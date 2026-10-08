Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία με 28 νεκρούς: «Το δώρο του Πούτιν για τα γενέθλιά του», σχολίασε ο Ζελένσκι
ΚΟΣΜΟΣ
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Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία με 28 νεκρούς: «Το δώρο του Πούτιν για τα γενέθλιά του», σχολίασε ο Ζελένσκι

Πέντε παιδιά μεταξύ των θυμάτων – Δεκάδες πύραυλοι και drones έπληξαν 12 περιφέρειες και ενεργειακές υποδομές

Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία με 28 νεκρούς: «Το δώρο του Πούτιν για τα γενέθλιά του», σχολίασε ο Ζελένσκι
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Τουλάχιστον 28 άνθρωποι, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, σκοτώθηκαν και άλλοι 118 τραυματίστηκαν από τις μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν την Ουκρανία την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Η Μόσχα εξαπέλυσε δεκάδες πυραύλους και drones εναντίον στόχων σε 12 περιφέρειες, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να κατηγορεί τη Ρωσία ότι επιλέγει συνειδητά τον «απόλυτο τρόμο» και να χαρακτηρίζει δηκτικά την επίθεση «δώρο» για τα 74α γενέθλια του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος κατήγγειλε ότι οι ρωσικές δυνάμεις πλήττουν εσκεμμένα «συνηθισμένες πόλεις, τη συνηθισμένη ζωή», χρησιμοποιώντας πυραύλους «εναντίον του λαού μας, των παιδιών μας».

Όπως ανέφερε, στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 70 πύραυλοι, μεταξύ των οποίων πολλοί βαλλιστικοί, καθώς και δεκάδες μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα κρούσης.



Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε πέντε βαλλιστικούς πυραύλους, 39 πυραύλους κρουζ και 117 drones, από τα οποία τα 38 ήταν αεριωθούμενα.

Στο στόχαστρο οι ενεργειακές υποδομές

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, μεταξύ των βασικών στόχων της ρωσικής επίθεσης ήταν και οι ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας.

Κλείσιμο


Μεγάλο τμήμα του Κιέβου παρέμενε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το βράδυ της Τετάρτης, ενώ στην ουκρανική πρωτεύουσα καταγράφηκαν τέσσερις νεκροί, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο.

Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, οι ουκρανικές αρχές ανησυχούν ότι η Μόσχα ενδέχεται να επαναλάβει την τακτική του 2025, όταν πραγματοποιούσε αλλεπάλληλα πλήγματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ενέργειας.

Οι ουκρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι η Ρωσία επιχειρεί συστηματικά να πλήξει τις υποδομές της χώρας, καθώς, κατά την εκτίμησή τους, δεν καταφέρνει να σημειώσει τις επιδιωκόμενες προελάσεις στα μέτωπα.

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Ρωσία

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε παράλληλα στη «δίκαιη ανταπόδοση» των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, λέγοντας ότι επλήγησαν, μεταξύ άλλων, δύο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στις ρωσικές περιοχές Περμ και Σαμάρα.

Η Μόσχα, από την πλευρά της, ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έθεσαν στο στόχαστρο κυρίως ουκρανικές εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων και drones.

Η νέα μεγάλης κλίμακας επίθεση σημειώνεται ενώ η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε πυρομαχικά για την αντιαεροπορική της άμυνα.

Ιδιαίτερο πρόβλημα αποτελεί η διαθεσιμότητα πυραύλων αναχαίτισης για τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα Patriot, τα οποία αποτελούν το βασικό μέσο της Ουκρανίας για την αντιμετώπιση ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.
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