Πανελλαδική στάση εργασίας σήμερα στον ΕΦΚΑ, τα αιτήματα των εργαζομένων
ΕΛΛΑΔΑ
e-ΕΦΚΑ Στάση εργασίας

Πανελλαδική στάση εργασίας σήμερα στον ΕΦΚΑ, τα αιτήματα των εργαζομένων

Στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 13:00 έξω από τα γραφεία της Διοίκησης του ΕΦΚΑ, στην Ακαδημίας 22

Πανελλαδική στάση εργασίας σήμερα στον ΕΦΚΑ, τα αιτήματα των εργαζομένων
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Σε πανελλαδική στάση εργασίας προχωρούν σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, έπειτα από απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων ΕΦΚΑ.

Η κινητοποίηση θα αρχίσει στις 12:00 και θα διαρκέσει έως τη λήξη του ωραρίου. Στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 13:00 έξω από τα γραφεία της Διοίκησης του ΕΦΚΑ, στην Ακαδημίας 22, ενώ αντίστοιχες δράσεις θα πραγματοποιηθούν σε υπηρεσίες και πόλεις της Περιφέρειας.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων βρίσκονται η αντιμετώπιση των προβλημάτων στις νέες εφαρμογές του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, η πρόσληψη προσωπικού, η ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στις υπηρεσίες και η καλύτερη οργάνωση των ραντεβού με τους ασφαλισμένους.

Οι εργαζόμενοι ζητούν επίσης την ενίσχυση του Helpdesk και την καθιέρωση μίας ημέρας την εβδομάδα χωρίς εξυπηρέτηση κοινού, ώστε να διεκπεραιώνονται οι συσσωρευμένες εκκρεμότητες.
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