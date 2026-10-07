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Ο Πέδρο ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, βίντεο
Ο Πέδρο ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, βίντεο
Ο 39χρονος Ισπανός έριξε τίτλους τέλους στην καριέρα του αγωνιζόμενος, μεταξύ άλλων, σε Μπαρτσελόνα και Τσέλσι
Τέλος εποχής για τον Πέδρο. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός ανακοίνωσε στα 39 του χρόνια την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, βάζοντας επίσημα τέλος σε μια καριέρα γεμάτη τίτλους, μεγάλες στιγμές και ιστορικές επιτυχίες.
Ο γεννημένος στην Τενερίφη ποδοσφαιριστής παρέμενε χωρίς ομάδα από το περασμένο καλοκαίρι, όταν ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με τη Λάτσιο. Με ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποίησε πως αισθάνεται ότι έφτασε η κατάλληλη στιγμή για να αφήσει πίσω του το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του.
«Ήρθε η ώρα να προχωρήσω και να ξεκινήσω ένα νέο κεφάλαιο. Φεύγω με περηφάνια για όσα έζησα και για όλους εκείνους που στάθηκαν δίπλα μου και με βοήθησαν να πραγματοποιήσω το όνειρό μου. Το ποδόσφαιρο με έκανε πραγματικά ευτυχισμένο», ανέφερε χαρακτηριστικά στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.
Ο Πέδρο αφήνει το ποδόσφαιρο έχοντας κατακτήσει σχεδόν τα πάντα σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο. Η κορυφαία στιγμή με την εθνική ομάδα της Ισπανίας ήρθε το 2010, όταν πανηγύρισε την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Νότια Αφρική. Δύο χρόνια αργότερα πρόσθεσε στη συλλογή του και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2012.
Η συνέχεια στην Αγγλία και την Τσέλσι ήταν εξίσου επιτυχημένη. Ο Πέδρο πρόσθεσε στο παλμαρέ του ένα πρωτάθλημα Premier League, ένα Κύπελλο Αγγλίας και ένα Europa League.
Μετά το πέρασμά του από την Τσέλσι, ο Ισπανός συνέχισε την καριέρα του στην Ιταλία, αγωνιζόμενος αρχικά στη Ρόμα και στη συνέχεια στη Λάτσιο.
Παρά την ηλικία του, ο Πέδρο παρέμεινε παραγωγικός μέχρι το τέλος. Στην τελευταία του σεζόν με τη Λάτσιο βρήκε πέντε φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα, ενώ την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο είχε πετύχει 14 γκολ, αποδεικνύοντας πως εξακολουθούσε να αποτελεί σημαντική επιθετική λύση.
Συνολικά, έχοντας φορέσει τις φανέλες των Μπαρτσελόνα, Τσέλσι, Ρόμα και Λάτσιο, αλλά και της εθνικής Ισπανίας, ολοκληρώνει την επαγγελματική του διαδρομή με περισσότερες από 800 επίσημες συμμετοχές και πάνω από 200 γκολ.
Siento que es el momento. El momento para dar un paso adelante y comenzar una nueva etapa en mi vida. Me voy orgulloso por haber vivido mi sueño y por todas las personas que estuvieron a mi lado para hacerlo realidad. Gracias fútbol por hacerme tan feliz. ❤️⚽️ https://t.co/4sEI3GFGQU— Pedro Rodríguez (@_Pedro17_) October 7, 2026
Ο γεννημένος στην Τενερίφη ποδοσφαιριστής παρέμενε χωρίς ομάδα από το περασμένο καλοκαίρι, όταν ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με τη Λάτσιο. Με ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποίησε πως αισθάνεται ότι έφτασε η κατάλληλη στιγμή για να αφήσει πίσω του το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του.
«Ήρθε η ώρα να προχωρήσω και να ξεκινήσω ένα νέο κεφάλαιο. Φεύγω με περηφάνια για όσα έζησα και για όλους εκείνους που στάθηκαν δίπλα μου και με βοήθησαν να πραγματοποιήσω το όνειρό μου. Το ποδόσφαιρο με έκανε πραγματικά ευτυχισμένο», ανέφερε χαρακτηριστικά στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.
Ο Πέδρο αφήνει το ποδόσφαιρο έχοντας κατακτήσει σχεδόν τα πάντα σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο. Η κορυφαία στιγμή με την εθνική ομάδα της Ισπανίας ήρθε το 2010, όταν πανηγύρισε την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Νότια Αφρική. Δύο χρόνια αργότερα πρόσθεσε στη συλλογή του και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2012.
Σε συλλογικό επίπεδο, η παρουσία του στην Μπαρτσελόνα αποτέλεσε το σημαντικότερο κεφάλαιο της καριέρας του. Με τους Καταλανούς κατέκτησε τρεις φορές το Champions League, πέντε πρωταθλήματα Ισπανίας, τρία Κύπελλα Ισπανίας και τέσσερα ισπανικά Super Cup, ενώ πανηγύρισε επίσης τρία UEFA Super Cup και δύο Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων.
🙏⚽ GRACIAS por todo: Pedro Rodríguez, Pedrito, anuncia su retirada a los 39 años tras cerrar una carrera histórica en el fútbol español. https://t.co/3Cs8Mo3UMf— MARCA (@marca) October 7, 2026
Η συνέχεια στην Αγγλία και την Τσέλσι ήταν εξίσου επιτυχημένη. Ο Πέδρο πρόσθεσε στο παλμαρέ του ένα πρωτάθλημα Premier League, ένα Κύπελλο Αγγλίας και ένα Europa League.
Μετά το πέρασμά του από την Τσέλσι, ο Ισπανός συνέχισε την καριέρα του στην Ιταλία, αγωνιζόμενος αρχικά στη Ρόμα και στη συνέχεια στη Λάτσιο.
Παρά την ηλικία του, ο Πέδρο παρέμεινε παραγωγικός μέχρι το τέλος. Στην τελευταία του σεζόν με τη Λάτσιο βρήκε πέντε φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα, ενώ την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο είχε πετύχει 14 γκολ, αποδεικνύοντας πως εξακολουθούσε να αποτελεί σημαντική επιθετική λύση.
Συνολικά, έχοντας φορέσει τις φανέλες των Μπαρτσελόνα, Τσέλσι, Ρόμα και Λάτσιο, αλλά και της εθνικής Ισπανίας, ολοκληρώνει την επαγγελματική του διαδρομή με περισσότερες από 800 επίσημες συμμετοχές και πάνω από 200 γκολ.
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