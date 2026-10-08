Άδωνις Γεωργιάδης: «Κάποια στιγμή θα καταντήσει ανέκδοτο το κόμμα Σαμαρά»

«Δεν υπάρχει γενοκτονία στην Παλαιστίνη»

«Ο Ρούμπιο μίλησε ως ηγετικό πρόσωπο της Δύσης»

«Ο κάθετος διάδρομος είναι το "τζόκερ" της Ελλάδας»

Οι έλεγχοι στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών

Κατά τον ίδιο, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει τάσεις ανάκαμψης, ενώ αντίθετα ο πρώην πρωθυπουργός έχει «κόψει ταχύτητα» και κινείται πτωτικά.Ερωτηθείς για τον πόλεμο στη Γάζα, τη Χαμάς και το Ισραήλ, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι κατά την άποψή του «δεν υπάρχει γενοκτονία στην Παλαιστίνη».Αναγνώρισε ότι υπάρχουν πολλοί νεκροί άμαχοι στη Γάζα, υποστήριξε ωστόσο ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί τους πολίτες ως «ανθρώπινες ασπίδες».Σημαντικό μέρος της συνέντευξης αφιερώθηκε στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας, με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα.Ο Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι «ο Μάρκο Ρούμπιο μίλησε ως ηγετικό πρόσωπο της Δύσης», προσθέτοντας ότι η ομιλία του στην Πνύκα αποτέλεσε, όπως είπε, «τεράστια διαφήμιση» για την Ελλάδα.Σύμφωνα με τον υπουργό, το ενεργειακό καλώδιο θα προχωρήσει, ενώ ο ρόλος της χώρας στον διεθνή χάρτη αναβαθμίζεται σημαντικά.Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου, τον οποίο χαρακτήρισε στρατηγικό πλεονέκτημα για τη χώρα.«Θυμίζω τι γκρίνια και τι φασαρία ακούγαμε για τον κάθετο διάδρομο. Η Ελλάδα έχει το "τζόκερ" στα χέρια της με τον κάθετο διάδρομο. Είναι συγκλονιστική επιτυχία της χώρας μας. Όταν οι άλλοι θα ψάχνουν για αέριο, εμείς θα έχουμε τον κάθετο διάδρομο», είπε.Με την τοποθέτησή του αυτή ο κ. Γεωργιάδης συνέδεσε το έργο με την προσπάθεια ενίσχυσης του ρόλου της Ελλάδας ως πύλης εισόδου ενέργειας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε ακόμη στους ελέγχους στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ), υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση αρνείται να συμμετάσχει σε αυτούς.«Στον ΙΣΑ η αντιπολίτευση αρνείται να συμμετέχει στους ελέγχους», ανέφερε χαρακτηριστικά.