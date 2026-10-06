Πανελλαδική στάση εργασίας σήμερα στον ΕΦΚΑ, τα αιτήματα των εργαζομένων

Σε πανελλαδικήπροχωρούν σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, έπειτα από απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων ΕΦΚΑ.Η κινητοποίηση θα αρχίσει στις 12:00 και θα διαρκέσει έως τη λήξη του ωραρίου. Στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 13:00 έξω από τα γραφεία της Διοίκησης του, στην Ακαδημίας 22, ενώ αντίστοιχες δράσεις θα πραγματοποιηθούν σε υπηρεσίες και πόλεις της Περιφέρειας.Στο επίκεντρο των αιτημάτων βρίσκονται η αντιμετώπιση των προβλημάτων στις νέες εφαρμογές του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, η πρόσληψη προσωπικού, η ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στις υπηρεσίες και η καλύτερη οργάνωση των ραντεβού με τους ασφαλισμένους.Οι εργαζόμενοι ζητούν επίσης την ενίσχυση του Helpdesk και την καθιέρωση μίας ημέρας την εβδομάδα χωρίς εξυπηρέτηση κοινού, ώστε να διεκπεραιώνονται οι συσσωρευμένες εκκρεμότητες.