Άνδρας σε αμόκ στην Πάτρα έμπαινε με τη βία σε αυτοκίνητα και τα έκανε γυαλιά καρφιά σε σπίτι
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Πάτρα Ζευγάρι

Άνδρας σε αμόκ στην Πάτρα έμπαινε με τη βία σε αυτοκίνητα και τα έκανε γυαλιά καρφιά σε σπίτι

Ο νεαρός εντοπίστηκε από την αστυνομία και συνελήφθη

Άνδρας σε αμόκ στην Πάτρα έμπαινε με τη βία σε αυτοκίνητα και τα έκανε γυαλιά καρφιά σε σπίτι
8 ΣΧΟΛΙΑ
Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (22/9) στον Άγιο Βασίλειο Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, όλα ξεκίνησαν όταν ο άνδρας, σε κατάσταση αμόκ, εισέβαλε σε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι και αρνούνταν να βγει από το όχημα.

Το ζευγάρι κατάφερε τελικά να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο και να καταφύγει στο σπίτι του, στην οδό Μικράς Ασίας, Ωστόσο ο άνδρας το ακολούθησε και μπήκε στην κατοικία, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έσπασε τζαμαρίες και προκάλεσε φθορές στο εσωτερικό του σπιτιού, ενώ προκλήθηκε νέο επεισόδιο όταν ο άνδρας του ζευγαριού επιχείρησε να τον αντιμετωπίσει.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο δράστης φέρεται να τραυματίστηκε στο χέρι και στη συνέχεια το έβαλε στα πόδια.

Το ζευγάρι ενημέρωσε την Αστυνομία και άμεσα ξεκίνησε αναζήτηση του νεαρού από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε μπει και πάλι με τη βία σε αυτοκίνητο άλλου ζευγαριού που βρισκόταν στην περιοχή.

Οι αστυνομικοί επενέβησαν άμεσα και προχώρησαν στη σύλληψή του.
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Telekom: Digital Optimism στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Telekom επενδύει σε μια προσέγγιση όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται πιο προσβάσιμη και χρήσιμη στην καθημερινότητα.

IdEF: Το Γαλλικό Κολλέγιο που φέρνει τη δημόσια γαλλική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Με πάνω από 30 χρόνια συνεχή και συνεπή παρουσία στην εκπαίδευση, το IdEF φέρνει την ακαδημαϊκή εμπειρία ενός δημόσιου γαλλικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα, χωρίς να χρειάζεται κανείς να μετακομίσει στο εξωτερικό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης