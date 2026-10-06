Πληροφορική: Προς νέο κύμα εισαγωγών και μετατάξεων στο Euronext Athens – Οι 7 περιπτώσεις

Η νέα «ανατομία» του εγχώριου κλάδου, στον απόηχο των φετινών μεγάλων deals – Ποιες εταιρείες «βλέπουν» EN.A. Growth, ποιες την Κύρια Αγορά – Μικροί και μεγάλοι στο «παιχνίδι»