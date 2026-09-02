Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την αποχώρηση του Ροντινέι: «Σε ευχαριστούμε για όλες τις όμορφες στιγμές»
SPORTS
Ολυμπιακός Ροντινέι

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την αποχώρηση του Ροντινέι: «Σε ευχαριστούμε για όλες τις όμορφες στιγμές»

Οι «ερυθρόλευκοι» αποχαιρέτησαν τον Βραζιλιάνο μπακ, του οποίου την απόκτηση ανακοίνωσε η Σάντος

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την αποχώρηση του Ροντινέι: «Σε ευχαριστούμε για όλες τις όμορφες στιγμές»
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Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε και επίσημα τον Ροντινέι, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σάντος. 

Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν στα social το μήνυμά τους τόσο στα ελληνικά όσο και στα πορτογαλικά: «Ροντινέι σε ευχαριστούμε για όλες τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε μαζί!

Όλη η οικογένεια του Ολυμπιακού σου εύχεται κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου!» αναφέρεται στο μήνυμα. 


Στη Βραζιλία, η Σάντος ανακοίνωσε την απόκτηση του Ροντινέι, ο οποίος στα 34 του υπέγραψε συμβόλαιο για έναν χρόνο. 

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