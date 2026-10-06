ΔΑΑ: Πάνω από 27 εκατ. επιβάτες στο εννεάμηνο του 2026 – Αύξηση κατά 4,3%
ΔΑΑ: Πάνω από 27 εκατ. επιβάτες στο εννεάμηνο του 2026 – Αύξηση κατά 4,3%
Ο αριθμός των πτήσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιανουάριος-Σεπτέμβριος ανήλθε σε 227.173, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 3,6% σε σχέση με το 2025
Η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2026 ανήλθε σε 3,6 εκατ., αυξημένη κατά 3,5% σε σύγκριση με το 2025, παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αστάθεια και τη διακοπή χρήσης του ενός διαδρόμου προσαπογείωσης για χρονικό διάστημα δύο ημερών εντός του Σεπτεμβρίου, λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης και συντήρησης. Τόσο η εγχώρια, όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση παρουσίασαν άνοδο, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2025 κατά 3,1% και 3,6% αντίστοιχα.
Συνολικά, από την αρχή του 2026, η κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε σε 27,31 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 4,3%. Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση κατά 4,2% και 4,3% αντίστοιχα.
Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιανουάριος-Σεπτέμβριος του 2026 ανήλθε σε 227.173, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 3,6% σε σχέση με το 2025. Οι πτήσεις εσωτερικού παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 4,6%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν αύξηση κατά 2,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Συνολικά, από την αρχή του 2026, η κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε σε 27,31 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 4,3%. Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση κατά 4,2% και 4,3% αντίστοιχα.
Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιανουάριος-Σεπτέμβριος του 2026 ανήλθε σε 227.173, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 3,6% σε σχέση με το 2025. Οι πτήσεις εσωτερικού παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 4,6%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν αύξηση κατά 2,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
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