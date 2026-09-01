Στον Ολυμπιακό ο Πουέρτα μέσω Νότιγχαμ, σύμφωνα με ισπανικά και κολομβιανά ΜΜΕ
Στον Ολυμπιακό ο Πουέρτα μέσω Νότιγχαμ, σύμφωνα με ισπανικά και κολομβιανά ΜΜΕ
Οι Άγγλοι ενεργοποιούν τη ρήτρα του 23χρονου Κολομβιανού μέσου, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει έως το 2030
Μία σημαντική μεταγραφική κίνηση βρίσκεται προ των πυλών για τον Ολυμπιακό, με τον Γκουστάβο Πουέρτα να οδεύει προς τον Πειραιά μέσω της Νότιγχαμ Φόρεστ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Κολομβία και την Ισπανία, έχει επιτευχθεί προφορική συμφωνία για την απόκτηση του 23χρονου μέσου από την αγγλική ομάδα, η οποία στη συνέχεια θα τον παραχωρήσει δανεικό στους «ερυθρόλευκους» για τη φετινή σεζόν.
Η υπόθεση του Κολομβιανού χαφ φαίνεται να μπαίνει στην τελική ευθεία, καθώς η Νότιγχαμ Φόρεστ αναμένεται να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευσής του στη Ράσινγκ Σανταντέρ και να τον εντάξει στο δυναμικό της.
Στη συνέχεια, ο Πουέρτα θα μετακομίσει στην Ελλάδα προκειμένου να αγωνιστεί με τον Ολυμπιακό τη σεζόν 2026-27 και να συμμετάσχει με τους Πειραιώτες στο Europa League.
Όπως μετέδωσε, ο 23χρονος θα υπογράψει συμβόλαιο με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, το οποίο σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες θα έχει διάρκεια έως το 2030, αλλά δεν θα αγωνιστεί άμεσα στην Premier League.
Ο πρώτος του σταθμός μετά τη μεταγραφή θα είναι ο Ολυμπιακός, στον οποίο θα παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού για μία σεζόν, έχοντας μεταξύ άλλων τη δυνατότητα να αγωνιστεί στο Europa League.
«Έχει επιτευχθεί προφορική συμφωνία ώστε ο Γκουστάβο Πουέρτα να γίνει νέος παίκτης του γκρουπ του Βαγγέλη Μαρινάκη, με την καταβολή της ρήτρας αποδέσμευσής του. Ο Κολομβιανός θα υπογράψει στη Νότιγχαμ Φόρεστ και θα βρίσκεται αυτή τη σεζόν στον Ολυμπιακό για να αγωνιστεί στο Europa League», ανέφερε ο Σιέρα.
Ο Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει ότι η συμφωνία προβλέπει τη μεταγραφή του Κολομβιανού μέσου στη Νότιγχαμ Φόρεστ και τον άμεσο δανεισμό του στον Ολυμπιακό.
Η ρήτρα αποδέσμευσης του Πουέρτα εκτιμάται στα 20 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο αναμένεται να καταβληθεί για την αποχώρησή του από τη Ράσινγκ.
Η υπόθεση του Κολομβιανού χαφ φαίνεται να μπαίνει στην τελική ευθεία, καθώς η Νότιγχαμ Φόρεστ αναμένεται να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευσής του στη Ράσινγκ Σανταντέρ και να τον εντάξει στο δυναμικό της.
Στη συνέχεια, ο Πουέρτα θα μετακομίσει στην Ελλάδα προκειμένου να αγωνιστεί με τον Ολυμπιακό τη σεζόν 2026-27 και να συμμετάσχει με τους Πειραιώτες στο Europa League.
Συμβόλαιο με τη Νότιγχαμ έως το 2030Ο Κολομβιανός δημοσιογράφος Πίπε Σιέρα, ο οποίος ειδικεύεται στο μεταγραφικό ρεπορτάζ, ανέφερε ότι έχει ήδη επιτευχθεί προφορική συμφωνία για να περάσει ο Πουέρτα στο ποδοσφαιρικό γκρουπ του Βαγγέλη Μαρινάκη.
