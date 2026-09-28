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Σκύλος θυσιάστηκε για να σώσει ζευγάρι από την επίθεση αρκούδας στην Καλιφόρνια
Σκύλος θυσιάστηκε για να σώσει ζευγάρι από την επίθεση αρκούδας στην Καλιφόρνια
Η αρκούδα τραυμάτισε σοβαρά ένα ανδρόγυνο - Το μπουλντόγκ πέθανε δύο ημέρες μετά το περιστατικόι εξαιτίας των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη
Σοβαρά τραυματισμένο από την επίθεση αρκούδας έμεινε ένα ζευγάρι από την Καλιφόρνια, το οποίο θρηνεί τον θάνατο του μπουλντόγκ τους, το οποίο προσπάθησε να τους προστατεύσει από το ζώο δίνοντας τη ζωή του.
Το περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της 19ης Σεπτεμβρίου, αναφέρει ο Guardian, όταν ο Τζεφ Γουίλσον, ο οποίος ζει σε αγροτική περιοχή της βόρειας Καλιφόρνιας, άφησε το θηλυκό μπουλντόγκ του, την Κάσι, έξω από το σπίτι.
Όταν πήγε να ξαναφέρει την Κάσι μέσα, εμφανίστηκε μια αρκούδα με κανελί χρώμα (υποείδος της μαύρης αρκούδας), η οποία τον έριξε με δύναμη στον τοίχο του σπιτιού του και του έσπασε δύο πλευρά.
Η σύζυγός του, Μάλλορι Γουίλσον, ξύπνησε από τους ήχους της πάλης και έτρεξε έξω, όπου είδε την αρκούδα να κρατά την Κάσι στο στόμα της και τον σύζυγό της πεσμένο κάτω και να αιμορραγεί.
Η γυναίκα αντέδρασε αμέσως, χτυπώντας την αρκούδα με έπιπλο βεράντας.
Με τη σειρά της η αρκούδα την έριξε κάτω και την άρπαξε από το πίσω μέρος του κεφαλιού, τραυματίζοντάς την στον αυχένα πριν διαφύγει.
Το σκυλί πέθανε δύο ημέρες αργότερα εξαιτίας των σοβαρών τραυμάτων της.
Ο άνδρας είχε δύο σπασμένα πλευρά και πολυάριθμα τραύματα από δαγκώματα και γρατσουνιές, ενώ η σύζυγός του υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς στο κεφάλι και το πρόσωπό της, καθώς και άλλα τραύματα από δαγκώματα και τρυπήματα.
Το περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της 19ης Σεπτεμβρίου, αναφέρει ο Guardian, όταν ο Τζεφ Γουίλσον, ο οποίος ζει σε αγροτική περιοχή της βόρειας Καλιφόρνιας, άφησε το θηλυκό μπουλντόγκ του, την Κάσι, έξω από το σπίτι.
Όταν πήγε να ξαναφέρει την Κάσι μέσα, εμφανίστηκε μια αρκούδα με κανελί χρώμα (υποείδος της μαύρης αρκούδας), η οποία τον έριξε με δύναμη στον τοίχο του σπιτιού του και του έσπασε δύο πλευρά.
Η σύζυγός του, Μάλλορι Γουίλσον, ξύπνησε από τους ήχους της πάλης και έτρεξε έξω, όπου είδε την αρκούδα να κρατά την Κάσι στο στόμα της και τον σύζυγό της πεσμένο κάτω και να αιμορραγεί.
Η γυναίκα αντέδρασε αμέσως, χτυπώντας την αρκούδα με έπιπλο βεράντας.
Με τη σειρά της η αρκούδα την έριξε κάτω και την άρπαξε από το πίσω μέρος του κεφαλιού, τραυματίζοντάς την στον αυχένα πριν διαφύγει.
Το σκυλί πέθανε δύο ημέρες αργότερα εξαιτίας των σοβαρών τραυμάτων της.
Ο άνδρας είχε δύο σπασμένα πλευρά και πολυάριθμα τραύματα από δαγκώματα και γρατσουνιές, ενώ η σύζυγός του υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς στο κεφάλι και το πρόσωπό της, καθώς και άλλα τραύματα από δαγκώματα και τρυπήματα.
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