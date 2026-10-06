Με στρατηγικό όραμα και σταθερά ανοδική πορεία, ο Όμιλος Revoil κινείται ταυτόχρονα σε τρεις διαφορετικούς αλλά συμπληρωματικούς άξονες που έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς την ενέργεια.
Μια 15χρονη μαχαίρωσε και τραυμάτισε οκτώ μαθήτριες σε γυμνάσιο της Κωνσταντινούπολης, σε σοβαρή κατάσταση οι τρεις
Η επίθεση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια συμπλοκής σε γυμνάσιο της περιοχής Μπασακσεχίρ της Κωνσταντινούπολης - Δράστης μια μαθήτρια λυκείου της ίδιας περιοχής, η οποία συνελήφθη
Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:35 το πρωί. Όπως ανακοίνωσε ο έπαρχος του Μπασακσεχίρ, Τζεμίλ Οζγκιούρ Ονέγι, την επίθεση φέρεται να πραγματοποίησε, κατά τη διάρκεια συμπλοκής, μια 15χρονη μαθήτρια, η οποία φοιτά σε λύκειο της ίδιας περιοχής. Στο παρελθόν, φοιτούσε στο γυμνάσιο, όπου πραγματοποιήθηκε το περιστατικό, ενώ είχε πάρει από το σπίτι της το μαχαίρι που έφερε μαζί της.
İstanbul Başakşehir’deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu girişinde bıçaklı saldırı!— Okan Aytaş (@OkanAytaas) October 6, 2026
15 yaşındaki kız çocuğunun saldırısında ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. pic.twitter.com/s1j0TR3C3u
Από την επίθεση τραυματίστηκαν οκτώ μαθήτριες, οι οποίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Başakşehir Çam ve Sakura City Hospital. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μια νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και οι άλλες δύο σε σοβαρή, ενώ η 15χρονη που πραγματοποίησε την επίθεση και συνελήφθη, φέρεται να πάσχει από ψυχικές διαταραχές.
#SONDAKİKA İstanbul Başakşehir'de ortaokulda bıçaklı saldırı meydana geldi.— Mustafa kılıç (@mustafakilicmk) October 6, 2026
Yaralı öğrencilerin olduğu idda ediliyor. Yaralılar hastaneye kaldırıldığı söyleniyor. pic.twitter.com/H18GQCQ2cU
Για το περιστατικό έχει ήδη ξεκινήσει τόσο δικαστική όσο και διοικητική έρευνα.
Σε ανακοίνωσή της, η Νομαρχία Κωνσταντινούπολης ανέφερε ότι περίπου στις 08:40 σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ μαθητών σε γυμνάσιο της περιοχής Μπασακσεχίρ, κατά την οποία υπήρξαν τραυματισμοί.
🚨 #SONDAKİKA | BAŞAKŞEHİR’DE OKULDA BIÇAKLI SALDIRI!— 11 NİSAN TV (@11nisan_com) October 6, 2026
📍 İstanbul Başakşehir’de bir ortaokulda, bir öğrenci henüz bilinmeyen nedenle 3 öğrenciyi bıçakla yaraladı.
Olayın ardından okulda büyük panik yaşandı. Yaralı öğrenciler için sağlık ekiplerine haber verildi.
🔴 Olayla… pic.twitter.com/yimsh2KP9H
Η ανακοίνωση της Νομαρχίας της Κωνσταντινούπολης έκανε λόγο για πέντε τραυματισμούς: «Περίπου στις 08:40, ξέσπασε καβγάς μεταξύ μαθητών σε γυμνάσιο της περιοχής Μπασακσεχίρ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 μαθητές. Μετά το περιστατικό, οι τραυματίες μαθητές μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από ιατρικές ομάδες που έσπευσαν στην περιοχή και τώρα λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη».
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