Όπως μετέδωσε, ο 23χρονος θα υπογράψει συμβόλαιο με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, το οποίο σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες θα έχει διάρκεια έως το 2030, αλλά δεν θα αγωνιστεί άμεσα στην Premier League.
Ο πρώτος του σταθμός μετά τη μεταγραφή θα είναι ο Ολυμπιακός, στον οποίο θα παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού για μία σεζόν, έχοντας μεταξύ άλλων τη δυνατότητα να αγωνιστεί στο Europa League.
«Έχει επιτευχθεί προφορική συμφωνία ώστε ο Γκουστάβο Πουέρτα να γίνει νέος παίκτης του γκρουπ του Βαγγέλη Μαρινάκη, με την καταβολή της ρήτρας αποδέσμευσής του. Ο Κολομβιανός θα υπογράψει στη Νότιγχαμ Φόρεστ και θα βρίσκεται αυτή τη σεζόν στον Ολυμπιακό για να αγωνιστεί στο Europa League», ανέφερε ο Σιέρα.
🚨 Exclusiva: Acuerdo verbal alcanzado para que Gustavo Puerta (23) sea nuevo jugador del grupo de Evangelos Marinakis pagando la cláusula de rescisión. El colombiano firmará con #NottinghamForest y estará esta temporada en #Olympiacos para disputar la Europa League. 🇨🇴🌳🏛️ pic.twitter.com/aczdq2JtYt— Pipe Sierra (@PSierraR) August 31, 2026
Μορέτο: «Όλα έχουν συμφωνηθεί»Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το ρεπορτάζ του Ματέο Μορέτο, σύμφωνα με τον οποίο η αποχώρηση του Πουέρτα από τη Ράσινγκ Σανταντέρ θεωρείται πλέον δεδομένη.
Ο Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει ότι η συμφωνία προβλέπει τη μεταγραφή του Κολομβιανού μέσου στη Νότιγχαμ Φόρεστ και τον άμεσο δανεισμό του στον Ολυμπιακό.
Η ρήτρα αποδέσμευσης του Πουέρτα εκτιμάται στα 20 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο αναμένεται να καταβληθεί για την αποχώρησή του από τη Ράσινγκ.
Gustavo Puerta: la cláusula de rescisión es de 20 millones de euros. https://t.co/MQuql2DkvH— Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 31, 2026
Η υπόθεση επιταχύνθηκε τις τελευταίες ημέρεςΟι διαπραγματεύσεις φαίνεται ότι επιταχύνθηκαν σημαντικά τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου, με τις εμπλεκόμενες πλευρές να οδηγούνται σε συμφωνία τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, λίγο πριν από την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου στις χώρες που εμπλέκονται στην υπόθεση.
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είχε δείξει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Κολομβιανού μέσου, με τη Νότιγχαμ Φόρεστ να προχωρά τελικά για την αγορά του από τη Ράσινγκ Σανταντέρ.
Για τον ίδιο τον Πουέρτα, ο δανεισμός στον Ολυμπιακό αποτελεί το πρώτο βήμα μετά τη μεταγραφή του στη Νότιγχαμ. Στόχος είναι να έχει σταθερό χρόνο συμμετοχής, να αγωνιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τους Πειραιώτες και στη συνέχεια να διεκδικήσει την παρουσία του στην Premier League.
Από τη Ράσινγκ στον Ολυμπιακό μέσω ΝότιγχαμΟ 23χρονος μέσος, ο οποίος έκανε αισθητή την παρουσία του με την εθνική Κολομβίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, αποχωρεί έτσι από το ισπανικό πρωτάθλημα και τη Ράσινγκ Σανταντέρ.
Το αρχικό πλάνο δεν προέβλεπε απαραίτητα ενδιάμεσο σταθμό στην Ελλάδα, ωστόσο η προοπτική του Ολυμπιακού τού προσφέρει τη δυνατότητα να έχει σημαντικό ρόλο και παράλληλα να αγωνιστεί στο Europa League.
Εφόσον ολοκληρωθούν τα τυπικά της συμφωνίας, ο Πουέρτα θα ανήκει στη Νότιγχαμ Φόρεστ, αλλά τη φετινή σεζόν θα φορέσει τα ερυθρόλευκα, ενισχύοντας τη μεσαία γραμμή της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
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