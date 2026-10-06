Η τέχνη δεν ξεχνιέται: Τα μαγικά αγγίγματα του Ζιντάν στη μπάλα που τρέλαναν τους Γάλλους, δείτε βίντεο
SPORTS
Ζινεντίν Ζιντάν Γαλλία

Η τέχνη δεν ξεχνιέται: Τα μαγικά αγγίγματα του Ζιντάν στη μπάλα που τρέλαναν τους Γάλλους, δείτε βίντεο

Ο προπονητής της Εθνικής Γαλλίας δείχνει πως η «μαγεία» δεν φεύγει από τα πόδια του όσα χρόνια κι αν περάσουν

Η τέχνη δεν ξεχνιέται: Τα μαγικά αγγίγματα του Ζιντάν στη μπάλα που τρέλαναν τους Γάλλους, δείτε βίντεο
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Ο Ζινεντίν Ζιντάν δίχως αμφιβολία είναι ανάμεσα στους κορυφαίους της ιστορίας του ποδοσφαίρου. Οι ικανότητές του δεν ξεχνιούνται, αλλά κυρίως δεν μαθαίνονται, είναι αγνό ταλέντο. Η φινέτσα που τον χαρακτήριζε στην διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας, ακόμα και στην κουτουλιά στον Ματεράτσι, εξακολουθεί να διακρίνεται και όσο είναι προπονητής.

Ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Γαλλίας πλέον, ο Ζιντάν δείχνει γιατί μόνο η παρουσία του στον πάγκο προκαλεί δέος σε κάθε ομάδα.  Στο 90’+3′ της αναμέτρησης της Γαλλίας με το Βέλγιο, ο «Ζιζού» είδε τη μπάλα να έρχεται προς το μέρος του μετά από ένα κακό γέμισμα του αντίπαλου τερματοφύλακα. 

Ο Ζιντάν την κοντρόλαρε με τακουνάκι στον αέρα με χαρακτηριστική ευκολία και με ύφος σαν να μην έκανε και τίποτα.  Νωρίτερα είχε προηγηθεί ένα αντίστοιχα εντυπωσιακό κατέβασμα της μπάλας. 

Δείτε τα στιγμιότυπα: 

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