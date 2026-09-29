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«Καυτός» Ουναΐ σκόραρε με το Μαρόκο κόντρα στο Λεσότο για τα προκριματικά του Κόπα Άφρικα, δείτε το γκολ
«Καυτός» Ουναΐ σκόραρε με το Μαρόκο κόντρα στο Λεσότο για τα προκριματικά του Κόπα Άφρικα, δείτε το γκολ
Μετά το 2-0 επί της Γκαμπόν στην πρεμιέρα, το Μαρόκο επικράτησε με το ίδιο σκορ και του Λεσότο το απόγευμα της Τρίτης (29/9), αυτή τη φορά εκτός έδρας, κάνοντας το 2/2 στα προκριματικά του Κόπα Άφρικα
Ο Αζεντίν Ουναΐ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση το τελευταίο διάστημα με τον Παναθηναϊκό και φροντίζει να το επιβεβαιώνει και με την Εθνική ομάδα του Μαρόκου.
Ο 26χρονος μέσος των «πρασίνων» βρήκε δίχτυα στην εκτός έδρας νίκη των «Λιονταριών του Άτλαντα» απέναντι στο Λεσότο για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, ματς το οποίο βρήκε νικήτρια την ομάδα του Μαρόκου με 2-0.
Οι Αφρικανοί είχαν δείξει τις δυνατότητές τους στο πρόσφατο Μουντιάλ, φτάνοντας μέχρι τα προημιτελικά, όπου η πορεία τους σταμάτησε απέναντι στην πανίσχυρη Γαλλία.
Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας, ωστόσο, συνεχίζει στον δρόμο των επιτυχιών και στις αγωνιστικές υποχρεώσεις που ακολούθησαν, με τον Αζεντίν Ουναΐ να έχει ενεργό ρόλο.
Οι Μαροκινοί συμμετέχουν στα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και έχουν ξεκινήσει με δύο νίκες στον Α' προκριματικό όμιλο.
Μετά το 2-0 επί της Γκαμπόν στην πρεμιέρα, το Μαρόκο επικράτησε με το ίδιο σκορ και του Λεσότο το απόγευμα της Τρίτης (29/9), αυτή τη φορά εκτός έδρας, κάνοντας το 2/2.
Ο Ουναΐ ήταν εκείνος που έβαλε τη σφραγίδα του στην αναμέτρηση, σκοράροντας στο 82ο λεπτό από ασίστ του Ραχίμι και συνεχίζοντας με αυτό τον τρόπο και σε εθνικό επίπεδο τις εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποιεί το τελευταίο διάστημα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
Δύο λεπτά μετά το γκολ που σημείωσε παραχώρησε τη θέση του στον Ελ Φαουζί.
Ο 26χρονος μέσος των «πρασίνων» βρήκε δίχτυα στην εκτός έδρας νίκη των «Λιονταριών του Άτλαντα» απέναντι στο Λεσότο για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, ματς το οποίο βρήκε νικήτρια την ομάδα του Μαρόκου με 2-0.
Ounahi makes it 2️⃣-0️⃣, beautifully setup by Rahimi 🇲🇦🦁 pic.twitter.com/4YTV82OYo9— MOROKSTAN 🇲🇦 (@Moroccanspl) September 29, 2026
Οι Αφρικανοί είχαν δείξει τις δυνατότητές τους στο πρόσφατο Μουντιάλ, φτάνοντας μέχρι τα προημιτελικά, όπου η πορεία τους σταμάτησε απέναντι στην πανίσχυρη Γαλλία.
Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας, ωστόσο, συνεχίζει στον δρόμο των επιτυχιών και στις αγωνιστικές υποχρεώσεις που ακολούθησαν, με τον Αζεντίν Ουναΐ να έχει ενεργό ρόλο.
Οι Μαροκινοί συμμετέχουν στα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και έχουν ξεκινήσει με δύο νίκες στον Α' προκριματικό όμιλο.
Μετά το 2-0 επί της Γκαμπόν στην πρεμιέρα, το Μαρόκο επικράτησε με το ίδιο σκορ και του Λεσότο το απόγευμα της Τρίτης (29/9), αυτή τη φορά εκτός έδρας, κάνοντας το 2/2.
Ο Ουναΐ ήταν εκείνος που έβαλε τη σφραγίδα του στην αναμέτρηση, σκοράροντας στο 82ο λεπτό από ασίστ του Ραχίμι και συνεχίζοντας με αυτό τον τρόπο και σε εθνικό επίπεδο τις εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποιεί το τελευταίο διάστημα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
Δύο λεπτά μετά το γκολ που σημείωσε παραχώρησε τη θέση του στον Ελ Φαουζί.
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