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Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Αστέρας Τρίπολης-Ηρακλής και τους αγώνες σε Serie A και Primera Division
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Αστέρας Τρίπολης-Ηρακλής και τους αγώνες σε Serie A και Primera Division
Το πρόγραμμα των σημερινών αθλητικών μεταδόσεων
Δευτέρα σήμερα (7/9) και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων περιλαμβάνει αγώνες της Stoiximan Super League αλλά και της Serie A και της Primera Division.
Στις 18:00 (Novasports Prime) ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται τον Ηρακλή, ενώ από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζει το Ουντινέζε - Λάτσιο (21:45, Cosmote Sport 1).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
Πηγή: gazzetta.gr
Στις 18:00 (Novasports Prime) ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται τον Ηρακλή, ενώ από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζει το Ουντινέζε - Λάτσιο (21:45, Cosmote Sport 1).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Μαρκό - Πανσερραϊκός (16:00, ΕΡΤ2 Σπορ)
- Αστέρας Τρίπολης - Ηρακλής (18:00, Novasports Prime)
- Κάλιαρι - Λέτσε (19:30, Cosmote Sport 2)
- Άρης Λεμεσού - Ομόνοια (20:00, Cosmote Sport 4)
- Χετάφε - Θέλτα (20:00, Cosmote Sport 7)
- Ουντινέζε - Λάτσιο (21:45, Cosmote Sport 1)
- Έλτσε - Ρεάλ Σοσιεδάδ (22:30, Cosmote Sport 6)
Πηγή: gazzetta.gr
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