Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.
Τούρτα έκπληξη για τον Ματίας Λεσόρ στην προπόνηση του Παναθηναϊκού, δείτε βίντεο
Τούρτα έκπληξη για τον Ματίας Λεσόρ στην προπόνηση του Παναθηναϊκού, δείτε βίντεο
Ο Γάλλος έγινε 31 και το χάρηκε με την ψυχή του μαζί με τους συμπαίκτες του στην προπόνηση των πρασίνων ενόψει Βιλερμπάν
Μια μικρή έκπληξη επιφύλαξαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού στον Ματίας Λεσόρ, μετά την ολοκλήρωση της σημερινής (29/09), προπόνησης.
Συγκεκριμένα παίκτες και προπονητές, τραγούδησαν στον Γάλλο σέντερ για τα γενέθλιά του, με τον ψηλό των «πρασίνων» να σβήνει τούρτα.
Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
Συγκεκριμένα παίκτες και προπονητές, τραγούδησαν στον Γάλλο σέντερ για τα γενέθλιά του, με τον ψηλό των «πρασίνων» να σβήνει τούρτα.
Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
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