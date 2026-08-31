Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Ανοιχτό του Πουέρτα στον Ολυμπιακό, επιμένει και για Βάργκας
Ανοιχτό του Πουέρτα στον Ολυμπιακό, επιμένει και για Βάργκας
Οι Πειραιώτες συνεχίζουν την προσπάθεια για τον Κολομβιανό χαφ, ενώ στο προσκήνιο παραμένει και ο Ελβετός εξτρέμ
Το θέμα Πουέρτα παραμένει - όπως όλα δείχνουν - ανοιχτό για τον Ολυμπιακό. Ο διεθνής Κολομβιανός χαφ παραμένει για τα καλά στο στόχαστρο των Πειραιωτών που κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να κάνει δικό του τον παίκτη.
Θυμίζουμε ότι νωρίτερα ο ρεπόρτερ Σιέρα από την Κολομβία - και όχι μόνο εκείνος - είχε μεταδώσει ότι ο συγκεκριμένος διεθνής χαφ αποτελεί έναν μεγάλο στόχο και μία τοπ προτεραιότητα του Βαγγέλη Μαρινάκη και του γκρουπ των ομάδων του. Με βάση τις ίδιες πηγές η πρόταση προς τον διεθνή μέσο είναι να κλείσει στη Νότιγχαμ Φόρεστ και από εκεί να δοθεί δανεικός για την επόμενη σεζόν στον Ολυμπιακό.
Ο Πουέρτα παίζει εξάρι, οκτάρι (κυρίως) και δεκάρι. Πέρυσι είχε σεζόν με 33 αγώνες, 3 γκολ και 1 ασίστ. Στη Σανταντέρ έχει παίξει 34 ματς με 3 γκολ και 1 ασίστ, στη Χαλ έχει παίξει 31 αγώνες με 1 γκολ και ενώ έχει και 10 ματς στη Λεβερκούζεν. Υπάρχουν ενδείξεις πάντως σε αυτή την χρονική συνθήκη ότι για τον Πουέρτα μπορεί να προκύψουν καλά μαντάτα δίχως φυσικά να υπάρχει κάτι το τελικό.
Σε πρώτο πλάνο συνεχίζει να είναι και η περίπτωση του Ελβετού διεθνούς ακραίου Ρούμπεν Βάργκας. Περίπτωση την οποία επίσης προσπαθεί πολύ ο πειραϊκός σύλλογος έτσι ώστε να εντάξει και αυτόν τον παίκτη στο δυναμικό του.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Θυμίζουμε ότι νωρίτερα ο ρεπόρτερ Σιέρα από την Κολομβία - και όχι μόνο εκείνος - είχε μεταδώσει ότι ο συγκεκριμένος διεθνής χαφ αποτελεί έναν μεγάλο στόχο και μία τοπ προτεραιότητα του Βαγγέλη Μαρινάκη και του γκρουπ των ομάδων του. Με βάση τις ίδιες πηγές η πρόταση προς τον διεθνή μέσο είναι να κλείσει στη Νότιγχαμ Φόρεστ και από εκεί να δοθεί δανεικός για την επόμενη σεζόν στον Ολυμπιακό.
Ο Πουέρτα παίζει εξάρι, οκτάρι (κυρίως) και δεκάρι. Πέρυσι είχε σεζόν με 33 αγώνες, 3 γκολ και 1 ασίστ. Στη Σανταντέρ έχει παίξει 34 ματς με 3 γκολ και 1 ασίστ, στη Χαλ έχει παίξει 31 αγώνες με 1 γκολ και ενώ έχει και 10 ματς στη Λεβερκούζεν. Υπάρχουν ενδείξεις πάντως σε αυτή την χρονική συνθήκη ότι για τον Πουέρτα μπορεί να προκύψουν καλά μαντάτα δίχως φυσικά να υπάρχει κάτι το τελικό.
Σε πρώτο πλάνο συνεχίζει να είναι και η περίπτωση του Ελβετού διεθνούς ακραίου Ρούμπεν Βάργκας. Περίπτωση την οποία επίσης προσπαθεί πολύ ο πειραϊκός σύλλογος έτσι ώστε να εντάξει και αυτόν τον παίκτη στο δυναμικό του.
Πηγή:www.gazzetta.gr
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