Βασίλης Μπισμπίκης για Δέσποινα Βανδή: Είμαι ερωτευμένος, προς το παρόν δεν νομίζω να φάμε κουφέτα - Τι είπε για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Τον ξέρω από 16 χρονών, έχω μεγαλώσει μαζί του και ήταν φίλος μου, ακόμα δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω, είπε για τον θάνατο του τραγουδιστή