Άδωνις Γεωργιάδης: «Κάποια στιγμή θα καταντήσει ανέκδοτο το κόμμα Σαμαρά»
Άδωνις Γεωργιάδης: «Κάποια στιγμή θα καταντήσει ανέκδοτο το κόμμα Σαμαρά»
Τι είπε ο υπουργός Υγείας για Τσίπρα, Παλαιστίνη, Ρούμπιο και τον «κάθετο διάδρομο» που χαρακτήρισε «τζόκερ» για την Ελλάδα
Σε πολιτικά πρόσωπα, τις εξελίξεις στην αντιπολίτευση αλλά και σε κρίσιμα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ενέργειας αναφέρθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης το βράδυ της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου στο Action24. Ο υπουργός Υγείας σχολίασε με αιχμηρό τρόπο τις συζητήσεις για ενδεχόμενο νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, μίλησε για τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ τοποθετήθηκε και για τον πόλεμο στη Γάζα, την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και τις ενεργειακές προοπτικές της χώρας.
Μιλώντας στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές», ο κ. Γεωργιάδης ρωτήθηκε για τις πολιτικές κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και τις συνεχιζόμενες συζητήσεις γύρω από το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος.
«Ο λαός μας έχει μια παροιμία: "από λάδι πολύ, από τηγανίτα τίποτα". Κόμμα ακούω Σαμαρά κάνα χρόνο. Ε, κάποια στιγμή θα καταντήσει ανέκδοτο. Αν είναι να κάνει κόμμα, θα το κάνει. Μιλάμε για ένα κόμμα που δεν υπάρχει», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενος στις απουσίες από την εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε με νόημα: «Όταν σε καλεί η παράταξη στα γενέθλιά της πρέπει να έχεις κάτι σοβαρό για να μην είσαι εκεί».
Όπως υποστήριξε, εάν ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε ξεπεράσει το 20% στις δημοσκοπήσεις, ο Αλέξης Τσίπρας πιθανότατα δεν θα επιχειρούσε νέα κάθοδο στις εκλογές.
Μιλώντας στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές», ο κ. Γεωργιάδης ρωτήθηκε για τις πολιτικές κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και τις συνεχιζόμενες συζητήσεις γύρω από το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος.
«Ο λαός μας έχει μια παροιμία: "από λάδι πολύ, από τηγανίτα τίποτα". Κόμμα ακούω Σαμαρά κάνα χρόνο. Ε, κάποια στιγμή θα καταντήσει ανέκδοτο. Αν είναι να κάνει κόμμα, θα το κάνει. Μιλάμε για ένα κόμμα που δεν υπάρχει», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενος στις απουσίες από την εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε με νόημα: «Όταν σε καλεί η παράταξη στα γενέθλιά της πρέπει να έχεις κάτι σοβαρό για να μην είσαι εκεί».
Τι είπε για Ανδρουλάκη και ΤσίπραΟ υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στις ισορροπίες στον χώρο της αντιπολίτευσης, εκτιμώντας ότι η πολιτική κινητικότητα του Αλέξη Τσίπρα συνδέεται με τις επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη.
Όπως υποστήριξε, εάν ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε ξεπεράσει το 20% στις δημοσκοπήσεις, ο Αλέξης Τσίπρας πιθανότατα δεν θα επιχειρούσε νέα κάθοδο στις εκλογές.
Κατά τον ίδιο, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει τάσεις ανάκαμψης, ενώ αντίθετα ο πρώην πρωθυπουργός έχει «κόψει ταχύτητα» και κινείται πτωτικά.
Αναγνώρισε ότι υπάρχουν πολλοί νεκροί άμαχοι στη Γάζα, υποστήριξε ωστόσο ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί τους πολίτες ως «ανθρώπινες ασπίδες».
Ο Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι «ο Μάρκο Ρούμπιο μίλησε ως ηγετικό πρόσωπο της Δύσης», προσθέτοντας ότι η ομιλία του στην Πνύκα αποτέλεσε, όπως είπε, «τεράστια διαφήμιση» για την Ελλάδα.
Σύμφωνα με τον υπουργό, το ενεργειακό καλώδιο θα προχωρήσει, ενώ ο ρόλος της χώρας στον διεθνή χάρτη αναβαθμίζεται σημαντικά.
«Θυμίζω τι γκρίνια και τι φασαρία ακούγαμε για τον κάθετο διάδρομο. Η Ελλάδα έχει το "τζόκερ" στα χέρια της με τον κάθετο διάδρομο. Είναι συγκλονιστική επιτυχία της χώρας μας. Όταν οι άλλοι θα ψάχνουν για αέριο, εμείς θα έχουμε τον κάθετο διάδρομο», είπε.
Με την τοποθέτησή του αυτή ο κ. Γεωργιάδης συνέδεσε το έργο με την προσπάθεια ενίσχυσης του ρόλου της Ελλάδας ως πύλης εισόδου ενέργειας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
«Στον ΙΣΑ η αντιπολίτευση αρνείται να συμμετέχει στους ελέγχους», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Δεν υπάρχει γενοκτονία στην Παλαιστίνη»Ερωτηθείς για τον πόλεμο στη Γάζα, τη Χαμάς και το Ισραήλ, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι κατά την άποψή του «δεν υπάρχει γενοκτονία στην Παλαιστίνη».
Αναγνώρισε ότι υπάρχουν πολλοί νεκροί άμαχοι στη Γάζα, υποστήριξε ωστόσο ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί τους πολίτες ως «ανθρώπινες ασπίδες».
«Ο Ρούμπιο μίλησε ως ηγετικό πρόσωπο της Δύσης»Σημαντικό μέρος της συνέντευξης αφιερώθηκε στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας, με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι «ο Μάρκο Ρούμπιο μίλησε ως ηγετικό πρόσωπο της Δύσης», προσθέτοντας ότι η ομιλία του στην Πνύκα αποτέλεσε, όπως είπε, «τεράστια διαφήμιση» για την Ελλάδα.
Σύμφωνα με τον υπουργό, το ενεργειακό καλώδιο θα προχωρήσει, ενώ ο ρόλος της χώρας στον διεθνή χάρτη αναβαθμίζεται σημαντικά.
«Ο κάθετος διάδρομος είναι το "τζόκερ" της Ελλάδας»Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου, τον οποίο χαρακτήρισε στρατηγικό πλεονέκτημα για τη χώρα.
«Θυμίζω τι γκρίνια και τι φασαρία ακούγαμε για τον κάθετο διάδρομο. Η Ελλάδα έχει το "τζόκερ" στα χέρια της με τον κάθετο διάδρομο. Είναι συγκλονιστική επιτυχία της χώρας μας. Όταν οι άλλοι θα ψάχνουν για αέριο, εμείς θα έχουμε τον κάθετο διάδρομο», είπε.
Με την τοποθέτησή του αυτή ο κ. Γεωργιάδης συνέδεσε το έργο με την προσπάθεια ενίσχυσης του ρόλου της Ελλάδας ως πύλης εισόδου ενέργειας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Οι έλεγχοι στον Ιατρικό Σύλλογο ΑθηνώνΟ Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε ακόμη στους ελέγχους στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ), υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση αρνείται να συμμετάσχει σε αυτούς.
«Στον ΙΣΑ η αντιπολίτευση αρνείται να συμμετέχει στους ελέγχους», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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