50χρονη διευθύντρια Γυμνασίου στην Ηλιούπολη υπέστη ανακοπή έξω από σχολείο, αναφορές ότι το έπαθε λόγω κεραυνού
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλιούπολη Ανακοπή Κεραυνός

50χρονη διευθύντρια Γυμνασίου στην Ηλιούπολη υπέστη ανακοπή έξω από σχολείο, αναφορές ότι το έπαθε λόγω κεραυνού

Η γυναίκα υπέστη ανακοπή έξω από δημοτικό σχολείο - Νοσηλευτής της έκανε ΚΑΡΠΑ, την παρέλαβε το ΕΚΑΒ και οι γιατροί  στο νοσοκομείο κατάφεραν να την επαναφέρουν - Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στον Ερυθρό Σταυρό

50χρονη διευθύντρια Γυμνασίου στην Ηλιούπολη υπέστη ανακοπή έξω από σχολείο, αναφορές ότι το έπαθε λόγω κεραυνού
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Μια 50χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» μετά από ανακοπή που υπέστη στην περιοχή των Αστυνομικών Ηλιούπολης. Πρόκειται για την διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες υπέστη ανακοπή έξω από δημοτικό σχολείο της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα παρελήφθη από πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο ξεκίνησε άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), συνεχίζοντας αδιάλειπτα τη διαδικασία καθ’ όλη τη διάρκεια της διακομιδής της. Πριν την παραλάβει το ΕΚΑΒ, της έκανε ΚΑΡΠΑ και ο νοσηλευτής του δημοτικού σχολείου. 

Η 50χρονη δεν είχε ζωτικά σημεία κατά την άφιξη του ασθενοφόρου στο νοσοκομείο, αλλά οι γιατροί κατάφεραν να την επαναφέρουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». 

Σε σχέση με τις αρχικές αναφορές ότι η ανακοπή μπορεί να συνδέεται με κεραυνό που έπεσε στην περιοχή, αυτό δεν μπορεί προς το παρόν να επιβεβαιωθεί. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το περιστατικό διερευνώνται.

Η γυναίκα είχε καταρρεύσει στον δρόμο έξω από το σχολείο, με περαστικούς να καλούν άμεσα βοήθεια και το ΕΚΑΒ να σπεύδει στο σημείο.
UPD: 95 ΣΧΟΛΙΑ

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