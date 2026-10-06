Βλεφαροπλαστική: Μια εξατομικευμένη επέμβαση που ανανεώνει το βλέμμα

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Στόχος της είναι η διόρθωση της περίσσειας και χαλάρωσης του δέρματος των βλεφάρων, καθώς και η αντιμετώπιση της προβολής του λίπους γύρω από τα μάτια.«Σκοπός είναι ένα πιο ξεκούραστο και νεανικό βλέμμα, χωρίς να αλλοιώνεται η φυσιογνωμία και το σχήμα των ματιών. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ηλικία για τη βλεφαροπλαστική. Η ένδειξη εξαρτάται από την ανατομία, τον βαθμό χαλάρωσης και τις ανάγκες του ατόμου», επισημαίνει η κ., Fellow of European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (EBOPRAS) και συνεχίζει:αντιμετωπίζει κυρίως την περίσσεια δέρματος του άνω βλεφάρου και, όταν υπάρχει ένδειξη, την προβολή λίπους. Σε ορισμένες περιπτώσεις η περίσσεια δέρματος είναι τόσο μεγάλη ώστε να περιορίζει και το άνω οπτικό πεδίο.αντιμετωπίζει τις «σακούλες» κάτω από τα μάτια, την περίσσεια δέρματος και, σε ορισμένους ασθενείς, την έντονη δακρυϊκή αύλακα που δημιουργεί σκιά και κουρασμένη εμφάνιση.Η επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με, ανάλογα με την έκταση της επέμβασης και τον ασθενή.Στην άνω βλεφαροπλαστική η τομή τοποθετείται μέσα στη φυσική πτυχή του άνω βλεφάρου, ώστε να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο εμφανής. Αφαιρείται η περίσσεια δέρματος και, όταν απαιτείται, αντιμετωπίζεται συντηρητικά το λίπος ή άλλοι ανατομικοί παράγοντες που δημιουργούν την εικόνα του «βαριού» βλεφάρου.Η σύγχρονη βλεφαροπλαστική είναι συντηρητική και εξατομικευμένη. Δεν επιδιώκεται η υπερβολική αφαίρεση ιστών, αλλά η διατήρηση της φυσικής έκφρασης και της αρμονίας του προσώπου.Όταν συνυπάρχει περίσσεια δέρματος, η τομή γίνεται εξωτερικά ακριβώς κάτω από τις βλεφαρίδες. Το λίπος δεν χρειάζεται πάντα να αφαιρεθεί. Σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να αναδιαταχθεί, ώστε να εξομαλυνθεί η μετάβαση από το κάτω βλέφαρο προς το μάγουλο και να βελτιωθεί η δακρυϊκή αύλακα.Στην κάτω βλεφαροπλαστική η προσπέλαση μπορεί να γίνει και, δηλαδή από την εσωτερική επιφάνεια του κάτω βλεφάρου, όταν το βασικό πρόβλημα είναι οι σακούλες λίπους και δεν υπάρχει σημαντική περίσσεια δέρματος. Οι άνδρες είναι συχνά υποψήφιοι για αυτήν την μέθοδο.Όταν η χαλάρωση εντοπίζεται κυρίως στην περιοχή του φρυδιού και του άνω βλεφάρου, μπορεί να επιλεγεί(sub-brow lift or infrabrow blepharoplasty). Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται άνοιγμα και ανόρθωση της περιοχής του άνω βλεφάρου, ιδιαίτερα προς το έξω τμήμα.Σε επιλεγμένες επίσης περιπτώσεις μπορεί να γίνει(direct brow lift, supra-brow lift), όταν απαιτείται ανόρθωση του φρυδιού και της περιοχής του μετώπου.Και οι δύο αυτές τεχνικές μπορούν να συνδυαστούν με την κλασική βλεφαροπλαστική