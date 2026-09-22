Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Άνδρας σε αμόκ στην Πάτρα έμπαινε με τη βία σε αυτοκίνητα και τα έκανε γυαλιά καρφιά σε σπίτι
Άνδρας σε αμόκ στην Πάτρα έμπαινε με τη βία σε αυτοκίνητα και τα έκανε γυαλιά καρφιά σε σπίτι
Ο νεαρός εντοπίστηκε από την αστυνομία και συνελήφθη
Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (22/9) στον Άγιο Βασίλειο Πατρών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, όλα ξεκίνησαν όταν ο άνδρας, σε κατάσταση αμόκ, εισέβαλε σε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι και αρνούνταν να βγει από το όχημα.
Το ζευγάρι κατάφερε τελικά να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο και να καταφύγει στο σπίτι του, στην οδό Μικράς Ασίας, Ωστόσο ο άνδρας το ακολούθησε και μπήκε στην κατοικία, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έσπασε τζαμαρίες και προκάλεσε φθορές στο εσωτερικό του σπιτιού, ενώ προκλήθηκε νέο επεισόδιο όταν ο άνδρας του ζευγαριού επιχείρησε να τον αντιμετωπίσει.
Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο δράστης φέρεται να τραυματίστηκε στο χέρι και στη συνέχεια το έβαλε στα πόδια.
Το ζευγάρι ενημέρωσε την Αστυνομία και άμεσα ξεκίνησε αναζήτηση του νεαρού από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.
Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε μπει και πάλι με τη βία σε αυτοκίνητο άλλου ζευγαριού που βρισκόταν στην περιοχή.
Οι αστυνομικοί επενέβησαν άμεσα και προχώρησαν στη σύλληψή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, όλα ξεκίνησαν όταν ο άνδρας, σε κατάσταση αμόκ, εισέβαλε σε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι και αρνούνταν να βγει από το όχημα.
Το ζευγάρι κατάφερε τελικά να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο και να καταφύγει στο σπίτι του, στην οδό Μικράς Ασίας, Ωστόσο ο άνδρας το ακολούθησε και μπήκε στην κατοικία, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έσπασε τζαμαρίες και προκάλεσε φθορές στο εσωτερικό του σπιτιού, ενώ προκλήθηκε νέο επεισόδιο όταν ο άνδρας του ζευγαριού επιχείρησε να τον αντιμετωπίσει.
Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο δράστης φέρεται να τραυματίστηκε στο χέρι και στη συνέχεια το έβαλε στα πόδια.
Το ζευγάρι ενημέρωσε την Αστυνομία και άμεσα ξεκίνησε αναζήτηση του νεαρού από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.
Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε μπει και πάλι με τη βία σε αυτοκίνητο άλλου ζευγαριού που βρισκόταν στην περιοχή.
Οι αστυνομικοί επενέβησαν άμεσα και προχώρησαν στη σύλληψή του.
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