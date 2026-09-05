Stoiximan Super League: Διπλό πλήγμα για τον Ολυμπιακό στο Βόλο, έχασε Ελ Κααμπί και δύο βαθμούς, εμφατική επιστροφή στις νίκες για την ΑΕΚ - Δείτε τα γκολ
Stoiximan Super League: Διπλό πλήγμα για τον Ολυμπιακό στο Βόλο, έχασε Ελ Κααμπί και δύο βαθμούς, εμφατική επιστροφή στις νίκες για την ΑΕΚ - Δείτε τα γκολ
Λαβωμένος σε όλα τα μέτωπα έφυγε ο Ολυμπιακός από το Πανθεσσαλικό - Έμεινε στο 1-1, έχασε για μεγάλο διάστημα τον Μαροκινό με κάταγμα κνήμης - Η Ένωση διέλυσε με 5-0 τον Άρη και έδειξε έτοιμη για την πρεμιέρα του Champions League
Ο τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί ήταν το γεγονός που επισκίασε το άνοιγμα της αυλαίας της 3ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League.
Ο Μαροκινός επιθετικός υπέστη κάταγμα κνήμης στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού στο Βόλο και θα υποβληθεί την Κυριακή (6/9) σε χειρουργική επέμβαση με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πολύμηνη απουσία του από τους αγωνιστικούς χώρους...
Οι ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν με πέναλτι του Ζότα Σίλβα (που το κέρδισε ο Ελ Κααμπί στη φάση που τραυματίσατηκε), αλλά δέχθηκαν από το πουθενά την ισοφάριση από τον Κόμπα και έμειναν στο 1-1.
Η ΑΕΚ ήταν καταιγιστική στη Νέα Φιλαδέλφεια και επικράτησε με 5-0 του Άρη. επιστρέφοντας με εντυπωσιακό τρόπο και όμορφο ποδόσφαιρο στις νίκες μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά την περασμένη εβδομάδα στη Λεωφόρο.
Βόλος - Ολυμπιακός 1-1
Ο Ολυμπιακός άφησε δύο βαθμούς στο Πανθεσσαλικό, ωστόσο αυτό που πόνεσε περισσότερο τους ερυθρόλευκους ήταν η απώλεια του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος υπέστη κάταγμα κνήμης και θα απουσιάσει για μεγάλο διάστημα.
Οι Πειραιώτες στο πρώτο ημίχρονο είχαν 70% κατοχή, 10 τελικές ενώ ο Βόλος καμία, ωστόσο απείλησαν μόνο στο δίλεπτο 16'-17' για να φτάσουμε στο 43'. Ο Ελ Κααμπί βγήκε στο τετ α τετ ο Σιαμπάνης έκανε την έξοδο για να συγκρουστούν και το πόδι του Μαροκινού να «κλειδώσει» στο σώμα του Θεσσαλονικιού τερματοφύλακα.
Ο Ελ Κααμπί έφυγε με φορείο, ο Ζότα Σίλβα εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι με τον Ολυμπιακό να ελέγχει το ματς, να μην απειλείται αλλά και να μην απειλεί με δεύτερο γκολ... Ωστόσο στο 76' η κακή συνεννόηση Ρέτσου, Ορτέγκα το επικίνδυνο γύρισμα του πρώτου και η προσωρινή απομάκρυνση του δεύτερου έφεραν την αναπάντεχη ισοφάριση.
Από εκείνο το σημείο το ματς έγινε... ροντέο με τον Ολυμπιακό να πιέζει, να έχει κάποιες ευκαιρίες, αλλά και ο Βόλος βρήκε χώρους και απείλησε με ανατροπή χωρίς όμως να αλλάξει κάτι ως το φινάλε.
ΑΕΚ - Άρης 5-0
Ο Μαροκινός επιθετικός υπέστη κάταγμα κνήμης στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού στο Βόλο και θα υποβληθεί την Κυριακή (6/9) σε χειρουργική επέμβαση με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πολύμηνη απουσία του από τους αγωνιστικούς χώρους...
Οι ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν με πέναλτι του Ζότα Σίλβα (που το κέρδισε ο Ελ Κααμπί στη φάση που τραυματίσατηκε), αλλά δέχθηκαν από το πουθενά την ισοφάριση από τον Κόμπα και έμειναν στο 1-1.
Η ΑΕΚ ήταν καταιγιστική στη Νέα Φιλαδέλφεια και επικράτησε με 5-0 του Άρη. επιστρέφοντας με εντυπωσιακό τρόπο και όμορφο ποδόσφαιρο στις νίκες μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά την περασμένη εβδομάδα στη Λεωφόρο.
Βόλος - Ολυμπιακός 1-1
Ο Ολυμπιακός άφησε δύο βαθμούς στο Πανθεσσαλικό, ωστόσο αυτό που πόνεσε περισσότερο τους ερυθρόλευκους ήταν η απώλεια του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος υπέστη κάταγμα κνήμης και θα απουσιάσει για μεγάλο διάστημα.
Οι Πειραιώτες στο πρώτο ημίχρονο είχαν 70% κατοχή, 10 τελικές ενώ ο Βόλος καμία, ωστόσο απείλησαν μόνο στο δίλεπτο 16'-17' για να φτάσουμε στο 43'. Ο Ελ Κααμπί βγήκε στο τετ α τετ ο Σιαμπάνης έκανε την έξοδο για να συγκρουστούν και το πόδι του Μαροκινού να «κλειδώσει» στο σώμα του Θεσσαλονικιού τερματοφύλακα.
