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Και δεύτερο περιστατικό νεαρού ποδοσφαιριστή της Ντόρτμουντ με πρόβλημα στο κυκλοφορικό την ίδια ημέρα με τον Καρέτσα
Και δεύτερο περιστατικό νεαρού ποδοσφαιριστή της Ντόρτμουντ με πρόβλημα στο κυκλοφορικό την ίδια ημέρα με τον Καρέτσα
Λίγες ώρες πριν το πρόβλημα που ανέκυψε με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ανάλογο ζήτημα αντιμετώπισε ποδοσφαιριστής της Κ19 της Μπορούσια με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο - Καθησυχαστικός για την πορεία του Έλληνα άσου ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ
Σε μία σοκαριστική αποκάλυψη που προκαλεί τεράστια ερωτήματα προχώρησε η εφημερίδα Ruhr Nachrichten, μια τοπική εφημερίδα του Ντόρτμουντ.
Με τους φίλους της Μπορούσια να προσπαθούν ακόμη να συνέλθουν από το σοκ της περιπέτειας του Κωνσταντίνου Καρέτσα, η RN αποκάλυψε ότι ανάλογο περιστατικό είχε συμβεί λίγες ώρες νωρίτερα στον αγώνα της Κ19 για το Youth League.
Υπενθυμίζουμε ότι ο Καρέτσας στο 23ο λεπτό του αγώνα με τη Βιγιαρεάλ για το Champions League αισθάνθηκε αδιαθεσία βρέθηκε στο χορτάρι και αφού αποχώρησε με φορείο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε πρόβλημα στο κυκλοφορικό με τους γιατρούς να θεωρούν ότι οφείλεται σε αφυδάτωση.
Ωστόσο λίγες ώρες νωρίτερα στον αγώνα των ομάδων Κ19 της Ντόρτμουντ και της Βιγιαρελάλ ο 17χρονος αμυντικός Γιαν-Λούκα Ρίντλ αφού στην ανάπαυλα παραπονέθηκε για... δυσφορία, έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 68' καθώς αδυνατούσε να συνεχίσει!
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η RN ο Ριντλο φαίνεται πως είχε υψηλό πυρετό και έδειχνε να έχει αφυδατωθεί με αποτέλεσμα μόλις έγινε αλλαγή να τον ξαπλώσουν στο χορτάρι και να του χορηγήσουν ορό, πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο!
Εκεί διαπιστώθηκε όντως ότι είχε υποστεί αφυδάτωση, αλλά αργά το βράδυ πήρε εξιτήριο χωρίς όμως να υπάρχει νεότερο ενημέρωση για την εξέλιξη της κατάστασης του (ενώ το ίδιο ισχύει και για τον Καρέτσα).
Πάντως με τον CEO της Ντόρτμουντ, Λαρς Ρίκεν, να δηλώνει το βράδυ της Τρίτης αναφερόμενος στον Καρέτσα ότι «το πρόβλημα στο κυκλοφορικό προέκυψε από το πουθενά» και να αποκαλύπτεται ότι υπήρχε και δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες μόλις ώρες, προφανώς και προκαλεί πολλά ερωτήματα.
Καθησυχαστικός ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου
Σήμερα η Μπορούσια είχε προγραμματισμένη ανοικτή προπόνηση και προφανώς οι άνθρωποι της αντιλαμβανόμενη την ανησυχία που επικρατεί στον κόσμο φρόντισαν να τον καθησυχάσουυν μέσω του αθλητικού διευθυντή του συλλόγου Όλε Μπουκ.
Με τους φίλους της Μπορούσια να προσπαθούν ακόμη να συνέλθουν από το σοκ της περιπέτειας του Κωνσταντίνου Καρέτσα, η RN αποκάλυψε ότι ανάλογο περιστατικό είχε συμβεί λίγες ώρες νωρίτερα στον αγώνα της Κ19 για το Youth League.
Υπενθυμίζουμε ότι ο Καρέτσας στο 23ο λεπτό του αγώνα με τη Βιγιαρεάλ για το Champions League αισθάνθηκε αδιαθεσία βρέθηκε στο χορτάρι και αφού αποχώρησε με φορείο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε πρόβλημα στο κυκλοφορικό με τους γιατρούς να θεωρούν ότι οφείλεται σε αφυδάτωση.
Ωστόσο λίγες ώρες νωρίτερα στον αγώνα των ομάδων Κ19 της Ντόρτμουντ και της Βιγιαρελάλ ο 17χρονος αμυντικός Γιαν-Λούκα Ρίντλ αφού στην ανάπαυλα παραπονέθηκε για... δυσφορία, έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 68' καθώς αδυνατούσε να συνεχίσει!
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η RN ο Ριντλο φαίνεται πως είχε υψηλό πυρετό και έδειχνε να έχει αφυδατωθεί με αποτέλεσμα μόλις έγινε αλλαγή να τον ξαπλώσουν στο χορτάρι και να του χορηγήσουν ορό, πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο!
Εκεί διαπιστώθηκε όντως ότι είχε υποστεί αφυδάτωση, αλλά αργά το βράδυ πήρε εξιτήριο χωρίς όμως να υπάρχει νεότερο ενημέρωση για την εξέλιξη της κατάστασης του (ενώ το ίδιο ισχύει και για τον Καρέτσα).
Πάντως με τον CEO της Ντόρτμουντ, Λαρς Ρίκεν, να δηλώνει το βράδυ της Τρίτης αναφερόμενος στον Καρέτσα ότι «το πρόβλημα στο κυκλοφορικό προέκυψε από το πουθενά» και να αποκαλύπτεται ότι υπήρχε και δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες μόλις ώρες, προφανώς και προκαλεί πολλά ερωτήματα.
Καθησυχαστικός ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου
Σήμερα η Μπορούσια είχε προγραμματισμένη ανοικτή προπόνηση και προφανώς οι άνθρωποι της αντιλαμβανόμενη την ανησυχία που επικρατεί στον κόσμο φρόντισαν να τον καθησυχάσουυν μέσω του αθλητικού διευθυντή του συλλόγου Όλε Μπουκ.
Ole Book on Konstantinos Karetsas:— BVB Newsblog (@bvbnewsblog) September 10, 2026
"He is doing well, given the circumstances. Further examinations are underway; we want to get to the very bottom of this matter."
"It goes without saying that our priority is, first and foremost, the health of the individual and the player. He…
«Είναι καλά, δεδομένων των συνθηκών. Γίνονται περαιτέρω εξετάσεις και θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος της υπόθεσης, ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα. Είναι αυτονόητο ότι η προτεραιότητά μας είναι, πάνω απ' όλα, η υγεία του ανθρώπου και του ποδοσφαιριστή», ανέφερε ο Μπουκ αποκαλύπτοντας ότι ο 18χρονος Έλληνας άσος δεν θα αγωνιστεί στο ματς του επόμενου Σαββάτου με την Πάντεμπορν.
Ole Book on his impression of Konstantinos Karetsas and how he feels:— BVB Newsblog (@bvbnewsblog) September 10, 2026
"Generally speaking, rather optimistic"#BVB
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