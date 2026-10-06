Η τέχνη δεν ξεχνιέται: Τα μαγικά αγγίγματα του Ζιντάν στη μπάλα που τρέλαναν τους Γάλλους, δείτε βίντεο
Η τέχνη δεν ξεχνιέται: Τα μαγικά αγγίγματα του Ζιντάν στη μπάλα που τρέλαναν τους Γάλλους, δείτε βίντεο
Ο προπονητής της Εθνικής Γαλλίας δείχνει πως η «μαγεία» δεν φεύγει από τα πόδια του όσα χρόνια κι αν περάσουν
Ο Ζινεντίν Ζιντάν δίχως αμφιβολία είναι ανάμεσα στους κορυφαίους της ιστορίας του ποδοσφαίρου. Οι ικανότητές του δεν ξεχνιούνται, αλλά κυρίως δεν μαθαίνονται, είναι αγνό ταλέντο. Η φινέτσα που τον χαρακτήριζε στην διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας, ακόμα και στην κουτουλιά στον Ματεράτσι, εξακολουθεί να διακρίνεται και όσο είναι προπονητής.
Ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Γαλλίας πλέον, ο Ζιντάν δείχνει γιατί μόνο η παρουσία του στον πάγκο προκαλεί δέος σε κάθε ομάδα. Στο 90’+3′ της αναμέτρησης της Γαλλίας με το Βέλγιο, ο «Ζιζού» είδε τη μπάλα να έρχεται προς το μέρος του μετά από ένα κακό γέμισμα του αντίπαλου τερματοφύλακα.
Ο Ζιντάν την κοντρόλαρε με τακουνάκι στον αέρα με χαρακτηριστική ευκολία και με ύφος σαν να μην έκανε και τίποτα. Νωρίτερα είχε προηγηθεί ένα αντίστοιχα εντυπωσιακό κατέβασμα της μπάλας.
Δείτε τα στιγμιότυπα:
Ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Γαλλίας πλέον, ο Ζιντάν δείχνει γιατί μόνο η παρουσία του στον πάγκο προκαλεί δέος σε κάθε ομάδα. Στο 90’+3′ της αναμέτρησης της Γαλλίας με το Βέλγιο, ο «Ζιζού» είδε τη μπάλα να έρχεται προς το μέρος του μετά από ένα κακό γέμισμα του αντίπαλου τερματοφύλακα.
Ο Ζιντάν την κοντρόλαρε με τακουνάκι στον αέρα με χαρακτηριστική ευκολία και με ύφος σαν να μην έκανε και τίποτα. Νωρίτερα είχε προηγηθεί ένα αντίστοιχα εντυπωσιακό κατέβασμα της μπάλας.
Δείτε τα στιγμιότυπα:
OH MY GOD LOOK AT THAT CONTROL BY ZIDANE!😂😂🤍 pic.twitter.com/nQXpoQppZr— 𝐟𝐞𝐝𝐞𝐯𝐚𝐥𝐯 (@fedevalv_) October 5, 2026
Zidane at 54 and the first touch is still cleaner than half the league 😳🔥— 𝐎𝐍𝐋𝐘 𝐑𝐄𝐀𝐋𝐌𝐀𝐃𝐑𝐈𝐃🚨⚽️ (@OnlyMadridReal) October 5, 2026
Age is just a number. Zizou’s first touch in 2026 says otherwise.
54 years old and he still makes it look effortless. Pure class. pic.twitter.com/5WF1us0Lh0
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