Από τα καλλιστεία Μις Ελλάς στο GNTM: Η 22χρονη από το Ηράκλειο Κρήτης που εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή και πέρασε με πέντε «ναι»
Από τα καλλιστεία Μις Ελλάς στο GNTM: Η 22χρονη από το Ηράκλειο Κρήτης που εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή και πέρασε με πέντε «ναι»
Η Μαρία Αποστολάκη που κατέκτησε τον τίτλο στον φετινό διαγωνισμό ομορφιάς, τον Νοέμβριο θα εκπροσωπήσει τη χώρα στο Μις Ιντερνάσιοναλ στο Τόκιο - Στα Μις Κρήτη 2024 που είχε πάρει τον τίτλο της αναπληρωματικής
Πρεμιέρα έκανε το GNTM το βράδυ της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου και από την πρώτη φάση της οντισιόν πέρασαν πολλά πρόσωπα που εντυπωσίασαν την κριτική επιτροπή. Ανάμεσά τους και η Μαρία Αποστολάκη.
Η 22χρονη εμφανίστηκε γεμάτη αυτοπεποίθηση μπροστά στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου, τον Άγγελο Μπράτη, τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, τον Λάκη Γαβαλά και την Μπέττυ Μαγγίρα, φορώντας ένα λευκό κοστούμι και όταν έφτασε η στιγμή να παρουσιάσει τον εαυτό της, αποκάλυψε πως έχει εμπειρία στον χώρο της μόδας.
Η διαγωνιζόμενη ανέφερε πως αναδείχτηκε Μις Ελλάς στα φετινά καλλιστεία, ενώ έχει κατακτήσει έναν ακόμη τίτλο το 2024 και σχεδιάζει να βρεθεί στο Τόκιο για έναν ακόμη διαγωνισμό: «Λέγομαι Μαρία Αποστολάκη. Έρχομαι από το Ηράκλειο Κρήτης. Εκεί ζω και εκεί μεγάλωσα. Ασχολούμαι με το μόντελινγκ πιο ερασιτεχνικά. Έχω πάει στα καλλιστεία. Φέτος πήρα τον τίτλο της Μις Ελλάς, τον Νοέμβριο θα εκπροσωπήσω τη χώρα μας στο Μις Ιντερνάσιοναλ στο Τόκιο και είχα πάει και στα Μις Κρήτη που είχα πάρει το 2024 τον τίτλο της αναπληρωματικής», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο με την οντισιόν της
Η Μαρία αποστολάκη, παρόλο που είχε άγχος τα πρώτα λεπτά της γνωριμίας της με τους κριτές, κατάφερε να εντυπωσιάσει με τις πόζες και την πασαρέλα της, καθώς και με τις απαντήσεις της σχετικά με τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια του ριάλιτι μόδας, με αποτέλεσμα να περάσει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού έχοντας ακούσει πέντε «ναι».
Όπως επισήμανε, πέρα από το μόντελινγκ ασχολείται με το μπαλέτο, τον σύγχρονο χορό και τη συγχρονισμένη κολύμβηση, ενώ εξέφρασε την επιθυμία της να καταπιαστεί και με την υποκριτική στο μέλλον.
Τον Ιανουάριο, μετά την κατάκτηση του τίτλου της Μις Ελλάς, η Μαρία Αποστολάκη σε ανάρτησή της στο Instagram έχει εκφράσει πως ήταν μία έκπληξη για εκείνη και δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή της. Σύμφωνα με όσα έγραψε, η στέψη της ήταν για εκείνη μόνο η αρχή απ' όσα θα ακολουθήσουν στο μέλλον: «Μια πραγματικά αξέχαστη εμπειρία. Ένα μοναδικό ταξίδι που θα κουβαλώ μαζί μου για το υπόλοιπο της ζωής μου. Ακόμα δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω πλήρως ότι αυτό συνέβη πραγματικά. Ήταν τόσο απρόσμενο. Είμαι γεμάτη συγκίνηση… και κατά κάποιον τρόπο, από εδώ ξεκινούν όλα», έγραφε.
Η 22χρονη εμφανίστηκε γεμάτη αυτοπεποίθηση μπροστά στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου, τον Άγγελο Μπράτη, τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, τον Λάκη Γαβαλά και την Μπέττυ Μαγγίρα, φορώντας ένα λευκό κοστούμι και όταν έφτασε η στιγμή να παρουσιάσει τον εαυτό της, αποκάλυψε πως έχει εμπειρία στον χώρο της μόδας.
Η διαγωνιζόμενη ανέφερε πως αναδείχτηκε Μις Ελλάς στα φετινά καλλιστεία, ενώ έχει κατακτήσει έναν ακόμη τίτλο το 2024 και σχεδιάζει να βρεθεί στο Τόκιο για έναν ακόμη διαγωνισμό: «Λέγομαι Μαρία Αποστολάκη. Έρχομαι από το Ηράκλειο Κρήτης. Εκεί ζω και εκεί μεγάλωσα. Ασχολούμαι με το μόντελινγκ πιο ερασιτεχνικά. Έχω πάει στα καλλιστεία. Φέτος πήρα τον τίτλο της Μις Ελλάς, τον Νοέμβριο θα εκπροσωπήσω τη χώρα μας στο Μις Ιντερνάσιοναλ στο Τόκιο και είχα πάει και στα Μις Κρήτη που είχα πάρει το 2024 τον τίτλο της αναπληρωματικής», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο με την οντισιόν της
Η Μαρία αποστολάκη, παρόλο που είχε άγχος τα πρώτα λεπτά της γνωριμίας της με τους κριτές, κατάφερε να εντυπωσιάσει με τις πόζες και την πασαρέλα της, καθώς και με τις απαντήσεις της σχετικά με τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια του ριάλιτι μόδας, με αποτέλεσμα να περάσει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού έχοντας ακούσει πέντε «ναι».
Όπως επισήμανε, πέρα από το μόντελινγκ ασχολείται με το μπαλέτο, τον σύγχρονο χορό και τη συγχρονισμένη κολύμβηση, ενώ εξέφρασε την επιθυμία της να καταπιαστεί και με την υποκριτική στο μέλλον.
Τον Ιανουάριο, μετά την κατάκτηση του τίτλου της Μις Ελλάς, η Μαρία Αποστολάκη σε ανάρτησή της στο Instagram έχει εκφράσει πως ήταν μία έκπληξη για εκείνη και δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή της. Σύμφωνα με όσα έγραψε, η στέψη της ήταν για εκείνη μόνο η αρχή απ' όσα θα ακολουθήσουν στο μέλλον: «Μια πραγματικά αξέχαστη εμπειρία. Ένα μοναδικό ταξίδι που θα κουβαλώ μαζί μου για το υπόλοιπο της ζωής μου. Ακόμα δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω πλήρως ότι αυτό συνέβη πραγματικά. Ήταν τόσο απρόσμενο. Είμαι γεμάτη συγκίνηση… και κατά κάποιον τρόπο, από εδώ ξεκινούν όλα», έγραφε.
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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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