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Πως κατέληξαν οι «πράσινοι» στην επιλογή του Σαλάχ Εντίν
Πως κατέληξαν οι «πράσινοι» στην επιλογή του Σαλάχ Εντίν
Οι «πράσινοι» συζητούν για μονοετή δανεισμό με οψιόν αγοράς, ενώ υπάρχει προφορική συμφωνία με τον 24χρονο Μαροκινό αμυντικό
Σε προχωρημένο επίπεδο βρίσκονται πλέον οι επαφές του Παναθηναϊκού με τη Ρόμα για την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Εντίν. Ο 24χρονος διεθνής Μαροκινός άσος αποτελεί την επιλογή των «πράσινων» για την ενίσχυση της αριστερής πλευράς της άμυνας, καθώς μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως αριστερός μπακ όσο και ως στόπερ.
Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει στο τραπέζι των συζητήσεων με την ιταλική ομάδα την προοπτική του μονοετούς δανεισμού με οψιόν αγοράς, το ύψος της οποίας είναι ακόμη προς διαπραγμάτευση. Με τον ποδοσφαιριστή υπάρχει προφορική συμφωνία για τους προσωπικούς όρους και οι επόμενες ώρες αναμένεται να κρίνουν την εξέλιξη της υπόθεσης.
Η επιλογή του Σαλάχ-Εντίν δεν σχετίζεται με αλλαγή του σχεδιασμού για τον Βίκτορ Κρίστιανσεν, ούτε «ακυρώνει» τη μεταγραφή του Δανού μπακ, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει σε πλήρεις ρυθμούς στα μέσα Οκτωβρίου. Αντίθετα, έρχεται να προσθέσει βάθος στην αριστερή πλευρά ως μία ακόμη επιλογή και για το αριστερό άκρο, αλλά και για το κέντρο της άμυνας, μετά την αποχώρηση του Αχμέντ Τουμπά.
Ο διεθνής Μαροκινός (που στην αρχή της καριέρας του έχει αγωνιστεί κι ως αμυντικός μέσος), στο Μουντιάλ χρησιμοποιήθηκε σε ροή αγώνα ως αριστερός στόπερ σε τριάδα στην άμυνα απέναντι σε Ολλανδία, Βραζιλία και Αϊτή. Έχει 13 συμμετοχές με το Μαρόκο, ενώ σε συλλογικό επίπεδο μετρά 52 συμμετοχές στην Τβέντε, τρεις στη Ρόμα και 25 στην Αϊντχόφεν, με την οποία κατέκτησε το ολλανδικό πρωτάθλημα. Η χρηματιστηριακή αξία του ανέρχεται στα 12 εκατ. ευρώ.
Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει στο τραπέζι των συζητήσεων με την ιταλική ομάδα την προοπτική του μονοετούς δανεισμού με οψιόν αγοράς, το ύψος της οποίας είναι ακόμη προς διαπραγμάτευση. Με τον ποδοσφαιριστή υπάρχει προφορική συμφωνία για τους προσωπικούς όρους και οι επόμενες ώρες αναμένεται να κρίνουν την εξέλιξη της υπόθεσης.
Η επιλογή του Σαλάχ-Εντίν δεν σχετίζεται με αλλαγή του σχεδιασμού για τον Βίκτορ Κρίστιανσεν, ούτε «ακυρώνει» τη μεταγραφή του Δανού μπακ, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει σε πλήρεις ρυθμούς στα μέσα Οκτωβρίου. Αντίθετα, έρχεται να προσθέσει βάθος στην αριστερή πλευρά ως μία ακόμη επιλογή και για το αριστερό άκρο, αλλά και για το κέντρο της άμυνας, μετά την αποχώρηση του Αχμέντ Τουμπά.
Ο διεθνής Μαροκινός (που στην αρχή της καριέρας του έχει αγωνιστεί κι ως αμυντικός μέσος), στο Μουντιάλ χρησιμοποιήθηκε σε ροή αγώνα ως αριστερός στόπερ σε τριάδα στην άμυνα απέναντι σε Ολλανδία, Βραζιλία και Αϊτή. Έχει 13 συμμετοχές με το Μαρόκο, ενώ σε συλλογικό επίπεδο μετρά 52 συμμετοχές στην Τβέντε, τρεις στη Ρόμα και 25 στην Αϊντχόφεν, με την οποία κατέκτησε το ολλανδικό πρωτάθλημα. Η χρηματιστηριακή αξία του ανέρχεται στα 12 εκατ. ευρώ.
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