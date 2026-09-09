Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Τιερί Ανρί: Ο Εμπαπέ είναι για μένα φαβορί για τη «Χρυσή Μπάλα», βίντεο
Τιερί Ανρί: Ο Εμπαπέ είναι για μένα φαβορί για τη «Χρυσή Μπάλα», βίντεο
Ο Τιερί Ανρί στάθηκε στις ατομικές διακρίσεις και όχι στα τρόπαια που δεν κέρδισε αυτή τη χρονιά ο Κιλιάν Εμπαπέ
Ο Τιερί Ανρί, σχολιαστής για την εκπομπή του CBS Sports Golazo, αποκάλυψε ποιον θεωρεί φαβορί για τη «Χρυσή Μπάλα».
Σύμφωνα με τον «θρύλο» της Άρσεναλ, ο Κιλιάν Εμπαπέ είναι αυτός που αξίζει να κερδίσει:
«Θα μου πουν ότι δεν κέρδισε τίποτα, αλλά νομίζω ότι αυτό έχει συμβεί στο παρελθόν στην ιστορία. Κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει να κάνουν την έρευνά τους και να συνειδητοποιήσουν ότι οι προηγούμενοι νικητές της "Χρυσής Μπάλας" έχουν κερδίσει το βραβείο χωρίς να κερδίσουν τρόπαιο εκείνη τη χρονιά. Δείτε τι πέτυχε ατομικά: πρώτος σκόρερ στο Champions League, τη La Liga και το Παγκόσμιο Κύπελλο».
Ο Ανρί συνέκρινε την σεζόν του συμπατριώτη του επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης με αυτή των άλλων υποψηφίων, λέγοντας ότι μόνο ο Μίκαελ Ολίσε θα μπορούσε να ανταγωνιστεί τον συμπαίκτη του στη διεθνή ομάδα: «Είναι πολύ κοντά στο φαβορί μου. Έχει τα ίδια επιτεύγματα με τον Κιλιάν Εμπαπέ αλλά όσον αφορά τις ασίστ», τόνισε.
Σύμφωνα με τον «θρύλο» της Άρσεναλ, ο Κιλιάν Εμπαπέ είναι αυτός που αξίζει να κερδίσει:
«Θα μου πουν ότι δεν κέρδισε τίποτα, αλλά νομίζω ότι αυτό έχει συμβεί στο παρελθόν στην ιστορία. Κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει να κάνουν την έρευνά τους και να συνειδητοποιήσουν ότι οι προηγούμενοι νικητές της "Χρυσής Μπάλας" έχουν κερδίσει το βραβείο χωρίς να κερδίσουν τρόπαιο εκείνη τη χρονιά. Δείτε τι πέτυχε ατομικά: πρώτος σκόρερ στο Champions League, τη La Liga και το Παγκόσμιο Κύπελλο».
Ο Ανρί συνέκρινε την σεζόν του συμπατριώτη του επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης με αυτή των άλλων υποψηφίων, λέγοντας ότι μόνο ο Μίκαελ Ολίσε θα μπορούσε να ανταγωνιστεί τον συμπαίκτη του στη διεθνή ομάδα: «Είναι πολύ κοντά στο φαβορί μου. Έχει τα ίδια επιτεύγματα με τον Κιλιάν Εμπαπέ αλλά όσον αφορά τις ασίστ», τόνισε.
This is why Thierry Henry chooses Mbappe as the Ballon Dor winner. Thoughts? pic.twitter.com/UgLARvxHtw— The ANF Club ⚽️ (@adjorNfriends) September 8, 2026
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