Μια 15χρονη μαχαίρωσε και τραυμάτισε οκτώ μαθήτριες σε γυμνάσιο της Κωνσταντινούπολης, σε σοβαρή κατάσταση οι τρεις
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία Κωνσταντινούπολη Μαχαίρωμα Σχολείο Γυμνάσιο Λύκειο Τραυματίες

Μια 15χρονη μαχαίρωσε και τραυμάτισε οκτώ μαθήτριες σε γυμνάσιο της Κωνσταντινούπολης, σε σοβαρή κατάσταση οι τρεις

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια συμπλοκής σε γυμνάσιο της περιοχής Μπασακσεχίρ της Κωνσταντινούπολης - Δράστης μια μαθήτρια λυκείου της ίδιας περιοχής, η οποία συνελήφθη

Μια 15χρονη μαχαίρωσε και τραυμάτισε οκτώ μαθήτριες σε γυμνάσιο της Κωνσταντινούπολης, σε σοβαρή κατάσταση οι τρεις
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Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε σε γυμνάσιο στην περιοχή Μπασακσεχίρ της Κωνσταντινούπολης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ μαθήτριες.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:35 το πρωί. Όπως ανακοίνωσε ο έπαρχος του Μπασακσεχίρ, Τζεμίλ Οζγκιούρ Ονέγι, την επίθεση φέρεται να πραγματοποίησε, κατά τη διάρκεια συμπλοκής, μια 15χρονη μαθήτρια, η οποία φοιτά σε λύκειο της ίδιας περιοχής. Στο παρελθόν, φοιτούσε στο γυμνάσιο, όπου πραγματοποιήθηκε το περιστατικό, ενώ είχε πάρει από το σπίτι της το μαχαίρι που έφερε μαζί της.



Από την επίθεση τραυματίστηκαν οκτώ μαθήτριες, οι οποίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Başakşehir Çam ve Sakura City Hospital. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μια νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και οι άλλες δύο σε σοβαρή, ενώ η 15χρονη που πραγματοποίησε την επίθεση και συνελήφθη, φέρεται να πάσχει από ψυχικές διαταραχές. 


Για το περιστατικό έχει ήδη ξεκινήσει τόσο δικαστική όσο και διοικητική έρευνα.

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Σε ανακοίνωσή της, η Νομαρχία Κωνσταντινούπολης ανέφερε ότι περίπου στις 08:40 σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ μαθητών σε γυμνάσιο της περιοχής Μπασακσεχίρ, κατά την οποία υπήρξαν τραυματισμοί.



Η ανακοίνωση της Νομαρχίας της Κωνσταντινούπολης έκανε λόγο για πέντε τραυματισμούς: «Περίπου στις 08:40, ξέσπασε καβγάς μεταξύ μαθητών σε γυμνάσιο της περιοχής Μπασακσεχίρ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 μαθητές. Μετά το περιστατικό, οι τραυματίες μαθητές μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από ιατρικές ομάδες που έσπευσαν στην περιοχή και τώρα λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη».
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