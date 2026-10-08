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Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης: «Ήρθε η ώρα, αλλά δεν το δίνουν σε ανθρώπους σαν εμένα»
Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης: «Ήρθε η ώρα, αλλά δεν το δίνουν σε ανθρώπους σαν εμένα»
Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι αξίζει τη διάκριση – Την Παρασκευή ανακοινώνεται ο νικητής για το 2026
Την πεποίθησή του ότι αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης επανέλαβε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δύο ημέρες πριν από την ανακοίνωση του φετινού νικητή, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι έχει συμβάλει στον τερματισμό οκτώ πολέμων από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται και οι ΗΠΑ έχουν εμπλακεί στρατιωτικά στη σύγκρουση με το Ιράν.
«Δεν ξέρω ποια θα είναι η απόφασή τους», δήλωσε την Τετάρτη ο Τραμπ αναφερόμενος στο Νόμπελ Ειρήνης για το 2026, το οποίο θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Όσλο. «Φημίζονται πως δεν το δίνουν σε ανθρώπους σαν εμένα», πρόσθεσε.
Ο Αμερικανός πρόεδρος διεκδικεί δημόσια εδώ και καιρό τη συγκεκριμένη διάκριση και, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, επανήλθε στο θέμα.
«Είναι πλέον καιρός», είπε, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό του ότι από τότε που επέστρεψε στην προεδρία, τον Ιανουάριο του 2025, έχει παρέμβει για τον τερματισμό οκτώ συγκρούσεων.
Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στην περσινή βραβευθείσα, τη Βενεζουελανή ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία τον Ιανουάριο τού παρέδωσε το μετάλλιο του Νόμπελ Ειρήνης που είχε λάβει το 2025.
«Ήταν μεγάλη μου τιμή που το έλαβα έμμεσα την προηγούμενη φορά από την ίδια τη βραβευθείσα, η οποία δήλωσε ότι κανείς στην ιστορία δεν το άξιζε περισσότερο από τον πρόεδρο Τραμπ», είπε. Το Ινστιτούτο Νόμπελ έχει διευκρινίσει πάντως ότι, ακόμη και αν το μετάλλιο αλλάξει χέρια, ο τίτλος του νομπελίστα παραμένει αποκλειστικά στον αρχικό βραβευθέντα.
Μεταξύ των ονομάτων και οργανισμών που αναφέρονται από αναλυτές ενόψει της φετινής ανακοίνωσης είναι ο πάπας Λέων ΙΔ΄, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αλλά και η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη Φραντσέσκα Αλμπανέζε.
«Δεν ξέρω ποια θα είναι η απόφασή τους», δήλωσε την Τετάρτη ο Τραμπ αναφερόμενος στο Νόμπελ Ειρήνης για το 2026, το οποίο θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Όσλο. «Φημίζονται πως δεν το δίνουν σε ανθρώπους σαν εμένα», πρόσθεσε.
Ο Αμερικανός πρόεδρος διεκδικεί δημόσια εδώ και καιρό τη συγκεκριμένη διάκριση και, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, επανήλθε στο θέμα.
«Είναι πλέον καιρός», είπε, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό του ότι από τότε που επέστρεψε στην προεδρία, τον Ιανουάριο του 2025, έχει παρέμβει για τον τερματισμό οκτώ συγκρούσεων.
Trump claims he deserves the Nobel Peace Prize again:— FactPost (@factpostnews) October 7, 2026
"No president has ever settled any wars. I settled 8 wars" pic.twitter.com/8Orhel94Zn
Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στην περσινή βραβευθείσα, τη Βενεζουελανή ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία τον Ιανουάριο τού παρέδωσε το μετάλλιο του Νόμπελ Ειρήνης που είχε λάβει το 2025.
«Ήταν μεγάλη μου τιμή που το έλαβα έμμεσα την προηγούμενη φορά από την ίδια τη βραβευθείσα, η οποία δήλωσε ότι κανείς στην ιστορία δεν το άξιζε περισσότερο από τον πρόεδρο Τραμπ», είπε. Το Ινστιτούτο Νόμπελ έχει διευκρινίσει πάντως ότι, ακόμη και αν το μετάλλιο αλλάξει χέρια, ο τίτλος του νομπελίστα παραμένει αποκλειστικά στον αρχικό βραβευθέντα.
Trump:— Clash Report (@clashreport) October 7, 2026
Maria Corina Machado told me that nobody in the history of the Nobel Peace Prize deserves it more than me. pic.twitter.com/XnA2U5ziEA
Οι υποψηφιότητες και τα άλλα ονόματαΟι ηγέτες της Καμπότζης, του Ισραήλ και του Πακιστάν έχουν δηλώσει ότι πρότειναν τον Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης. Για τη φετινή διαδικασία έχουν καταγραφεί συνολικά 287 υποψηφιότητες.
Μεταξύ των ονομάτων και οργανισμών που αναφέρονται από αναλυτές ενόψει της φετινής ανακοίνωσης είναι ο πάπας Λέων ΙΔ΄, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αλλά και η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη Φραντσέσκα Αλμπανέζε.
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