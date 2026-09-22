Βασίλης Μπισμπίκης για Δέσποινα Βανδή: Είμαι ερωτευμένος, προς το παρόν δεν νομίζω να φάμε κουφέτα - Τι είπε για τον Γιώργο Μαζωνάκη
Βασίλης Μπισμπίκης για Δέσποινα Βανδή: Είμαι ερωτευμένος, προς το παρόν δεν νομίζω να φάμε κουφέτα - Τι είπε για τον Γιώργο Μαζωνάκη
Τον ξέρω από 16 χρονών, έχω μεγαλώσει μαζί του και ήταν φίλος μου, ακόμα δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω, είπε για τον θάνατο του τραγουδιστή
Στη σχέση του με τη Δέσποινα Βανδή αναφέρθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης, δηλώνοντας πως είναι ερωτευμένος και πως, προς το παρόν δεν σκέφτονται τον γάμο, ενώ μοιράστηκε και τα συναισθήματά του για τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου και μεταξύ άλλων μίλησε για τη σχέση του με την τραγουδίστρια και το πώς βιώνει τον έρωτά του, τονίζοντας πως δεν τον φόβισε η δημοσιότητα που συνοδεύει το όνομα της συντρόφου του.
Όπως εξήγησε, ο ίδιος είναι ένας άνθρωπος που ζει έντονα τα συναισθήματά του, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι προς το παρόν δεν σκέφτεται τον γάμο: «Είμαι ερωτευμένος. Νομίζω ότι είμαι ρομαντικός. Πάντα ήμουν εκδηλωτικός, παρορμητικός και αυθόρμητος όσο γίνεται. Μου αρέσουν τα πάθη και τα ζω έντονα και ακραία. Δεν μου έφερε φόβο το όνομά της. Φόβο φέρνει ο έρωτας καμία φορά από μόνος του, γιατί χάνεις τη λογική σου, δεν μπορείς να ελέγξεις τον εαυτό σου, και να θέλεις δεν γίνεται όταν είσαι ερωτευμένος. Αν ελέγχεις τον εαυτό σου ερωτευμένος, δεν είσαι ερωτευμένος. Είσαι τρελός, άλογος. Προς το παρόν δεν νομίζω να φάμε κουφέτα, δεν έχω φέρει μαζί μου».
Δείτε βίντεο
Ο ηθοποιός μίλησε και για την Κρήτη, εξηγώντας πως η ζωή στο νησί μπορεί να συνδυαστεί με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να εγκατασταθεί εκεί στο μέλλον και να συνεχίσει να ασχολείται με το θέατρο: «Μπορείς να μένεις στην Κρήτη και να κάνεις και τις δουλειές σου, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Η Κρήτη δεν είναι τίποτα, είναι μία ώρα με το αεροπλάνο. Αν σε είκοσι χρόνια δεν ήθελα να κάνω τίποτα άλλο δημιουργικό, θα ήθελα να πάω να μείνω εκεί και θα έκανα θέατρο στην Κρήτη».
Αναφερόμενος στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Βασίλης Μπισμπίκης στάθηκε στη μακροχρόνια γνωριμία και φιλία τους, σημειώνοντας ότι δυσκολεύεται ακόμη να συνειδητοποιήσει την απώλειά του. Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία του να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες γύρω από τον θάνατο του τραγουδιστή.
Όπως δήλωσε: «Δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμα εγώ. Επειδή είναι ένας άνθρωπος, που τον ξέρω από 16 χρονών και έχω μεγαλώσει μαζί του και ήταν φίλος μου, ακόμα δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Ελπίζω μόνο να δικαιωθεί, να δούμε δηλαδή τι πραγματικά συνέβη στην ιστορία του Γιώργου και να αναπαυθεί η ψυχή του, τίποτα άλλο».
«Έκανα ένα λάθος πέρσι και το πλήρωσα»
Ο Βασίλης Μπισμπίκης αναφέρθηκε στη συνέχεια, σε όσα συνέβησαν την προηγούμενη χρονιά με το τροχαίο που προκάλεσε και στην κριτική που δέχτηκε, αναγνωρίζοντας ότι έκανε ένα λάθος και υποστηρίζοντας πως επέλεξε να συνεχίσει τη ζωή και τη δουλειά του χωρίς να επιτρέψει στις δυσκολίες να τον καταβάλουν.
Πιο αναλυτικά, ανέφερε: «Πέρυσι με είχατε σταυρώσει, τι να κάνω τώρα; Δεν μου χρωστάει κάτι ο Θεός, εγώ δεν πιστεύω ούτε στην τύχη. Εγώ πιστεύω αυτό που είχε πει ο Ηράκλειτος, ότι η μοίρα του ανθρώπου είναι ο χαρακτήρας του, εμείς τα φτιάχνουμε όλα. Αν πέρυσι με όλο αυτό που συνέβαινε, με είχε πάρει από κάτω και επηρεαζόμουν τόσο πολύ, μπορεί να είχα διαλυθεί κιόλας. Αλλά εγώ ήμουν αυτός που δεν έπεσα, που συνέχισα να δουλεύω και να κάνω πράγματα, μάλλον το αντιμετώπισα σωστά όλο αυτό που ήρθε και δεν με επηρέασε με έναν άσχημο τρόπο. Στη ζωή μου έχω μετανιώσει για πολλά πράγματα. Έκανα ένα λάθος, τελείωσε, θα μπορούσε να είχαν συμβεί πολλά πράγματα από αυτό το λάθος που έκανα εγώ. Το πλήρωσα αυτό το λάθος, όλοι κάνουμε λάθη, πάμε παρακάτω, τελείωσε».
«Θέλω να ζήσω και να ζήσω καλά»
Κλείνοντας, ο ηθοποιός μίλησε για τη σημερινή φάση της ζωής του, τονίζοντας ότι προσπαθεί να φροντίζει τον εαυτό του και να επικεντρώνεται στους ανθρώπους που αγαπά.
Όπως είπε, θέλει να συνεχίσει να ζει με ουσιαστικό τρόπο και να προλάβει να πραγματοποιήσει όσα επιθυμεί: «Έχω πει πολλές βλακείες στο παρελθόν, μην νομίζεις πως ό,τι λέω στις συνεντεύξεις ότι είναι και σωστό, μετά μπορώ να τα αναιρέσω στο φουλ. Αυτό που μπορώ να πω τώρα σίγουρα, είναι ότι κάνω ένα καλό πνευματικό ταξίδι, προσέχω τον εαυτό μου πολύ, θέλω να ζήσω, αγαπάω τη ζωή πάρα πολύ. Νιώθω ότι δεν θα προλάβω κιόλας να κάνω όλα αυτά τα πράγματα που θέλω και εννοείται ότι μέσα σε αυτό το κομμάτι της ζωής είναι η Δέσποινα, ο γιος μου, οι φίλοι μου και άνθρωποι που αγαπάω. Θέλω να ζήσω και να ζήσω και καλά».
Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου και μεταξύ άλλων μίλησε για τη σχέση του με την τραγουδίστρια και το πώς βιώνει τον έρωτά του, τονίζοντας πως δεν τον φόβισε η δημοσιότητα που συνοδεύει το όνομα της συντρόφου του.
Όπως εξήγησε, ο ίδιος είναι ένας άνθρωπος που ζει έντονα τα συναισθήματά του, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι προς το παρόν δεν σκέφτεται τον γάμο: «Είμαι ερωτευμένος. Νομίζω ότι είμαι ρομαντικός. Πάντα ήμουν εκδηλωτικός, παρορμητικός και αυθόρμητος όσο γίνεται. Μου αρέσουν τα πάθη και τα ζω έντονα και ακραία. Δεν μου έφερε φόβο το όνομά της. Φόβο φέρνει ο έρωτας καμία φορά από μόνος του, γιατί χάνεις τη λογική σου, δεν μπορείς να ελέγξεις τον εαυτό σου, και να θέλεις δεν γίνεται όταν είσαι ερωτευμένος. Αν ελέγχεις τον εαυτό σου ερωτευμένος, δεν είσαι ερωτευμένος. Είσαι τρελός, άλογος. Προς το παρόν δεν νομίζω να φάμε κουφέτα, δεν έχω φέρει μαζί μου».
Δείτε βίντεο
Ο ηθοποιός μίλησε και για την Κρήτη, εξηγώντας πως η ζωή στο νησί μπορεί να συνδυαστεί με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να εγκατασταθεί εκεί στο μέλλον και να συνεχίσει να ασχολείται με το θέατρο: «Μπορείς να μένεις στην Κρήτη και να κάνεις και τις δουλειές σου, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Η Κρήτη δεν είναι τίποτα, είναι μία ώρα με το αεροπλάνο. Αν σε είκοσι χρόνια δεν ήθελα να κάνω τίποτα άλλο δημιουργικό, θα ήθελα να πάω να μείνω εκεί και θα έκανα θέατρο στην Κρήτη».
