Επένδυση €32,5 εκατ. για data center στο Κρυονέρι από τον όμιλο Καράτζη εν μέσω τοπικών αντιδράσεων

Ο αρχικός σχεδιασμός ισχύος 19,53 MW στην ίδια έκταση είχε υπαχθεί το Μάιο του 2026 σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις με φορέα την Tectum Α.Ε., επένδυση για την οποία ήδη αντιδρούν φορείς και κάτοικοι