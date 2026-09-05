Stoiximan Super League: Διπλό πλήγμα για τον Ολυμπιακό στο Βόλο, έχασε Ελ Κααμπί και δύο βαθμούς, εμφατική επιστροφή στις νίκες για την ΑΕΚ - Δείτε τα γκολ

Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες μετά την ισοπαλία την προηγούμενη αγωνιστική με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Η ομάδα του Νίκολιτς ήταν καταιγιστική στο δεύτερο ημίχρονο και νίκησε 5-0 τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια.Ο Βάργκα νωρίς στο 11' έβαλε μπροστά την ομάδα του στο σκορ. Ο Άρης μετά το μισάωρο, ισορρόπησε και ειδικά στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου έκανε πιο αισθητή την παρουσία του.Όμως σε εκείνο το σημείο (62') ο Βάργκα με κεφαλιά μετέτρεψε σε γκολ τη σέντρα του Γκατσίνοβιτς και το ματς πήρε την τροπή που ήθελαν οι γηπεδούχοι οι οποίοι έκαναν ότι ήθελαν στο γήπεδο.Το 3-0 ήρθε πολύ γρήγορα (στο 67') με τον Μαρίν, ενώ γκολ πέτυχε και ο Κοϊτά οκτώ λεπτά αργότερα, για να κλείσει το σκορ ο Ζίνι στις καθυστερήσεις του αγώνα.Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες με δεύτερη μεγάλη σε έκταση επιτυχία εντός έδρας καθώς είχε νικήσει με 4-0 με τον Ηρακλή στην πρεμιέρα.Βόλος - Ολυμπιακός 1-1ΑΕΚ - Άρης 5-019:00 Ατρόμητος - Καλαμάτα19:30 ΟΦΗ - Κηφισιά20:00 Λεβαδειακός - Παναιτωλικός21:30 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ18:00 Αστέρας AKTOR - Ηρακλής1.ΑΕΚ 72.Ολυμπιακός 73.ΠΑΟΚ 64.Παναιτωλικός 65. Άρης 66.Παναθηναϊκός 37.ΟΦΗ 38.Βόλος 29.Κηφισιά 110.Ηρακλής 111.Ατρόμητος 012.Καλαμάτα 013.Asteras AKTOR 014.Λεβαδειακός 019:00 Ολυμπιακός – ΟΦΗ21:00 Ηρακλής – Ατρόμητος18:00 Καλαμάτα – Βόλος19:00 Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ21:00 Κηφισιά – Λεβαδειακός21:00 ΠΑΟΚ – Άρης21:30 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός