Ο Μαρσέλο στην ομάδα επενδυτών που θέλουν να αγοράσουν τη Ναντ
Ο Μαρσέλο στην ομάδα επενδυτών που θέλουν να αγοράσουν τη Ναντ
Ο πρώην διεθνής Βραζιλιάνος αριστερός μπακ φαίνεται να βρίσκεται στην ομάδα που θέλει να αγοράσει το γαλλικό σύλλογο
Σε στάδιο συζητήσεων για την πώληση της Ναντ βρίσκεται ο ιδιοκτήτης του συλλόγου, Βαλντεμάρ Κίτα.
Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν τα γαλλικά ΜΜΕ, που κάνουν λόγο για επαφές με ομάδα επενδυτών, που εκπροσωπείται από τον 62χρονο πορτογάλο Πάουλο Ταβάρες.
Ανάμεσα στα ονόματα που φαίνεται να βρίσκονται σε αυτό το γκρουπ, οι Γάλλοι αναφέρουν πως είναι και ο Μαρσέλο. Ο πρώην διεθνής αριστερός μπακ των Ρεάλ Μαδρίτης, Φλουμινένσε και του Ολυμπιακού.
Ο Μαρσέλο έχει κρεμάσει τα παπούτσια του εδώ και περίπου δύο χρόνια και σύμφωνα με τους Γάλλους δεν αποκλείεται να έχει και ρόλο πρεσβευτή στη Ναντ.
Αν και οι συζητήσεις έως και τη δεδομένη χρονική μάλλον απέχουν από συμφωνία. Ο ιδιοκτήτης του συλλόγου ζητά περίπου 95 εκατομμύρια με τους επενδυτές να προσφέρουν 50. Η Ναντ αγωνίζεται φέτος στη δεύτερη κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου.
Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν τα γαλλικά ΜΜΕ, που κάνουν λόγο για επαφές με ομάδα επενδυτών, που εκπροσωπείται από τον 62χρονο πορτογάλο Πάουλο Ταβάρες.
Ανάμεσα στα ονόματα που φαίνεται να βρίσκονται σε αυτό το γκρουπ, οι Γάλλοι αναφέρουν πως είναι και ο Μαρσέλο. Ο πρώην διεθνής αριστερός μπακ των Ρεάλ Μαδρίτης, Φλουμινένσε και του Ολυμπιακού.
Ο Μαρσέλο έχει κρεμάσει τα παπούτσια του εδώ και περίπου δύο χρόνια και σύμφωνα με τους Γάλλους δεν αποκλείεται να έχει και ρόλο πρεσβευτή στη Ναντ.
Αν και οι συζητήσεις έως και τη δεδομένη χρονική μάλλον απέχουν από συμφωνία. Ο ιδιοκτήτης του συλλόγου ζητά περίπου 95 εκατομμύρια με τους επενδυτές να προσφέρουν 50. Η Ναντ αγωνίζεται φέτος στη δεύτερη κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου.
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