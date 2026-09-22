Hellas Sat – Adamant Composites: Μνημόνιο Συνεργασίας για νέες αποστολές στο Διάστημα και την Άμυνα

Οι δύο ελληνικές εταιρείες ενώνουν την επιχειρησιακή εμπειρία και τις δορυφορικές υποδομές της Hellas Sat με την τεχνογνωσία της Adamant στην ανάπτυξη και παραγωγή διαστημικού εξοπλισμού