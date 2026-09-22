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Ο Σάντσεθ δεν θα παραστεί στη δεξίωση που θα παραθέσει ο Τραμπ για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη
Ο Σάντσεθ δεν θα παραστεί στη δεξίωση που θα παραθέσει ο Τραμπ για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη
«Λόγω υποχρεώσεων του προγράμματός του» αναφέρουν πηγές που επικαλούνται τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης
Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δεν θα παραστεί φέτος στη δεξίωση που παραθέτει κάθε χρόνο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών των κρατών με αφορμή την έναρξη της νέας περιόδου εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η El Pais, η απουσία του Ισπανού πρωθυπουργού οφείλεται σε «λόγους προγράμματος». Όπως εξηγούν, η ατζέντα του Σάντσεθ διαμορφώνεται αρκετό διάστημα νωρίτερα, ενώ οι προσκλήσεις για τη συγκεκριμένη εκδήλωση αποστέλλονται από την αμερικανική προεδρία σε σύντομο χρονικό διάστημα λόγω των αυξημένων μέτρων ασφαλείας.
Ωστόσο, το επίσημο πρόγραμμα του Ισπανού πρωθυπουργού για την Τρίτη δεν εμφανίζει, μέχρι στιγμής, κάποια υποχρέωση που να συμπίπτει χρονικά με τη δεξίωση του Αμερικανού προέδρου.
Ο Σάντσεθ δεν είχε παραστεί ούτε στην περσινή αντίστοιχη εκδήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία είχε συμμετάσχει ο βασιλιάς της Ισπανίας, Φελίπε ΣΤ’, ως επικεφαλής της ισπανικής αντιπροσωπείας.
Ο Ισπανός πρωθυπουργός είχε δώσει το «παρών» στη συγκεκριμένη δεξίωση τα δύο πρώτα χρόνια της θητείας του, το 2018 και το 2019, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μπεγκόνια Γκόμεθ. Το 2020 και το 2021 η εκδήλωση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Στη συνέχεια, ο Σάντσεθ συμμετείχε στις δεξιώσεις που διοργάνωσε ο Τζο Μπάιντεν το 2022 και το 2023, ενώ το 2024 απουσίασε καθώς η εκδήλωση συνέπεσε με την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
Σήμερα Τρίτη, ο Πέδρο Σάντσεθ θα παραστεί στην έναρξη της γενικής συζήτησης της 81ης περιόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου θα μιλήσει και ο Ντόναλντ Τραμπ.
Στη συνέχεια, ο Ισπανός πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε εκδήλωση προς τιμήν της συγγραφέα και δημοσιογράφου Γκλόρια Στάινεμ, μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του φεμινιστικού κινήματος.
Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει επίσης συμμετοχή σε συζητήσεις για την προστασία των παιδιών απέναντι στις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και για την προώθηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ.
Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα, ο Σάντσεθ συναντήθηκε με τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, εκφράζοντας την εκτίμησή του για τον ρόλο του Οργανισμού ως «χώρου διαλόγου για την αναζήτηση λύσεων» σε μια περίοδο διεθνών εντάσεων και αμφισβήτησης των πολυμερών θεσμών.
Οι δύο άνδρες υπογράμμισαν την ανάγκη ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας, της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της προώθησης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από πολώσεις και ένοπλες συγκρούσεις.
Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η El Pais, η απουσία του Ισπανού πρωθυπουργού οφείλεται σε «λόγους προγράμματος». Όπως εξηγούν, η ατζέντα του Σάντσεθ διαμορφώνεται αρκετό διάστημα νωρίτερα, ενώ οι προσκλήσεις για τη συγκεκριμένη εκδήλωση αποστέλλονται από την αμερικανική προεδρία σε σύντομο χρονικό διάστημα λόγω των αυξημένων μέτρων ασφαλείας.
Ωστόσο, το επίσημο πρόγραμμα του Ισπανού πρωθυπουργού για την Τρίτη δεν εμφανίζει, μέχρι στιγμής, κάποια υποχρέωση που να συμπίπτει χρονικά με τη δεξίωση του Αμερικανού προέδρου.
Ο Σάντσεθ δεν είχε παραστεί ούτε στην περσινή αντίστοιχη εκδήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία είχε συμμετάσχει ο βασιλιάς της Ισπανίας, Φελίπε ΣΤ’, ως επικεφαλής της ισπανικής αντιπροσωπείας.
Ο Ισπανός πρωθυπουργός είχε δώσει το «παρών» στη συγκεκριμένη δεξίωση τα δύο πρώτα χρόνια της θητείας του, το 2018 και το 2019, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μπεγκόνια Γκόμεθ. Το 2020 και το 2021 η εκδήλωση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Στη συνέχεια, ο Σάντσεθ συμμετείχε στις δεξιώσεις που διοργάνωσε ο Τζο Μπάιντεν το 2022 και το 2023, ενώ το 2024 απουσίασε καθώς η εκδήλωση συνέπεσε με την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
Σήμερα Τρίτη, ο Πέδρο Σάντσεθ θα παραστεί στην έναρξη της γενικής συζήτησης της 81ης περιόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου θα μιλήσει και ο Ντόναλντ Τραμπ.
Στο επίκεντρο η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
Στη συνέχεια, ο Ισπανός πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε εκδήλωση προς τιμήν της συγγραφέα και δημοσιογράφου Γκλόρια Στάινεμ, μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του φεμινιστικού κινήματος.
Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει επίσης συμμετοχή σε συζητήσεις για την προστασία των παιδιών απέναντι στις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και για την προώθηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ.
Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα, ο Σάντσεθ συναντήθηκε με τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, εκφράζοντας την εκτίμησή του για τον ρόλο του Οργανισμού ως «χώρου διαλόγου για την αναζήτηση λύσεων» σε μια περίοδο διεθνών εντάσεων και αμφισβήτησης των πολυμερών θεσμών.
Οι δύο άνδρες υπογράμμισαν την ανάγκη ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας, της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της προώθησης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από πολώσεις και ένοπλες συγκρούσεις.
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