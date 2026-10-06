ΔΑΑ: Πάνω από 27 εκατ. επιβάτες στο εννεάμηνο του 2026 – Αύξηση κατά 4,3%

Ο αριθμός των πτήσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιανουάριος-Σεπτέμβριος ανήλθε σε 227.173, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 3,6% σε σχέση με το 2025