στη φανέλα.
Η ανάρτηση της ΚΑΕ στο Χ:
Η εντός έδρα εμφάνιση του Παναθηναϊκού:
FROM GAME DAY TO EVERY DAY. ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 14, 2026
Introducing the new Away Jersey of Panathinaikos BC AKTOR.#adidasgr #adidasbasketball #createdwithadidas @adidasHoops pic.twitter.com/uBqNqyEj6s
𝗧𝗵𝗲 𝗛𝗢𝗠𝗘 𝗝𝗘𝗥𝗦𝗘𝗬 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟲/𝟮𝟳 𝘀𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 𝗶𝘀 𝗵𝗲𝗿𝗲 ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 13, 2026
Athens on our CHEST, HISTORY in every thread.
Be among the first to secure the official Panathinaikos BC AKTOR Home Jersey of the 2026/27 season, available for pre-order on… pic.twitter.com/faw2FnsTdR
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