Οι συμβολισμοί, οι συμφωνίες και η ατζέντα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα: Θα εκφωνήσει ομιλία στην Πνύκα

Τυπικά, η επίσκεψη Ρούμπιο συνδέεται με τον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ - Στο τραπέζι, όμως, θα τεθούν ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, διασυνδεσιμότητα, επενδύσεις και τεχνολογία αλλά και η εξέταση των γεωπολιτικών εξελίξεων

Παράλληλα, από το μεσημέρι θα διεξάγονται οι εργασίες του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου με τη συμμετοχή των καθ' ύλην αρμόδιων υπουργών και υφυπουργών, και στο πλαίσιο αυτό θα υπογραφούν και τρεις συμφωνίες: Ανανέωση Μνημονίου Συνεργασίας σχετικά με την Επιβολή Εισαγωγικών Περιορισμών σε Κατηγορίες Αρχαιολογικού και Εθνολογικού Υλικού μέχρι τον 15ο αι. μ.Χ., Επιστολή Προθέσεων (Letter of Intent) Ελλάδος – ΗΠΑ για εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριδας και Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) για την αμοιβαία αναγνώριση των Πιστοποιητικών Ικανότητας Ναυτικών, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση STCW 1978, με σκοπό τη διευκόλυνση της απασχόλησης και την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης.



Το ζητούμενο για την Αθήνα από την επίσκεψη Ρούμπιο δεν είναι μόνο η επιβεβαίωση του καλού επιπέδου των διμερών σχέσεων, αλλά και τα επόμενα βήματα της Στρατηγικής Συνεργασίας, με συγκεκριμένα ενεργειακά, αμυντικά και επενδυτικά projects, και κυρίως η αποτύπωση του βάθους της στρατηγικής συμμαχικής σχέσης σε μια περιοχή όπως η Ανατολική Μεσόγειος, όπου συναντώνται με την Ελλάδα τα αμερικανικά συμφέροντα ασφάλειας, ενέργειας και γεωπολιτικής επιρροής.