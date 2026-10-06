Σακίρα για την εμφάνιση της Ντούα Λίπα σε συναυλία της: Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα
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Σακίρα για την εμφάνιση της Ντούα Λίπα σε συναυλία της: Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα

Οι δύο καλλιτέχνιδες ερμήνευσαν το «Antología», ένα από τα γνωστότερα τραγούδια της Σακίρα από το άλμπουμ «Pies Descalzos» του 1995

Σακίρα για την εμφάνιση της Ντούα Λίπα σε συναυλία της: Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα
Ιωάννα Μαρίνου
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Ως ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, χαρακτήρισε η Σακίρα την παρουσία της Ντούα Λίπα σε συναυλία της.

Η τραγουδίστρια έκανε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου μια εμφάνιση-έκπληξη στη σκηνή της Μαδρίτης κατά τη διάρκεια του live της Κολομβιανής σταρ, με τις δύο να ερμηνεύουν μαζί το «Antología». Η Σακίρα βρίσκεται αυτή την περίοδο στη μέση μιας σειράς 12 συναυλιών στο «Shakira Stadium», στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της «Las Mujeres Ya No Lloran».

Μετά τη συναυλία, η Σακίρα δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες της με την Ντούα Λίπα, γράφοντας: «Χθες το βράδυ με την Ντούα Λίπα, ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για πολλούς από εμάς».

Δείτε την ανάρτησή της


Σακίρα για την εμφάνιση της Ντούα Λίπα σε συναυλία της: Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα
Σακίρα για την εμφάνιση της Ντούα Λίπα σε συναυλία της: Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα
Σακίρα για την εμφάνιση της Ντούα Λίπα σε συναυλία της: Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα
Σακίρα για την εμφάνιση της Ντούα Λίπα σε συναυλία της: Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα

Οι δύο καλλιτέχνιδες ερμήνευσαν σε ακουστική εκδοχή το «Antología», ένα από τα γνωστότερα τραγούδια της Σακίρα από το άλμπουμ «Pies Descalzos» του 1995. Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι δύο τραγουδίστριες μοιράστηκαν τη σκηνή για να ερμηνεύσουν μαζί το συγκεκριμένο κομμάτι.

Η Ντούα Λίπα δημοσίευσε με τη σειρά της στιγμιότυπο από την εμφάνισή τους και ευχαρίστησε τη Σακίρα για την πρόσκληση. «Σε ευχαριστώ που με κάλεσες να ανέβω στη σκηνή μαζί σου για να τραγουδήσουμε το "Antología". Ένιωσα ότι εσύ, εγώ και το κοινό γίναμε ένα. Είμαι πολύ ευγνώμων που παίρνω μαζί μου μια τόσο όμορφη ανάμνηση» σημείωσε.

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Η Σακίρα απάντησε στην ανάρτησή της, γράφοντας: «Ντούα, σε ευχαριστώ που ήρθες μέχρι εδώ ειδικά για να τραγουδήσεις μαζί μου και να μοιραστείς το ταλέντο και την ομορφιά σου με όλους μας. Σε αγαπάμε, θεά».

Η συναυλία της 3ης Οκτωβρίου είχε ακόμη μία ξεχωριστή στιγμή για τη Σακίρα, καθώς η ζωντανή μετάδοση της Amazon Music έγινε η δημοφιλέστερη livestream συναυλία της πλατφόρμας από γυναίκα καλλιτέχνιδα.

Η σειρά συναυλιών της Σακίρα στη Μαδρίτη περιλαμβάνει συνολικά 12 εμφανίσεις και συνεχίζεται έως τις 12 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια, η περιοδεία «Las Mujeres Ya No Lloran» θα ολοκληρωθεί με δύο τελευταία live, στις 18 Οκτωβρίου στο Κιργιστάν και στις 28 Νοεμβρίου στην Αίγυπτο.
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ

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