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Βίντεο: Η Ούσα Βανς παραπάτησε στις σκάλες ελικοπτέρου κουβαλώντας τον νεογέννητο γιο της και οι στρατιώτες δεν έκαναν το παραμικρό
Βίντεο: Η Ούσα Βανς παραπάτησε στις σκάλες ελικοπτέρου κουβαλώντας τον νεογέννητο γιο της και οι στρατιώτες δεν έκαναν το παραμικρό
Ευτυχώς η δεύτερη κυρία των ΗΠΑ πρόλαβε και κρατήθηκε από τα κάγκελα αποφεύγοντας τα χειρότερα
Από ένα μικρό απρόοπτο σημαδεύτηκε η άφιξη της Ούσα Βανς, της συζύγου του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, στην βάση Άντριους προκειμένου από εκεί να ξεκινήσει η επίσκεψη στην Αλάσκα του Νο2 της αμερικανικής κυβέρνησης.
Η κυρία Βανς, η οποία είχε σε μάρσιππο το νεογέννητο τέταρτο παιδί της, σκόνταψε ενώ κατέβαινε τα σκαλιά του ελικοπτέρου που τη μετέφερε στη στρατιωτική βάση.
Ευτυχώς η δεύτερη κυρία των ΗΠΑ πρόλαβε και κρατήθηκε από τα κάγκελα αποφεύγοντας τα χειρότερα.
Ωστόσο εντύπωση έκανε το γεγονός ότι κανείς από τους τέσσερις στρατιώτες που ήταν δίπλα στα σκαλιά δεν έκανε την παραμικρή κίνηση να βοηθήσει την Ούσα Βανς και τον νεογέννητο γιο της.
Λίγες στιγμές αργότερα, από το ίδιο ελικόπτερο κατέβηκε ο Τζέι Ντι Βανς κρατώντας στην αγκαλιά του την τετράχρονη κόρη τους, Μίραμπελ.
Η επίσκεψη των Βανς στην Αλάσκα γίνεται ώστε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ να στηρίξει την προεκλογική εκστρατεία του γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν.
«Όπως πιθανότατα είδατε, η Ούσα και μερικά από τα παιδιά έρχονται μαζί μας. Αυτή είναι η 50ή πολιτεία που επισκέπτεται η Ούσα, γι' αυτό και παίρνουμε μαζί μας ένα μωρό εννέα εβδομάδων σε μια πτήση 7,5 ωρών για την Αλάσκα. «Οπότε, αν βγάλω λόγο απόψε και φαίνομαι ταλαιπωρημένος και αγχωμένος, αυτός είναι ακριβώς ο λόγος» δήλωσε ο Τζέι Ντι Βανς.
Ο Άλεκ, το τέταρτο παιδί του ζευγαριού που γεννήθηκε στις 19 Ιουλίου στο Walter Reed National Military Medical Center στο Μέριλαντ είναι το πρώτο παιδί από το 1870 που αποκτά εν ενεργεία αντιπρόεδρος.
Η κυρία Βανς, η οποία είχε σε μάρσιππο το νεογέννητο τέταρτο παιδί της, σκόνταψε ενώ κατέβαινε τα σκαλιά του ελικοπτέρου που τη μετέφερε στη στρατιωτική βάση.
Ευτυχώς η δεύτερη κυρία των ΗΠΑ πρόλαβε και κρατήθηκε από τα κάγκελα αποφεύγοντας τα χειρότερα.
Ωστόσο εντύπωση έκανε το γεγονός ότι κανείς από τους τέσσερις στρατιώτες που ήταν δίπλα στα σκαλιά δεν έκανε την παραμικρή κίνηση να βοηθήσει την Ούσα Βανς και τον νεογέννητο γιο της.
U.S. Second Lady Usha Vance nearly fell face-first while carrying her two-month-old baby in Alaska.— The News Drill™ (@thenewsdrill) October 6, 2026
What caught viewers’ attention? The soldiers standing around her didn’t even flinch. One moment. Zero reaction. pic.twitter.com/chqyFp48BA
Λίγες στιγμές αργότερα, από το ίδιο ελικόπτερο κατέβηκε ο Τζέι Ντι Βανς κρατώντας στην αγκαλιά του την τετράχρονη κόρη τους, Μίραμπελ.
Η επίσκεψη των Βανς στην Αλάσκα γίνεται ώστε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ να στηρίξει την προεκλογική εκστρατεία του γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν.
«Όπως πιθανότατα είδατε, η Ούσα και μερικά από τα παιδιά έρχονται μαζί μας. Αυτή είναι η 50ή πολιτεία που επισκέπτεται η Ούσα, γι' αυτό και παίρνουμε μαζί μας ένα μωρό εννέα εβδομάδων σε μια πτήση 7,5 ωρών για την Αλάσκα. «Οπότε, αν βγάλω λόγο απόψε και φαίνομαι ταλαιπωρημένος και αγχωμένος, αυτός είναι ακριβώς ο λόγος» δήλωσε ο Τζέι Ντι Βανς.
.@VP departs for Alaska: "Usha and a couple of the kids are joining. This is Usha's 50th state, which is why we are bringing a nine-week-old baby on a 7.5-hour flight to Alaska — so if I give a speech tonight and I look haggard and stressed out, that's exactly why." 🤣 pic.twitter.com/ACXstH8l3f— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 5, 2026
Ο Άλεκ, το τέταρτο παιδί του ζευγαριού που γεννήθηκε στις 19 Ιουλίου στο Walter Reed National Military Medical Center στο Μέριλαντ είναι το πρώτο παιδί από το 1870 που αποκτά εν ενεργεία αντιπρόεδρος.
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