Αναφερόμενος στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Βασίλης Μπισμπίκης στάθηκε στη μακροχρόνια γνωριμία και φιλία τους, σημειώνοντας ότι δυσκολεύεται ακόμη να συνειδητοποιήσει την απώλειά του. Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία του να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες γύρω από τον θάνατο του τραγουδιστή.
Όπως δήλωσε: «Δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμα εγώ. Επειδή είναι ένας άνθρωπος, που τον ξέρω από 16 χρονών και έχω μεγαλώσει μαζί του και ήταν φίλος μου, ακόμα δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Ελπίζω μόνο να δικαιωθεί, να δούμε δηλαδή τι πραγματικά συνέβη στην ιστορία του Γιώργου και να αναπαυθεί η ψυχή του, τίποτα άλλο».
«Έκανα ένα λάθος πέρσι και το πλήρωσα»
Ο Βασίλης Μπισμπίκης αναφέρθηκε στη συνέχεια, σε όσα συνέβησαν την προηγούμενη χρονιά με το τροχαίο που προκάλεσε και στην κριτική που δέχτηκε, αναγνωρίζοντας ότι έκανε ένα λάθος και υποστηρίζοντας πως επέλεξε να συνεχίσει τη ζωή και τη δουλειά του χωρίς να επιτρέψει στις δυσκολίες να τον καταβάλουν.
Πιο αναλυτικά, ανέφερε: «Πέρυσι με είχατε σταυρώσει, τι να κάνω τώρα; Δεν μου χρωστάει κάτι ο Θεός, εγώ δεν πιστεύω ούτε στην τύχη. Εγώ πιστεύω αυτό που είχε πει ο Ηράκλειτος, ότι η μοίρα του ανθρώπου είναι ο χαρακτήρας του, εμείς τα φτιάχνουμε όλα. Αν πέρυσι με όλο αυτό που συνέβαινε, με είχε πάρει από κάτω και επηρεαζόμουν τόσο πολύ, μπορεί να είχα διαλυθεί κιόλας. Αλλά εγώ ήμουν αυτός που δεν έπεσα, που συνέχισα να δουλεύω και να κάνω πράγματα, μάλλον το αντιμετώπισα σωστά όλο αυτό που ήρθε και δεν με επηρέασε με έναν άσχημο τρόπο. Στη ζωή μου έχω μετανιώσει για πολλά πράγματα. Έκανα ένα λάθος, τελείωσε, θα μπορούσε να είχαν συμβεί πολλά πράγματα από αυτό το λάθος που έκανα εγώ. Το πλήρωσα αυτό το λάθος, όλοι κάνουμε λάθη, πάμε παρακάτω, τελείωσε».
«Θέλω να ζήσω και να ζήσω καλά»
Κλείνοντας, ο ηθοποιός μίλησε για τη σημερινή φάση της ζωής του, τονίζοντας ότι προσπαθεί να φροντίζει τον εαυτό του και να επικεντρώνεται στους ανθρώπους που αγαπά.
Όπως είπε, θέλει να συνεχίσει να ζει με ουσιαστικό τρόπο και να προλάβει να πραγματοποιήσει όσα επιθυμεί: «Έχω πει πολλές βλακείες στο παρελθόν, μην νομίζεις πως ό,τι λέω στις συνεντεύξεις ότι είναι και σωστό, μετά μπορώ να τα αναιρέσω στο φουλ. Αυτό που μπορώ να πω τώρα σίγουρα, είναι ότι κάνω ένα καλό πνευματικό ταξίδι, προσέχω τον εαυτό μου πολύ, θέλω να ζήσω, αγαπάω τη ζωή πάρα πολύ. Νιώθω ότι δεν θα προλάβω κιόλας να κάνω όλα αυτά τα πράγματα που θέλω και εννοείται ότι μέσα σε αυτό το κομμάτι της ζωής είναι η Δέσποινα, ο γιος μου, οι φίλοι μου και άνθρωποι που αγαπάω. Θέλω να ζήσω και να ζήσω και καλά».
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