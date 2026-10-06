Tο παρασκήνιο των γενεθλίων της ΝΔ: Το 4Χ4 του Μητσοτάκη, το νεοδημοκρατικό ρετρό συσπείρωσης και οι αναφορές στους «πρώην»
Tο παρασκήνιο των γενεθλίων της ΝΔ: Το 4Χ4 του Μητσοτάκη, το νεοδημοκρατικό ρετρό συσπείρωσης και οι αναφορές στους «πρώην»
«Θα διαψεύσουμε και πάλι τις προσδοκίες αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο που θέσαμε», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης - Θύμισε ότι τέσσερις φορές η ΝΔ πέτυχε back to back μεγάλες νίκες με πάνω από 40%
Είναι γνωστό ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παίζει συχνά μπάσκετ με φίλους του. Δεν ήταν έκπληξη συνεπώς η χθεσινή του ευστοχία στα σουτ που είχαν στηθεί στις μπασκέτες, στο παλαιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, όπου η ΝΔ γιόρτασε τα 52 της χρόνια. Ο πρωθυπουργός σκόραρε 4 στα 4 σουτ που εκτέλεσε, κάτι που τον ώθησε και σε μια πολιτική αναλογία, σε μια σύντομη συζήτηση με τους δημοσιογράφους εξερχόμενος του γαλάζιου πάρτι: «Αν σκεφτείτε ότι κερδίσαμε 3 εκλογές, αυτό κάτι σημαίνει. Πάμε για την τέταρτη νίκη», τόνισε ο πρωθυπουργός.
Νωρίτερα είχε κάνει ενέσεις ηθικού στα γαλάζια στελέχη, ξορκίζοντας τις δυσοίωνες προβλέψεις για το εκλογικό αποτέλεσμα της Νέας Δημοκρατίας. «Θα διαψεύσουμε και πάλι τις προσδοκίες αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο που θέσαμε», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι αυτό έγινε και το 2019 και το 2023.
Και σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αναφορά θύμισε ότι τέσσερις φορές η ΝΔ πέτυχε back to back μεγάλες νίκες με πάνω από 40%: επί Κωνσταντίνου Καραμανλή, επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και επί Κώστα Καραμανλή. Αν το δει κανείς αφαιρετικά, θα μπορούσε να πει ότι απουσιάζει η αναφορά στη νίκη επί των ημερών του Αντώνη Σαμαρά, για την οποία ο κ. Μητσοτάκης έχει μιλήσει με αιχμές και μετά τη ΔΕΘ. Αν δει πάλι κανείς το ποτήρι μισογεμάτο, ο κ. Μητσοτάκης βάζει εκ νέου ψηλά τον πήχη, για να διατηρήσει τα κεκτημένα του 2019 και του 2023.
Στην εκδήλωση που έδωσαν το παρών περίπου 2.500-3.000 στελέχη της «όλης ΝΔ» βασικός στόχος ήταν η συσπείρωση δυνάμεων του κυβερνώντος κόμματος. Παλιά και νεότερα στελέχη, άνθρωποι που έχουν ζυμωθεί για δεκαετίες στις κομματικές γραμμές, αλλά και άλλοι που ήρθαν εσχάτως στη γαλάζια κοίτη ήταν παρόντες στη σύναξη στο γκάζι.
Υπήρχε βεβαίως το αναγκαίο στοιχείο του νεοδημοκρατικού ρετρό: ο ιστορικός πυρσός παντού στον χώρο, μια φωτογραφία από ένα αυτοκίνητο των 80’s, η πρόσοψη των γραφείων της Ρηγίλλης, τα «τραγούδια της γαλάζιας γενιάς» στα decks. Αναμεμειγμένα όμως και με σύγχρονη pop, κάτι που ίσως δείχνει και τη φυσιογνωμία της ΝΔ πλέον. Άλλωστε, όπως το έθεσε ο κ. Μητσοτάκης «μπορέσαμε ως παράταξη να ανανεωνόμαστε διαρκώς, να βλέπουμε το παρόν και το μέλλον όχι με τα γυαλιά του παρελθόντος».
Νωρίτερα είχε κάνει ενέσεις ηθικού στα γαλάζια στελέχη, ξορκίζοντας τις δυσοίωνες προβλέψεις για το εκλογικό αποτέλεσμα της Νέας Δημοκρατίας. «Θα διαψεύσουμε και πάλι τις προσδοκίες αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο που θέσαμε», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι αυτό έγινε και το 2019 και το 2023.
Και σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αναφορά θύμισε ότι τέσσερις φορές η ΝΔ πέτυχε back to back μεγάλες νίκες με πάνω από 40%: επί Κωνσταντίνου Καραμανλή, επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και επί Κώστα Καραμανλή. Αν το δει κανείς αφαιρετικά, θα μπορούσε να πει ότι απουσιάζει η αναφορά στη νίκη επί των ημερών του Αντώνη Σαμαρά, για την οποία ο κ. Μητσοτάκης έχει μιλήσει με αιχμές και μετά τη ΔΕΘ. Αν δει πάλι κανείς το ποτήρι μισογεμάτο, ο κ. Μητσοτάκης βάζει εκ νέου ψηλά τον πήχη, για να διατηρήσει τα κεκτημένα του 2019 και του 2023.
Στην εκδήλωση που έδωσαν το παρών περίπου 2.500-3.000 στελέχη της «όλης ΝΔ» βασικός στόχος ήταν η συσπείρωση δυνάμεων του κυβερνώντος κόμματος. Παλιά και νεότερα στελέχη, άνθρωποι που έχουν ζυμωθεί για δεκαετίες στις κομματικές γραμμές, αλλά και άλλοι που ήρθαν εσχάτως στη γαλάζια κοίτη ήταν παρόντες στη σύναξη στο γκάζι.
