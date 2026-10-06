Tο παρασκήνιο των γενεθλίων της ΝΔ: Το 4Χ4 του Μητσοτάκη, το νεοδημοκρατικό ρετρό συσπείρωσης και οι αναφορές στους «πρώην»

«Θα διαψεύσουμε και πάλι τις προσδοκίες αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο που θέσαμε», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης - Θύμισε ότι τέσσερις φορές η ΝΔ πέτυχε back to back μεγάλες νίκες με πάνω από 40%