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Πολύωρη ταλαιπωρία για τους επιβάτες του «Dodekanisos Express» που παραμένει δεμένο στο λιμάνι της Τήλου, το πλήρωμα ξεπέρασε το όριο εργασίας
Πολύωρη ταλαιπωρία για τους επιβάτες του «Dodekanisos Express» που παραμένει δεμένο στο λιμάνι της Τήλου, το πλήρωμα ξεπέρασε το όριο εργασίας
Ο απόπλους δεν επιτράπηκε μετά από έλεγχο της Λιμενικής Αρχής - Η εταιρεία κάνει λόγο για «ανεξήγητη και εκδικητική παρέμβαση» του Λιμεναρχείου Τήλου
Στο λιμάνι της Τήλου παραμένει το «Dodekanisos Express» της εταιρείας Σπανού, καθώς, σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, έλεγχος της Λιμενικής Αρχής διαπίστωσε ότι το πλήρωμα είχε υπερβεί το προβλεπόμενο όριο εργασίας, με αποτέλεσμα να μην επιτραπεί ο απόπλους του πλοίου. Η εταιρεία, από την πλευρά της, απέδωσε την αναστάτωση σε παρέμβαση του Λιμεναρχείου Τήλου, την οποία χαρακτήρισε «ανεξήγητη και εκδικητική».
Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε έπειτα από καταγγελία του σωματείου των ναυτεργατών, ενώ διαπιστώθηκε ότι η υπέρβαση του επιτρεπόμενου χρόνου εργασίας αφορούσε συνολικά το πλήρωμα και όχι μόνο τον κυβερνήτη.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η εταιρεία φέρεται να γνώριζε το ζήτημα από το πρωί, χωρίς να έχει προχωρήσει σε αντικατάσταση πληρώματος.
Η διακοπή του δρομολογίου στην Τήλο έχει προκαλέσει αναστάτωση στους επιβάτες, οι οποίοι παραμένουν στο λιμάνι.
Στο μήνυμα η εταιρεία έκανε λόγο για «ανεξήγητη και εκδικητική παρέμβαση του Λιμεναρχείου Τήλου», προσθέτοντας ότι, κατόπιν εντολής του Λιμεναρχείου Ρόδου και παρέμβασης του υπουργείου, το «Dodekanisos Express» θα συνέχιζε το δρομολόγιό του με νέο πρόγραμμα.
Ειδικότερα, ενημέρωσε τους επιβάτες ότι οι νέες ώρες ήταν:
Τήλος 23:50 – Χάλκη 00:35 – Σύμη 01:40 – Ρόδος 02:30.
«Για διευκρινίσεις σχετικά με την αναστάτωση που προκλήθηκε, παρακαλούμε απευθυνθείτε στις ανωτέρω Αρχές», ανέφερε ακόμη η εταιρεία στο μήνυμά της προς τους επιβάτες.
Ωστόσο οι επιβάτες ενημερώθηκαν από το τοπικό Λιμεναρχείο πως το πλοίο τελικά θα αναχωρήσει στις 08:40 το πρωί της Πέμπτης.
Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε έπειτα από καταγγελία του σωματείου των ναυτεργατών, ενώ διαπιστώθηκε ότι η υπέρβαση του επιτρεπόμενου χρόνου εργασίας αφορούσε συνολικά το πλήρωμα και όχι μόνο τον κυβερνήτη.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η εταιρεία φέρεται να γνώριζε το ζήτημα από το πρωί, χωρίς να έχει προχωρήσει σε αντικατάσταση πληρώματος.
Η διακοπή του δρομολογίου στην Τήλο έχει προκαλέσει αναστάτωση στους επιβάτες, οι οποίοι παραμένουν στο λιμάνι.
Στο μήνυμα η εταιρεία έκανε λόγο για «ανεξήγητη και εκδικητική παρέμβαση του Λιμεναρχείου Τήλου», προσθέτοντας ότι, κατόπιν εντολής του Λιμεναρχείου Ρόδου και παρέμβασης του υπουργείου, το «Dodekanisos Express» θα συνέχιζε το δρομολόγιό του με νέο πρόγραμμα.
Ειδικότερα, ενημέρωσε τους επιβάτες ότι οι νέες ώρες ήταν:
Τήλος 23:50 – Χάλκη 00:35 – Σύμη 01:40 – Ρόδος 02:30.
«Για διευκρινίσεις σχετικά με την αναστάτωση που προκλήθηκε, παρακαλούμε απευθυνθείτε στις ανωτέρω Αρχές», ανέφερε ακόμη η εταιρεία στο μήνυμά της προς τους επιβάτες.
Ωστόσο οι επιβάτες ενημερώθηκαν από το τοπικό Λιμεναρχείο πως το πλοίο τελικά θα αναχωρήσει στις 08:40 το πρωί της Πέμπτης.
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