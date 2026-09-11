Παναθηναϊκός: Παλεύει και είναι κοντά στην απόκτηση του Σαλάχ Εντίν
SPORTS
Παναθηναϊκός Ρόμα

Παναθηναϊκός: Παλεύει και είναι κοντά στην απόκτηση του Σαλάχ Εντίν

Ο Παναθηναϊκός έχει βρει σημείο επαφής με την Ρόμα για να ντύσει στα πράσινα τον διεθνή Μαροκινό μπακ

Παναθηναϊκός: Παλεύει και είναι κοντά στην απόκτηση του Σαλάχ Εντίν
8 ΣΧΟΛΙΑ
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Gazzetta ο Παναθηναϊκός έχει βρει σημείο επαφής με την Ρόμα για να ντύσει στα πράσινα τον διεθνή Μαροκινό μπακ, Ανάς Σαλάχ Εντίν.

Ο Παναθηναϊκός ήταν ενεργός στην αγορά για την απόκτηση ενός αριστεροπόδαρου στόπερ που θα μπορεί να παίξει και ως αριστερός μπακ αλλά σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, το Τριφύλλι παλεύει και πλησιάζει στην απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Εντίν από την Ρόμα, όπως προκύπτει και από την Ιταλία.

Πρόκειται για διεθνή Μαροκινό αριστερό μπακ, ο οποίος ανήκει στον ιταλικό σύλλογο και αποτελεί μία πρωτοκλασάτη λύση για τους «πράσινους».

Anass Salah-Eddine, a Versatile Player - 2026
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης