Αμερικανικά ομόλογα: Νέο sell-off στέλνει τις αποδόσεις σε υψηλά 24 ετών

Στο 5,34% το 10ετές και στο 5,7% το 30ετές Treasury, στα υψηλότερα επίπεδα από το 2002 – «Αναπόφευκτη» η άνοδος του 30ετούς πάνω από το 6%, σύμφωνα με την BMO – Οι αγορές τιμολογούν νέα αύξηση επιτοκίων από τη Fed έως τον Δεκέμβριο