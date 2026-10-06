Πληροφορική: Προς νέο κύμα εισαγωγών και μετατάξεων στο Euronext Athens – Οι 7 περιπτώσεις
Πληροφορική: Προς νέο κύμα εισαγωγών και μετατάξεων στο Euronext Athens – Οι 7 περιπτώσεις
Η νέα «ανατομία» του εγχώριου κλάδου, στον απόηχο των φετινών μεγάλων deals – Ποιες εταιρείες «βλέπουν» EN.A. Growth, ποιες την Κύρια Αγορά – Μικροί και μεγάλοι στο «παιχνίδι»
Δυο δρόμους έχουν να επιλέξουν συνήθως οι ελληνικοί όμιλοι οι οποίοι τοποθετούνται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος και ταυτόχρονα επιδιώκουν τη διεύρυνση της μετοχικής βάσης τους και την άντληση νέων κεφαλαίων, πέρα από τις περιπτώσεις όπου επιτυγχάνεται η πλήρης εξαγορά τους μέσα από ένα deal.
Οι επιχειρηματικές συμφωνίες για την πώληση μετοχικών μεριδίων, μειοψηφικών ή και πλειοψηφικών ακόμα, δεν έλειψαν αυτή τη χρονιά από την αγορά της πληροφορικής, κάθε άλλο ήταν αρκετές και σημαντικές, αλλά οι εξελίξεις δεν σταματούν σε αυτό το σημείο.
Η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος είναι η επιλογή του Χρηματιστηρίου, με έναν αριθμό εγχώριων εταιρειών του κλάδου να βρίσκεται στον «προθάλαμο» για πιθανές νέες εισαγωγές, είτε στην Κύρια Αγορά, για τις μεγαλύτερες σε μέγεθος, είτε στην ENA.A Growth του Euronext Athens, χωρίς να απουσιάζουν από το συνολικότερο πλάνο και πάλι ούτε οι μετατάξεις, ενώ άξιο λόγου θεωρείται ότι πλέον εξετάζεται από κάποιους και η προοπτική της ένταξης θυγατρικών τους σε χρηματαγορές του εξωτερικού.
Ίσως, δε, μάλιστα αυτή η εποχή να είναι η πιο «γεμάτη» σε γεγονότα σε σύγκριση με ό,τι έχει συμβεί στο κοντινό παρελθόν, σε αυτό το επίπεδο. Πόσο μάλλον όταν υπάρχουν κιόλας 7 «ανοικτές» υποθέσεις που απασχολούν την αγορά και πόσες άλλες οι οποίες δεν έχουν καταγραφεί…
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Οι επιχειρηματικές συμφωνίες για την πώληση μετοχικών μεριδίων, μειοψηφικών ή και πλειοψηφικών ακόμα, δεν έλειψαν αυτή τη χρονιά από την αγορά της πληροφορικής, κάθε άλλο ήταν αρκετές και σημαντικές, αλλά οι εξελίξεις δεν σταματούν σε αυτό το σημείο.
Η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος είναι η επιλογή του Χρηματιστηρίου, με έναν αριθμό εγχώριων εταιρειών του κλάδου να βρίσκεται στον «προθάλαμο» για πιθανές νέες εισαγωγές, είτε στην Κύρια Αγορά, για τις μεγαλύτερες σε μέγεθος, είτε στην ENA.A Growth του Euronext Athens, χωρίς να απουσιάζουν από το συνολικότερο πλάνο και πάλι ούτε οι μετατάξεις, ενώ άξιο λόγου θεωρείται ότι πλέον εξετάζεται από κάποιους και η προοπτική της ένταξης θυγατρικών τους σε χρηματαγορές του εξωτερικού.
Ίσως, δε, μάλιστα αυτή η εποχή να είναι η πιο «γεμάτη» σε γεγονότα σε σύγκριση με ό,τι έχει συμβεί στο κοντινό παρελθόν, σε αυτό το επίπεδο. Πόσο μάλλον όταν υπάρχουν κιόλας 7 «ανοικτές» υποθέσεις που απασχολούν την αγορά και πόσες άλλες οι οποίες δεν έχουν καταγραφεί…
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα