Και δεύτερο περιστατικό νεαρού ποδοσφαιριστή της Ντόρτμουντ με πρόβλημα στο κυκλοφορικό την ίδια ημέρα με τον Καρέτσα

Λίγες ώρες πριν το πρόβλημα που ανέκυψε με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ανάλογο ζήτημα αντιμετώπισε ποδοσφαιριστής της Κ19 της Μπορούσια με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο - Καθησυχαστικός για την πορεία του Έλληνα άσου ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