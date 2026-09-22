Από τα καλλιστεία Μις Ελλάς στο GNTM: Η 22χρονη από το Ηράκλειο Κρήτης που εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή και πέρασε με πέντε «ναι»

Η Μαρία αποστολάκη, παρόλο που είχε άγχος τα πρώτα λεπτά της γνωριμίας της με τους κριτές, κατάφερε να εντυπωσιάσει με τις πόζες και την πασαρέλα της, καθώς και με τις απαντήσεις της σχετικά με τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια του ριάλιτι μόδας, με αποτέλεσμα να περάσει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού έχοντας ακούσει πέντε «ναι».



Όπως επισήμανε, πέρα από το μόντελινγκ ασχολείται με το μπαλέτο, τον σύγχρονο χορό και τη συγχρονισμένη κολύμβηση, ενώ εξέφρασε την επιθυμία της να καταπιαστεί και με την υποκριτική στο μέλλον.



Τον Ιανουάριο, μετά την κατάκτηση του τίτλου της Μις Ελλάς, η Μαρία Αποστολάκη σε ανάρτησή της στο Instagram έχει εκφράσει πως ήταν μία έκπληξη για εκείνη και δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή της. Σύμφωνα με όσα έγραψε, η στέψη της ήταν για εκείνη μόνο η αρχή απ' όσα θα ακολουθήσουν στο μέλλον:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗔𝗽𝗼𝘀𝘁𝗼𝗹𝗮𝗸𝗶 (@maria__apostolaki)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗔𝗽𝗼𝘀𝘁𝗼𝗹𝗮𝗸𝗶 (@maria__apostolaki)

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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗔𝗽𝗼𝘀𝘁𝗼𝗹𝗮𝗸𝗶 (@maria__apostolaki)