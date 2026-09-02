Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την αποχώρηση του Ροντινέι: «Σε ευχαριστούμε για όλες τις όμορφες στιγμές»
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την αποχώρηση του Ροντινέι: «Σε ευχαριστούμε για όλες τις όμορφες στιγμές»
Οι «ερυθρόλευκοι» αποχαιρέτησαν τον Βραζιλιάνο μπακ, του οποίου την απόκτηση ανακοίνωσε η Σάντος
Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε και επίσημα τον Ροντινέι, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σάντος.
Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν στα social το μήνυμά τους τόσο στα ελληνικά όσο και στα πορτογαλικά: «Ροντινέι σε ευχαριστούμε για όλες τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε μαζί!
Όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού σου εύχεται κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου!» αναφέρεται στο μήνυμα.
Στη Βραζιλία, η Σάντος ανακοίνωσε την απόκτηση του Ροντινέι, ο οποίος στα 34 του υπέγραψε συμβόλαιο για έναν χρόνο.
Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν στα social το μήνυμά τους τόσο στα ελληνικά όσο και στα πορτογαλικά: «Ροντινέι σε ευχαριστούμε για όλες τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε μαζί!
Όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού σου εύχεται κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου!» αναφέρεται στο μήνυμα.
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Στη Βραζιλία, η Σάντος ανακοίνωσε την απόκτηση του Ροντινέι, ο οποίος στα 34 του υπέγραψε συμβόλαιο για έναν χρόνο.
RODINEI É DO SANTOS! ⚪️⚫️— Santos FC (@SantosFC) September 2, 2026
Com carreira vitoriosa no Brasil e na Europa, o lateral-direito, que estava no Olympiacos, da Grécia, assinou contrato com o Peixão até o final de 2027. Bem-vindo, Rodinei! 🐳 pic.twitter.com/aJDHx6HanW
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