Υπήρχε βεβαίως το αναγκαίο στοιχείο του νεοδημοκρατικού ρετρό: ο ιστορικός πυρσός παντού στον χώρο, μια φωτογραφία από ένα αυτοκίνητο των 80’s, η πρόσοψη των γραφείων της Ρηγίλλης, τα «τραγούδια της γαλάζιας γενιάς» στα decks. Αναμεμειγμένα όμως και με σύγχρονη pop, κάτι που ίσως δείχνει και τη φυσιογνωμία της ΝΔ πλέον. Άλλωστε, όπως το έθεσε ο κ. Μητσοτάκης «μπορέσαμε ως παράταξη να ανανεωνόμαστε διαρκώς, να βλέπουμε το παρόν και το μέλλον όχι με τα γυαλιά του παρελθόντος».
Οι πρώην και οι κορυφαίοιΑπό τα κεντρικά θέματα συζήτησης στα γαλάζια πηγαδάκια, βεβαίως, η απουσία των «πρώην», αλλά και η προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος σήμερα θα κάνει νέα παρέμβαση σε συνέδριο του Βήματος. Η διοργάνωση ήταν παραταξιακά ενωτική: στο video wall παίζονταν σκηνές με πρωταγωνιστές όλους τους προέδρους, εν ζωή και τεθνεώτες. Εκεί ήταν ο κ. Σαμαράς, ο Κώστας Καραμανλής και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, αλλά όχι στην αίθουσα. Ο κ. Σαμαράς έχει διαγραφεί εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, ο Κώστας Καραμανλής βρισκόταν στην Ξάνθη για υποθέσεις της ΣΕΚΕ και γενικώς αποστασιοποιείται από τα γαλάζια δρώμενα, ενώ ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης βρισκόταν στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο και είχε διαμηνύσει ότι θα ήταν κανονικά παρών, αν το event γινόταν Κυριακή.
Κάποιοι καλοθελητές σχολίαζαν και την απουσία του Νίκου Δένδια, όμως ο υπουργός Άμυνας ήταν σε δεδηλωμένη αποστολή στη Βενετία, στη σύνοδο υπουργών Άμυνας της Αδριατικής, ενώ συνεργάτες του μαζί με στελέχη από τον Νότιο Τομέα της Β’ Αθηνών ήταν ευκρινώς παρόντες.
Από τα ενσταντανέ που ξεχώρισαν επίσης η άφιξη του Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος έσπευσε να φωτογραφηθεί με νεολαίους της ΝΔ στη μαρκίζα που είχε στηθεί έξω από τον χώρο για τα τηλεοπτικά συνεργεία. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης αφίχθη μαζί με την ΟΝΝΕΔ που είχε κάνει προσυγκέντρωση στην πλατεία Ασωμάτων, ενώ η Ντόρα Μπακογιάννη ήταν από τους πρώτους που έγραψαν στον «τοίχο των ευχών» για τη ΝΔ τρεις λέξεις: «Πατρίδα, ψυχή, αλήθεια».
Παρόντες βεβαίως άπαντες οι κορυφαίοι του κόμματος: οι αντιπρόεδροι Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνις Γεωργιάδης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ο Παύλος Μαρινάκης, ο Βασίλης Κικίλιας, η Νίκη Κεραμέως, ο Μάκης Βορίδης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Θάνος Πλεύρης, η Όλγα Κεφαλογιάννη κ.α. Παρών επίσης και ο βουλευτής Σερρών Κώστας Αχ. Καραμανλής, μεταξύ πολλών άλλων.
Επί της υποδοχής ήταν ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης που μαζί με τον γενικό διευθυντή της ΝΔ Γιάννη Σμυρλή, τον γραμματέα Οργανωτικού Στέλιο Κονταδάκη, τον σύμβουλο του πρωθυπουργού Θανάση Νέζη και την υπόλοιπη ομάδα κρούσης του κόμματος έστησαν την εκδήλωση. Παρόντες βεβαίως και νεοπαγείς υποψήφιοι, όπως ο Γιώργος Φλωρίδης, ο Δημήτρης Σκουλός που συγκέντρωναν ευχές για τα καλορίζικα στα ψηφοδέλτια. Ομοίως πολλές ευχές συγκέντρωσε και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης που πρόσφατα επανέκαμψε στα καθήκοντά του στο Μαξίμου.
Το σκάφος στα ταραγμένα νεράΜε τα γενέθλια πλέον πίσω της, η ΝΔ πορεύεται στη φουρτουνιασμένη θάλασσα ενός δύσκολου πολιτικά και οικονομικά χειμώνα. Όσο δύσκολη και αν είναι η κατάσταση, όμως, άλλο τόσο σκληρά είναι και διλήμματα. «Τα νερά, το ξέρετε και εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί», είπε ο κ. Μητσοτάκης, επιμένοντας στο αφήγημα του σταθερού χέρι στο τιμόνι.
@protothema.gr 📍 Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι σήμερα παράδειγμα προς μίμηση, μπορεί να στηρίζει τους πολίτες από το πλεόνασμα και όχι από δανεικά. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
«Αυτή την πορεία δεν θα τη θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν, διότι αγωνιστήκαμε πολύ σκληρά για να αφήσουμε πίσω μας τις σκοτεινές μέρες. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών, οι οποίοι μπορεί απλά να φόρεσαν καινούργια ρούχα», προσέθεσε. Μένει να φανεί, κατά πόσο το γαλάζιο σκαρί θα αντέξει τους πολλούς κραδασμούς μέχρι τις κάλπες που ακόμα αχνοφαίνονται στον ορίζοντα.
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