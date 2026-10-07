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Ξανά στο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ ο Σαββίδης: «Να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και να παίξουμε στο Champions League»
Ξανά στο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ ο Σαββίδης: «Να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και να παίξουμε στο Champions League»
Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ βρέθηκε και πάλι στις εγκαταστάσεις του «δικεφάλου» και συνομίλησε με τους παίκτες μετά το τέλος της προπόνησης
Την καθημερινότητα του ΠΑΟΚ συνεχίζει να παρακολουθεί στενά ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος βρέθηκε για ακόμη μία φορά στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, έχοντας επαφές με τον προπονητή και τους ποδοσφαιριστές της ομάδας.
Ο ισχυρός άνδρας του «δικεφάλου» παρακολούθησε από κοντά την προπόνηση και είχε κατ’ ιδίαν συζητήσεις τόσο με τον Αλέσιο Λίσι όσο και με μέλη του αγωνιστικού τμήματος.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στις εγκαταστάσεις, ο Σαββίδης μίλησε στους ποδοσφαιριστές και φρόντισε να τους υπενθυμίσει τις υψηλές απαιτήσεις που υπάρχουν για τη φετινή αγωνιστική περίοδο.
Συγκεκριμένα είπε: ««Είμαι πάντα δίπλα σας, αυτό το γνωρίζετε, και πάντα να θυμάστε τους στόχους που έχουμε. Θέλουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα και να παίξουμε στο Champions League. Πραγματικά πιστεύω σε σας, πιστεύω στην ομάδα και το νιώθω ότι όλοι μαζί μπορούμε να το πετύχουμε. Θέλω να το πιστεύετε κι εσείς».
Ο ισχυρός άνδρας του «δικεφάλου» παρακολούθησε από κοντά την προπόνηση και είχε κατ’ ιδίαν συζητήσεις τόσο με τον Αλέσιο Λίσι όσο και με μέλη του αγωνιστικού τμήματος.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στις εγκαταστάσεις, ο Σαββίδης μίλησε στους ποδοσφαιριστές και φρόντισε να τους υπενθυμίσει τις υψηλές απαιτήσεις που υπάρχουν για τη φετινή αγωνιστική περίοδο.
Συγκεκριμένα είπε: ««Είμαι πάντα δίπλα σας, αυτό το γνωρίζετε, και πάντα να θυμάστε τους στόχους που έχουμε. Θέλουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα και να παίξουμε στο Champions League. Πραγματικά πιστεύω σε σας, πιστεύω στην ομάδα και το νιώθω ότι όλοι μαζί μπορούμε να το πετύχουμε. Θέλω να το πιστεύετε κι εσείς».
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