Ο Ελ Κααμπί έφυγε με φορείο, ο Ζότα Σίλβα εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι με τον Ολυμπιακό να ελέγχει το ματς, να μην απειλείται αλλά και να μην απειλεί με δεύτερο γκολ... Ωστόσο στο 76' η κακή συνεννόηση Ρέτσου, Ορτέγκα το επικίνδυνο γύρισμα του πρώτου και η προσωρινή απομάκρυνση του δεύτερου έφεραν την αναπάντεχη ισοφάριση.
Από εκείνο το σημείο το ματς έγινε... ροντέο με τον Ολυμπιακό να πιέζει, να έχει κάποιες ευκαιρίες, αλλά και ο Βόλος βρήκε χώρους και απείλησε με ανατροπή χωρίς όμως να αλλάξει κάτι ως το φινάλε.
ΑΕΚ - Άρης 5-0
Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες μετά την ισοπαλία την προηγούμενη αγωνιστική με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Η ομάδα του Νίκολιτς ήταν καταιγιστική στο δεύτερο ημίχρονο και νίκησε 5-0 τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Ο Βάργκα νωρίς στο 11' έβαλε μπροστά την ομάδα του στο σκορ. Ο Άρης μετά το μισάωρο, ισορρόπησε και ειδικά στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου έκανε πιο αισθητή την παρουσία του.
Όμως σε εκείνο το σημείο (62') ο Βάργκα με κεφαλιά μετέτρεψε σε γκολ τη σέντρα του Γκατσίνοβιτς και το ματς πήρε την τροπή που ήθελαν οι γηπεδούχοι οι οποίοι έκαναν ότι ήθελαν στο γήπεδο.
Το 3-0 ήρθε πολύ γρήγορα (στο 67') με τον Μαρίν, ενώ γκολ πέτυχε και ο Κοϊτά οκτώ λεπτά αργότερα, για να κλείσει το σκορ ο Ζίνι στις καθυστερήσεις του αγώνα.
Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες με δεύτερη μεγάλη σε έκταση επιτυχία εντός έδρας καθώς είχε νικήσει με 4-0 με τον Ηρακλή στην πρεμιέρα.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής
Σάββατο 5/9
Βόλος - Ολυμπιακός 1-1
ΑΕΚ - Άρης 5-0
Κυριακή 6/9
19:00 Ατρόμητος - Καλαμάτα
19:30 ΟΦΗ - Κηφισιά
20:00 Λεβαδειακός - Παναιτωλικός
21:30 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
Δευτέρα 7/9
18:00 Αστέρας AKTOR - Ηρακλής
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
1.ΑΕΚ 7
2.Ολυμπιακός 7
3.ΠΑΟΚ 6
4.Παναιτωλικός 6
5. Άρης 6
6.Παναθηναϊκός 3
7.ΟΦΗ 3
8.Βόλος 2
9.Κηφισιά 1
10.Ηρακλής 1
11.Ατρόμητος 0
12.Καλαμάτα 0
13.Asteras AKTOR 0
14.Λεβαδειακός 0
* Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Άρης, Βόλος έχουν τρεις αγώνες.
** Παναθηναϊκός και Κηφισιά έχουν δώσει ένα ματς.
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου
19:00 Ολυμπιακός – ΟΦΗ
21:00 Ηρακλής – Ατρόμητος
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου
18:00 Καλαμάτα – Βόλος
19:00 Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ
21:00 Κηφισιά – Λεβαδειακός
21:00 ΠΑΟΚ – Άρης
21:30 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
Ο Βάργκα νωρίς στο 11' έβαλε μπροστά την ομάδα του στο σκορ. Ο Άρης μετά το μισάωρο, ισορρόπησε και ειδικά στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου έκανε πιο αισθητή την παρουσία του.
Όμως σε εκείνο το σημείο (62') ο Βάργκα με κεφαλιά μετέτρεψε σε γκολ τη σέντρα του Γκατσίνοβιτς και το ματς πήρε την τροπή που ήθελαν οι γηπεδούχοι οι οποίοι έκαναν ότι ήθελαν στο γήπεδο.
Το 3-0 ήρθε πολύ γρήγορα (στο 67') με τον Μαρίν, ενώ γκολ πέτυχε και ο Κοϊτά οκτώ λεπτά αργότερα, για να κλείσει το σκορ ο Ζίνι στις καθυστερήσεις του αγώνα.
Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες με δεύτερη μεγάλη σε έκταση επιτυχία εντός έδρας καθώς είχε νικήσει με 4-0 με τον Ηρακλή στην πρεμιέρα.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής
Σάββατο 5/9
Βόλος - Ολυμπιακός 1-1
ΑΕΚ - Άρης 5-0
Κυριακή 6/9
19:00 Ατρόμητος - Καλαμάτα
19:30 ΟΦΗ - Κηφισιά
20:00 Λεβαδειακός - Παναιτωλικός
21:30 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
Δευτέρα 7/9
18:00 Αστέρας AKTOR - Ηρακλής
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)
1.ΑΕΚ 7
2.Ολυμπιακός 7
3.ΠΑΟΚ 6
4.Παναιτωλικός 6
5. Άρης 6
6.Παναθηναϊκός 3
7.ΟΦΗ 3
8.Βόλος 2
9.Κηφισιά 1
10.Ηρακλής 1
11.Ατρόμητος 0
12.Καλαμάτα 0
13.Asteras AKTOR 0
14.Λεβαδειακός 0
* Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Άρης, Βόλος έχουν τρεις αγώνες.
** Παναθηναϊκός και Κηφισιά έχουν δώσει ένα ματς.
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου
19:00 Ολυμπιακός – ΟΦΗ
21:00 Ηρακλής – Ατρόμητος
Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου
18:00 Καλαμάτα – Βόλος
19:00 Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ
21:00 Κηφισιά – Λεβαδειακός
21:00 ΠΑΟΚ – Άρης
21:30 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
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