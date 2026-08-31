Ολυμπιακός: Πληρώνει τα 16 εκατ. ευρώ και κλείνει τον Πουέρτα
SPORTS
Ολυμπιακός Γκουστάβο Πουέρτα

Ολυμπιακός: Πληρώνει τα 16 εκατ. ευρώ και κλείνει τον Πουέρτα

Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκληρώνουν τη μεταγραφή του 23χρονου διεθνούς Κολομβιανού χαφ

Ολυμπιακός: Πληρώνει τα 16 εκατ. ευρώ και κλείνει τον Πουέρτα
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Ο Ολυμπιακός είναι μια ανάσα από την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία και σελίδες όπως το «Onda Cero», θα καταβληθεί η ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ, που υπάρχει στη συμφωνία του παίκτη με την ομάδα του, τη Ράσινγκ Σανταντέρ και ο Κολομβιανός χαφ θα έρθει στην Ελλάδα. 

Η μεταγραφή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αν τελικά ολοκληρωθεί θα πρόκειται για την πιο ακριβή στην ιστορία του Ολυμπιακού και του ελληνικού ποδοσφαίρου. 

Ο Πουέρτα είχε αποκτηθεί από τη Λεβερκούζεν το καλοκαίρι του 2025 αντί 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει ήδη κάνει τρεις συμμετοχές φέτος στην Ισπανία (La Liga) ενώ πέρυσι σε La Liga 2 και κύπελλο είχε 33 ματς με τρία γκολ και μια ασίστ.
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