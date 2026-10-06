Σακίρα για την εμφάνιση της Ντούα Λίπα σε συναυλία της: Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα

Κολομβιανής σταρ

Η Σακίρα βρίσκεται αυτή την περίοδο στη μέση μιας σειράς 12 συναυλιών στο «Shakira Stadium», στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της «Las Mujeres Ya No Lloran».

Μετά τη συναυλία, η Σακίρα

δημοσίευσε

στο Instagram φωτογραφίες της με την Ντούα Λίπα, γράφοντας: «

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