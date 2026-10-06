Αμερικανικά ομόλογα: Νέο sell-off στέλνει τις αποδόσεις σε υψηλά 24 ετών
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Αμερικανικά ομόλογα: Νέο sell-off στέλνει τις αποδόσεις σε υψηλά 24 ετών

Στο 5,34% το 10ετές και στο 5,7% το 30ετές Treasury, στα υψηλότερα επίπεδα από το 2002 – «Αναπόφευκτη» η άνοδος του 30ετούς πάνω από το 6%, σύμφωνα με την BMO – Οι αγορές τιμολογούν νέα αύξηση επιτοκίων από τη Fed έως τον Δεκέμβριο

Αμερικανικά ομόλογα: Νέο sell-off στέλνει τις αποδόσεις σε υψηλά 24 ετών
Νέο κύμα ισχυρών πιέσεων δέχθηκαν τη Δευτέρα τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, οδηγώντας τις αποδόσεις των τίτλων μεγαλύτερης διάρκειας σε νέα υψηλά πολλών δεκαετιών, καθώς το sell-off που κυριαρχεί στην αγορά εδώ και μήνες συνεχίζεται.

Οι αποδόσεις τόσο του 10ετούς όσο και του 30ετούς Treasury ενισχύθηκαν κατά τουλάχιστον 7 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 5,34% και στο 5,7% αντίστοιχα. Πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί από το 2002.

Οι πιέσεις επεκτάθηκαν και στις μικρότερες διάρκειες, αν και σε πιο περιορισμένο βαθμό, με τις αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων αμερικανικών κρατικών τίτλων να αυξάνονται κατά περίπου 2 έως 4 μονάδες βάσης.

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