Μιχάλης Σαράντης για τη σχέση με τα αδέρφια του: Η απώλεια της μητέρας μας, μας έκανε μια γροθιά





Η επιθυμία της μητέρας τους να δει τα τέσσερα παιδιά της να δημιουργούν κάτι μαζί έγινε πραγματικότητα, καθώς η αδερφή του ηθοποιού που είναι σεφ, άνοιξε ένα εστιατόριο, με τα υπόλοιπα παιδιά να συμβάλουν με τον δικό τους τρόπο στη λειτουργία της επιχείρησης. Πιο αναλυτικά, ο Μιχάλης Σαράντης εξήγησε: « Πάντα μας έλεγε λοιπόν “κάντε κάτι” προφανώς γιατί ήξερε ότι θα χαθούμε. Είμαστε τέσσερις δεν είμαστε δύο. Εννοώ ότι για πλάκα μπορεί τον έναν να τον χάσεις. Άνοιξε λοιπόν η αδερφή μου, που είναι σεφ, ένα μαγαζί και επικουρικά ο καθένας έκανε ό,τι μπορούσε. Είτε βάζοντας ένα ελάχιστο ποσό, είτε βοηθώντας σε ένα βίντεο. Το μαγαζί είναι κυρίως της αδερφής μου αλλά το έχουμε δημιουργήσει όλοι μαζί ».

Στη σχέση με τα αδέρφια του και τον τρόπο με τον οποίο τους επηρέασε η απώλεια της μητέρας τους αναφέρθηκε ο Μιχάλης Σαράντης , εξηγώντας πώς ο θάνατός της τους έκανε «μια γροθιά» όπως χαρακτηριστικά είπε.Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον» την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, μιλώντας για την οικογένειά του, τη σχέση με τις τρεις αδερφές του και τον ρόλο που έπαιξε ο θάνατος της μητέρας τους στο να παραμείνουν ενωμένοι.Αναφερόμενος στη συμβουλή που τους έδινε η μητέρα τους και στην επιθυμία της να παραμείνουν κοντά μεγαλώνοντας, ο Μιχάλης Σαράντης είπε: «Πάντα η μητέρα μου μας έλεγε “να βρείτε έναν τρόπο να κάνετε κάτι όλοι μαζί, δεν ξέρω τι”. Γιατί κάπως μάλλον το αισθανόταν. Όπως με τους φίλους, έτσι και με τα αδέρφια, όσο μεγαλώνουν οι άνθρωποι, έχουν τις ζωές τους και χάνονται. Με τα αδέρφια μου έχω άριστη σχέση. Έχω στο περιβάλλον μου ιστορίες αδερφών που δεν έχουν καλές σχέσεις. Εμάς η απώλεια της μαμάς, ήμασταν και μικροί, μας ένωσε και μας έκανε μια γροθιά. Έπαιξε καταλυτικό ρόλο η μαμά γενικά. Με την απώλειά της ακόμα μεγαλύτερο».