Η Κόμο συνεχίζει να εντυπωσιάζει: Νέο διπλό και κορυφή στη Serie A με 4-1 επί της Τζένοα, δείτε τα γκολ
SPORTS
Serie A Κόμο Τζένοα

Η Κόμο συνεχίζει να εντυπωσιάζει: Νέο διπλό και κορυφή στη Serie A με 4-1 επί της Τζένοα, δείτε τα γκολ

Mετά το «διπλό» στη Νάπολι, η αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League πέρασε και από τη Γένοβα με εμφατικό τρόπο - Βασικός ο Τάσος Δουβίκας

Η Κόμο συνεχίζει να εντυπωσιάζει: Νέο διπλό και κορυφή στη Serie A με 4-1 επί της Τζένοα, δείτε τα γκολ
Δεύτερη σερί εκτός έδρας νίκη για την Κόμο, που «πάτησε κορυφή» στη Serie A. Μετά το «διπλό» στη Νάπολι, η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας και εκ των αντιπάλων της ΑΕΚ (24/11) στο Champions League πέρασε από τη Γένοβα με το επιβλητικο 4-1 επί της Τζένοα.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Όσμαγιτς πριν από το 20λεπτο, όμως η Κόμο απάντσε με τρία γκολ μέσα σε 15 λεπτά και έφτασε άνετα στη νίκη. Ανάμεσα στους σκόρερ ήταν και ο 22χρονος Νίκο Πας, ο διάδοχος του Μέσι στο «Νο10» της εθνικής Αργεντινής. Ο Τάσος Δουβίκας βρέθηκε στο αρχικό σχήμα και αντικατάθηκε στο 66΄ από τον Μόισε Κέαν.



Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A:

Τζένοα-Κόμο 1-4 (19΄ Όσμαγιτς - 25΄ Μπατούρινα, 30΄,78΄ Ντιαό, 40΄ Πας)
Φιορεντίνα-Τορίνο 5/9
Ίντερ-Νάπολι 5/9
Κλείσιμο
Ρόμα-Αταλάντα 5/9
Φροζινόνε-Βενέτσια 6/9
Πάρμα-Μόντσα 6/9
Μπολόνια-Σασουόλο 6/9
Γιουβέντους-Μίλαν 6/9
Κάλιαρι-Λέτσε 7/9
Ουντινέζε-Λάτσιο 7/9

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)

Κόμο 7 -3αγ.
Ρόμα 6
Ίντερ 6
Μίλαν 6
Γιουβέντους 6
Αταλάντα 6
Λάτσιο 6
Ουντινέζε 4
Φροζινόνε 3
Νάπολι 3
Σασουόλο 3
Κάλιαρι 3
Λέτσε 3
Τορίνο 0
Μπολόνια 0
Τζένοα 0 -3αγ.
Πάρμα 0
Μόντσα 0
Βενέτσια 0
Φιορεντίνα 0

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