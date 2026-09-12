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Η γκάφα του Αμορίμ στη συνέντευξη τύπου ανήμερα της επετείου της 11ης Σεπτεμβρίου, δείτε βίντεο
Η γκάφα του Αμορίμ στη συνέντευξη τύπου ανήμερα της επετείου της 11ης Σεπτεμβρίου, δείτε βίντεο
Ο Ρούμπεν Αμορίμ προχώρησε σε μία ατυχή παρομοίωση ανήμερα της επετειού της επίθεσης στους Δίδυμους Πύργους, συγκρίνοντας την κατάσταση στη Μίλαν, με αεροπλάνα που συγκρούονται
Η Μίλαν, λίγα 24ώρα μετά την ισοπαλία κόντρα στη Γιουβέντους στο Τορίνο, ταξιδεύει σήμερα (12/09, 19:00) στην Ρώμη για να αντιμετωπίσει την αήττητη Λάτσιο του Χρήστου Μανδά, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Serie A.
Ο προπονητής των «Ροσονέρι», Ρούμπεν Αμορίμ, παρευρέθηκε χθες (11/09) στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με τους Λατσιάλι και αναφέρθηκε στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας του και πως μπορεί εκείνη να βελτιωθεί.
Ωστόσο το έκανε αυτό χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα που μπορεί να χαρακτηριστεί το λιγότερο... ατυχές.
Αναλυτικότερα παροιμοίασε την ανάπτυξη της ομάδας του με αεροπλάνα που συγκρούονται.
Ο Πορτογάλος τεχνικός αντιλήφθηκε άμεσως το ατόπημα στο οποίο υπέπεσε, ανήμερα της 25ης επετείου από την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης που κόστισε τη ζωή σε περίπου 3.000 συνανθρώπους μας και απολογήθηκε.
«Χρειάζεται να τα πάμε καλύτερα κατά τη διάρκεια κάθε προπόνησης. Είναι όπως τα αεροπορικά δυστυχήματα. Εκεί όπου μαθαίνεις…
Εντάξει, αυτή δεν είναι μία καλή σύγκριση αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Εάν κάτι πάει λάθος, παίρνουμε όλες τις πληροφορίες και τις εφαρμόζουμε στην προπόνηση», σημείωσε ο 41χρόνος τεχνικός σε μία δήλωση που έγινε... viral.
Ο προπονητής των «Ροσονέρι», Ρούμπεν Αμορίμ, παρευρέθηκε χθες (11/09) στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με τους Λατσιάλι και αναφέρθηκε στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας του και πως μπορεί εκείνη να βελτιωθεί.
Ωστόσο το έκανε αυτό χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα που μπορεί να χαρακτηριστεί το λιγότερο... ατυχές.
Αναλυτικότερα παροιμοίασε την ανάπτυξη της ομάδας του με αεροπλάνα που συγκρούονται.
Ο Πορτογάλος τεχνικός αντιλήφθηκε άμεσως το ατόπημα στο οποίο υπέπεσε, ανήμερα της 25ης επετείου από την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης που κόστισε τη ζωή σε περίπου 3.000 συνανθρώπους μας και απολογήθηκε.
«Χρειάζεται να τα πάμε καλύτερα κατά τη διάρκεια κάθε προπόνησης. Είναι όπως τα αεροπορικά δυστυχήματα. Εκεί όπου μαθαίνεις…
Εντάξει, αυτή δεν είναι μία καλή σύγκριση αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Εάν κάτι πάει λάθος, παίρνουμε όλες τις πληροφορίες και τις εφαρμόζουμε στην προπόνηση», σημείωσε ο 41χρόνος τεχνικός σε μία δήλωση που έγινε... viral.
👀 El desafortunado comentario de Amorím— Diario AS (@diarioas) September 11, 2026
El entrenador del Milan se hace viral en el mundo entero por decir esto hoy 11 de septiembre pic.twitter.com/jv78pFerol
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