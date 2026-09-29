«Καυτός» Ουναΐ σκόραρε με το Μαρόκο κόντρα στο Λεσότο για τα προκριματικά του Κόπα Άφρικα, δείτε το γκολ

Μετά το 2-0 επί της Γκαμπόν στην πρεμιέρα, το Μαρόκο επικράτησε με το ίδιο σκορ και του Λεσότο το απόγευμα της Τρίτης (29/9), αυτή τη φορά εκτός έδρας, κάνοντας το 2/2 στα προκριματικά του Κόπα Άφρικα